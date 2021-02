Iemand post op Facebook foto's van rellen die op 28 januari 2021 zouden hebben plaatsgevonden in Den Haag. Het blijkt echter te gaan om oude foto's van protesten in Den Haag, in Eindhoven, en zelfs in de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Op 28 januari plaatst een Facebookgebruiker foto's op het sociale netwerk. Volgens zijn bijschrift gaat het om beelden van rellen op 28 januari in Den Haag. Het bericht bereikt 2800 mensen.

De tekst bij het bericht spreekt over 'breaking news' en over 'een nieuwe Nederlandse coronavariant'. De rellen zouden plaatsgevonden hebben aan het parlementsgebouw in Den Haag. Verschillende tegenstanders van de coronamaatregelen delen het bericht.

Eind januari waren er inderdaad in heel Nederland rellen tegen de invoering van een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Algemeen Dagblad meldt echter dat het in Den Haag in die periode 'redelijk rustig bleef' in vergelijking met andere steden, behalve in de Schilderswijk. Daar werd de politie op 24 januari met vuurwerk bekogeld. Over rellen op 28 januari in de buurt van het Nederlandse parlement, het Binnenhof, vinden we niets terug in het nieuwsoverzicht van NRC van die dag.

We onderzoeken de vijf foto's die online kwamen op Facebook.

De eerste foto vinden we niet terug bij een omgekeerde zoekopdracht in Google Afbeeldingen. Dat kan te maken hebben met de lage beeldkwaliteit. Google herkent alleen dat er paarden te zien zijn en suggereert dan de zoekterm 'bridle', een hulpstuk om een paard te berijden. Wanneer en in welke context deze foto werd genomen, kunnen we niet achterhalen.

De locatie van de foto vinden we wel terug, het blijkt inderdaad te gaan om een foto in Den Haag, meer bepaald aan het museum Mauritshuis vlakbij het Binnenhof. Hieronder vergelijken we de foto (uitsnijding) met die locatie in Google Streetview.

© Google Streetview/Facebook

Die konden we achterhalen omdat een tweede foto op Facebook op dezelfde locatie is genomen. Daarop lezen we duidelijk 'Brasserie Mauritshuis'. Die foto vinden we wél terug via Google Afbeeldingen. De foto toont een betoging van gele hesjes op 29 december 2018, zoals beschreven door de krant Trouw en de Nederlandse omroep NOS.

Ook een derde foto op Facebook toont Den Haag. We herkennen iemand die een foto meedraagt van Pim Fortuyn.

De foto werd recent gebruikt in Het Financieele Dagblad (achter betaalmuur) in een artikel met een historische inslag over betogingen bij het Binnenhof, naar aanleiding van de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten begin dit jaar. De foto werd genomen op de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord, 6 mei 2002, en toont een discussie bij de ingang naar het Binnenhof.

De vierde foto blijkt een een klein beeld uit een video met rellen op de videosite Dumpert. Het zou gaan om rellen na een betoging tegen de anti-islamorganisatie Pegida in Eindhoven.

In een langere versie van de video op YouTube zien we een straatnaambordje met 'Wezelstraat'.

Zo vinden we de locatie waar de video op 26 mei 2019 werd opgenomen. Visuele elementen in de video komen overeen met de locatie in Google Streetview. De onderzochte foto toont dus een stilstaand beeld uit een video van rellen in Eindhoven.

De vijfde foto brengt ons nog verder weg van Den Haag. Op een vlaggenmast herkennen we de vlag van Georgië, een wit vlak met rode kruisen. Deze foto werd onder andere gebruikt op de site van uitgeverij de Blauwe Tijger over de parlementsverkiezingen in Georgië.

De foto toont inderdaad een manifestatie voor het oude parlementsgebouw in de Rustavelilaan in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. Die plek was al vaker de verzamelplaats voor demonstranten tegen de zittende regering.

Conclusie De foto's op Facebook tonen geen rellen in Den Haag op 28 januari 2021. Het zijn oude foto's van rellen en betogingen in Den Haag, Eindhoven en Tbilisi. We beoordelen de foto's in combinatie met de bijschriften dan ook als onwaar.

