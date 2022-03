Hapt de Amerikaanse president Joe Biden op een foto die op sociale media circuleert in de kaak van een meisje? Nee. Het gaat om de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. De afbeelding is een screenshot uit een video die in maart 2020 op het officiële Twitteraccount van López Obrador werd gepost.

Het Nederlandse Twitteraccount NOS=Fake News, dat 4930 volgers telt, retweet een afbeelding waarop een man met grijs haar te zien is, terwijl hij de kaak van een klein meisje kust. Uit de commentaren op de tweet blijkt dat socialemediagebruikers geloven dat de man op de foto de Amerikaanse president Joe Biden zou zijn.

De originele tweet wordt 14.600 keer geliket. 'Moge ze niet ongestraft blijven', lezen we in het bijschrift.

De afbeelding circuleert nog op andere accounts. Onder een tweet van de krant De Standaard post een vrouw de tweet als reactie (hier gearchiveerd).

Dat Biden een pedofiel zou zijn, is een hoax die in de maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 sterk circuleerde. Volgens de QAnon-samenzweringstheorie zouden prominente Amerikaanse Democraten zich schuldig maken aan pedofilie en kinderhandel. Het is ook in die context dat we de verspreiding van deze afbeelding moeten plaatsen. Socialemediagebruikers hebben het in reacties op de foto over de 'pedovore' ('kindereter') Biden.

Zien we op de afbeelding echt de Amerikaanse president?

We nemen een screenshot van de foto en geven die op Google Afbeeldingen in. Als suggestie krijgen we ''amlo mordiendo a niña', wat Spaans is voor 'AMLO die een meisje bijt'. AMLO is een afkorting voor Andrés Manuel López Obrador, de huidige Mexicaanse president.

De foto blijkt een screenshot te zijn uit een Twittervideo (hier gearchiveerd) die López Obrador op 14 maart 2020 op zijn officiële Twitteraccount plaatste. In de video zien we hoe López Obrador mensen die hem opwachten begroet. Vanaf seconde 28 zien we hoe López Obrador het meisje op de kaak kust.

López Obrador kwam voor zijn gedrag onder vuur te liggen. Velen vonden het ongehoord dat de Mexicaanse president op de vooravond van de coronapandemie niet aan social distancing deed.

In de Verenigde Staten circuleerde de foto al eerder met de bewering dat het om Joe Biden ging op de foto . Onder meer Politifact, Reuters en Snopes voerden in het najaar van 2020 een factcheck op de foto uit en kwamen tot dezelfde conclusie.

Conclusie Online circuleert een foto waarop de Amerikaanse president Joe Biden te zien zou zijn, terwijl hij de kaak van een klein meisje kust. Dat klopt niet. De afbeelding is authentiek, maar we zien niet Biden maar wel de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador. De video werd op 14 maart 2020 op het officiële Twitteraccount van AMLO gepubliceerd. We beoordelen de stelling dat het Biden is die we zien dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 25 maart 2022.

