Online circuleert een filmpje waarop een manifestatie ter ondersteuning van het Canadese truckersprotest tegen de coronamaatregelen te zien zou zijn. Dat klopt niet. De video toont de verwelkoming van de IJslandse nationale voetbalploeg na hun doortocht op het Europees Kampioenschap van 2016.

Op 2 maart 2022 wordt in de Telegramgroep 'De Maat is vol', die 652 leden telt, een filmpje van een applaudisserende mensenmassa online gezet. Boven de video, die afkomstig is van TikTok, lezen we 'Laten we applaudisseren voor onze Canadese truckers. Hou vol helden.' De video wordt 1599 keer gezien. De vermelding van de Canadese truckers verwijst naar het zogenaamde 'Freedom Convoy', een konvooi van vrachtwagenchauffeurs dat eind januari in Canada naar de hoofdstad Ottawa reed.

© Telegram

Ook een Belgische vrouw deelt de clip met de applaudisserende mensen op Facebook. Hij wordt ruim 23.000 keer gezien (hier gearchiveerd). 'Wauw, de kracht van het volk...', lezen we in het bijschrift. De reacties op de video zijn enthousiast.

© Facebook

© Facebook

De originele video verscheen op 11 februari op een TikTok-account, waar het fragment 23.500 keer werd bekeken.

We nemen enkele screenshots van de video en geven die in op Google Afbeeldingen. Een van de eerste zoekresultaten is een YouTube-clip, gepost op 6 juli 2016 door het YouTube-sportkanaal BeanyManSports. We zien dezelfde video als in de Facebookpost, maar zonder het Canada-logo in de rechterbovenhoek van het beeld.

© YouTube

De titel van de video luidt 'IJslandfans voeren een "viking clap" uit om spelers te verwelkomen.' In de beschrijving lezen we: 'IJslandfans voeren een opzwepende "viking clap" uit als steun aan het kleinste land op Euro 2016, in Arnarhóll in Reykjavik waar de wedstrijd op groot scherm werd vertoond.' De video werd gepost op 5 juli 2016. Arnarhóll is een open heuvel in de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Als we foto's opzoeken van de plek, herkennen we in de achtergrond dezelfde gebouwen als in de video.

© YouTube

© Wikipedia

Tijdens Euro 2016 bereikte IJsland de kwartfinales. Frankrijk schakelde de IJslanders op 3 juli met 5-2 uit. De IJslandse nationale ploeg vloog op 4 juli huiswaarts, waar ze ontvangen werden met een parade en een verwelkoming met een 'viking clap', waar de spelers ook zelf aan deelnamen. Dat lezen we op de website van de toeristische dienst van Reykjavik en de website van het IJslandse magazine Iceland Mag.

Conclusie Online circuleert een video van wat een massamanifestatie zou zijn ter ondersteuning van het Canadese truckersprotest tegen de coronamaatregelen. Dat klopt niet. De video werd op 4 juli 2016 in de IJslandse hoofdstad Reykjavik gemaakt. Duizenden IJslanders verwelkomden toen met een massaal applaus hun nationale voetbalploeg die kort daarvoor was teruggekeerd van op het Europese Kampioenschap in Frankrijk. We beoordelen het bijschrift dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden op 4 maart 2022 het laatst geraadpleegd.

