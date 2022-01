Op sociale media circuleert een filmfragment waarin een meisje op hardhandige wijze wordt gearresteerd in Oostende. Volgens een Nederlandse vrouw die de beelden op Facebook deelt, wil het meisje 'geen mondkap op'. Dat klopt niet: noch volgens de politie, noch volgens het meisje in kwestie had de arrestatie iets met een mondmasker te maken.

Op 22 januari plaatst een Nederlandse vrouw een video van 51 seconden op haar Facebookpagina (hier gearchiveerd). '14-jarig meisje wil geen mondkap op. Is België', schrijft ze erbij. De post wordt 435 keer gedeeld en bereikt zo 45.700 mensen.

We zien in het korte filmpje hoe twee agenten een meisje in bedwang houden op straat, terwijl zij zich lijkt te verzetten. Het meisje draagt een mondmasker, en het lijkt of een van de agenten dat mondmasker op een bepaald moment naar boven trekt. We horen een van de agenten roepen 'Het is genoeg, zeg ik u', en we zien hoe hij het meisje een vuistslag in het gezicht geeft.

Een omstaander filmde het voorval en plaatste de video nadien op Facebook. Het filmpje werd massaal gedeeld en lokte heel wat reactie uit. Ook de pers berichtte uitgebreid over het incident, dat zich in Oostende afspeelde.

Privésfeer

We nemen contact op met de lokale politie van Oostende voor meer details over het voorval. 'De video werd gemaakt op vrijdag 21 januari rond 19.30 uur in de Vlaanderenstraat in Oostende, tijdens de arrestatie van een 14-jarig meisje', zegt woordvoerster Eline Goeminne in een reactie aan de telefoon. Waarom het meisje werd gearresteerd, mag de politie niet communiceren, omdat het gaat om een minderjarige. 'Ik kan alleen kwijt dat de feiten die aan de oorsprong lagen van de interventie zich afspeelden in de privésfeer en dat de arrestatie volgde op een incident dat twee uur eerder was gestart.'

De woordvoerster voegt er nog aan toe dat de arrestatie van het meisje niets te maken had met het niet dragen van een mondmasker. 'Wie geen mondmasker draagt op een plaats waar dat volgens het Koninklijk Besluit van 23 december 2021 verplicht is, zal daarop worden aangesproken door onze politiemensen, maar zo'n inbreuk is geen grond voor een arrestatie,' benadrukt Goeminne.

Mondmasker

Op 22 januari verscheen een artikel over het incident op de website van Het Laatste Nieuws. Bij het artikel is een video van het incident geplaatst, die iets langer is (1,53 minuten) dan het fragment dat de Nederlandse vrouw postte. In de tekst die de redactie van Het Laatste Nieuws bij de beelden plaatste, lezen we dat de agent het mondmasker van het meisje wegtrekt.

Op 24 januari publiceert De Krant van West-Vlaanderen een artikel (achter betaalmuur) waarin het meisje en haar moeder hun verhaal doen. 'Dat de politie mij zocht was terecht', zegt het meisje, al wil ze liever niets kwijt over de reden waarom de politie haar zocht. 'Ik was vrijdagavond in de McDonalds toen ik de politie zag toekomen. Daarom heb ik me verstopt aan de overkant in een hotel. De politie kwam me achterna en greep me vast. Echt vriendelijk waren ze niet en daarom vroeg ik om wat vriendelijker te zijn.'

Eens buiten rukte het meisje zich los, volgens het artikel, om het op een lopen te zetten. De inspecteurs konden haar echter nog grijpen en werkten haar tegen de grond om haar te kunnen boeien. 'Dat deden ze niet bepaald op een rustige manier. Een van hen duwde met zijn elleboog in mijn buik, waardoor ik naar adem moest happen. Toen hij mijn mondmasker aftrok heb ik hem inderdaad in het gezicht gespuwd', verklaarde ze nog aan De Krant Van West-Vlaanderen.

Volgens politiewoordvoerster Goeminne was de volgorde van die twee laatste feiten anders, en zou de agent het mondmasker van het meisje net hebben willen terugplaatsen, om zichzelf en omstaanders voor haar spuwen te beschermen.

Gemeenteraad

Op de online Oostendse gemeenteraad van 24 januari 2022 (vanaf 18:15) stelde gemeenteraadslid Mohsin Abbas (Vooruit) een dringende vraag over het incident, waarop korpschef Philip Caestecker een antwoord formuleerde. Daarin verklaarde hij onder meer het volgende:

'Het moge duidelijk zijn dat wij dit volledige incident eveneens betreuren. Het onderzoek werd opgestart en zal alle elementen van deze tussenkomst ten gronde onderzoeken. Ook het feit dat onze collega meermaals bespuwd werd maakt uiteraard deel uit van het onderzoek want de slag was uiteindelijk een reactie - misschien een impulsieve - hierop. Ik loop niet vooruit op het resultaat van het onderzoek maar ik kan wel garanderen dat ik gepast zal reageren ten opzichte van de collega in kwestie.'

Onderzoek

Om de volledige toedracht van de feiten te kennen, moeten we wachten op het resultaat van het onderzoek. Zeker is wel dat de arrestatie niets te maken had met het niet (willen) dragen van een mondmasker - dat is ook trouwens geen reden om gearresteerd te worden. Bovendien is op de beelden duidelijk te zien dat het meisje op het moment van de arrestatie een mondmasker droeg.

Conclusie Op sociale media circuleert een filmfragment waarin een meisje op hardhandige wijze wordt gearresteerd. Volgens een Nederlandse vrouw die de beelden op Facebook deelt, wil het meisje 'geen mondkap op'. Omdat het gaat over een minderjarige mag de Oostendse politie niet communiceren over de reden voor de arrestatie, maar met het niet (willen) dragen van een mondmasker had de aanhouding niets te maken, bevestigt de woordvoerster. We beschouwen we het bijschrift bij de video daarom als onwaar.

