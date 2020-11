Op 2 november doken op Twitter en Facebook videobeelden op van een publieke begrafenisstoet in Tsjetsjenië, waarvan beweerd wordt dat het gaat om de begrafenis van Abdoullakh Anzorov, de 18-jarige Tsjetsjeen die op 16 oktober de Franse leraar Samuel Paty vermoordde. Dat klopt niet.

Op 2 november verschijnen op Twitter en Facebook videobeelden van een publieke begrafenisstoet in Tsjetsjenië. Die zouden gemaakt zijn tijdens de begrafenis van Abdoullakh Anzorov, de 18-jarige Tsjetsjeen die op 16 oktober de Franse leraar Samuel Paty vermoordde.

Een Google-zoektocht leert dat het filmpje afkomstig is van een Tsjetsjeense TikTok'er, die het een week eerder uploadde. De beelden zijn echter veel ouder: het gaat om een filmpje van de begrafenis van Yusup Temirkhanov, die plaatsvond op 4 augustus 2018.

Temirkhanov was een Tsjetsjeen die overleed in de gevangenis in het Siberische Omsk, waar hij een celstraf uitzat voor de moord op Yury Budanov, een voormalige kolonel uit het Russische leger.

Budanov had in 2000, tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog, een 18-jarig Tsjetsjeens meisje gedood, wat destijds in Tsjetsjenië grote verontwaardiging veroorzaakte. Budanov werd veroordeeld in 2003 en zat enkele jaren in de gevangenis tot hij in 2009 vervroegd werd vrijgelaten. In juni 2011 werd hij op straat in Moskou neergeschoten.

Voor die moord werd Temirkhanov veroordeeld tot 15 jaar cel, al is hij altijd blijven ontkennen dat hij de dader was. Zijn begrafenis in zijn geboorteplaats Geldagan werd bijgewoond door duizenden aanwezigen die hem beschouwen als een volksheld, en ook door de Tsjetsjeense president Ramzan Kadyrov. De moskee die op de beelden te zien is, is de moskee van Geldagan.

Het filmpje uit 2018 werd op 2 november 2020 onder meer op Twitter geplaatst door Waleed Al-husseini, essayist en stichter van de Conseil des ex-musulmans de France. Al-husseini schreef erbij dat het ging om de begrafenis als "nationale held" van "de islamistische terrorist die Samuel Paty vermoord heeft".

De Zwitserse rechtse anti-islamblog LesObservateurs nam die informatie vervolgens over in een artikel. Hoewel Al-husseini zijn bericht op Twitter later weer verwijderde, bleven kopieën van het filmpje met de verkeerde identificatie zich verder verspreiden.

Onder anderen Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) tweette erover en verwijderde de beelden ongeveer twee uur later. Elders valt de claim wel nog te lezen.

CONCLUSIE Hoewel vaststaat dat de Tsjetsjeen Aboullakh Anzorov in radicaal-islamistische kringen op applaus kon rekenen voor de moord op de Franse leerkracht Samuel Paty, zijn de beelden die circuleren niet van Anzorovs begrafenis. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

