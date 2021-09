Online wordt een ogenschijnlijk officieel VN-document verspreid dat zou moeten bewijzen dat de organisatie uit is op de installatie van een nieuwe wereldorde. Dat klopt niet. Het gaat om een vals document.

In de Facebookgroep 'Covid19 en waarheid' verscheen onlangs een foto van wat een document van de Verenigde Naties lijkt te zijn, getiteld 'New World Order UN Agenda 21/Agenda 2030 Mission Goals'. We krijgen 24 agendapunten te zien en lezen verregaande maatregelen zoals 'One world government' (één wereldregering), 'The end of private transportation, owning cars, etc' (het einde van privétransport, autobezit etc.') en 'Mandatory multiple vaccin' (verplicht meerdere vaccins). De implementatie van de agendapunten zou dienen om een nieuwe wereldorde te stichten.

De afbeelding werd opgemaakt in de huisstijl van de Verenigde Naties. In de linkerhoek van het document prijkt het officiële VN-logo. 'Heel eng, deel hem maar, misschien gaan meer mensen het snappen', luidt het bijschrift. De post wordt 1400 keer gezien en 58 keer gedeeld. De groep zelf telt 2300 leden.

© Facebook

Dat is een beperkt bereik. Via Facebook zoeken we of de afbeelding nog meer werd gedeeld. We geven 'new world order UN agenda 21/agenda 2030 mission goals' in en krijgen een overzicht van inhoudelijk vergelijkbare Facebookposts, met een andere lay-out. Sommige werden al in 2020 gepost.

© Facebook

© Facebook

© Facebook

Is dit een authentiek VN-document?

Agenda 21 en Agenda 2030 zijn inderdaad documenten van de Verenigde Naties. Agenda 21 is het eerste wereldwijde actieplan voor duurzame ontwikkeling. Het niet-bindende actieplan werd tijdens de VN-conferentie over Milieu en Ontwikkeling in het Braziliaanse Rio de Janeiro in 1992 ondertekend. Het doel van de agenda was om duurzame groei te bereiken tegen het jaar 2000, net voor het begin van de 21e eeuw, waar de '21' in de titel naar verwijst.

Agenda 2030, het tweede element vermeld op de afbeelding, is de mondialeduurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. Het document werd in 2015 opgesteld en ondertekend en omvat 17 duurzaamheidsdoelen, de zogenaamde 'Sustainable Development Goals' (SDG's), die in 2030 bereikt zouden moeten worden. Doelen zijn onder meer het einde van armoede, het einde van honger en de vermindering van de ongelijkheid in de wereld.

© Website SDGs UN

Om de voortgang van de agenda op te volgen, beschikt de VN over 'Sustainable Development Goals Indicators'.

Agenda 2030 herbevestigt de doelen die in Agenda 21 werden vastgelegd. Beide documenten zijn niet-bindend. Dat staat ook zo vermeld op de FAQ van de Verenigde Naties.

© Website SDGs UN FAQ

Als we Agenda 21 en Agenda 2030 doorzoeken op de punten aangehaald in de Facebookpost, vinden we niets vergelijkbaars terug. In een factcheck van US Today uit 2020 ontkende VN-woordvoerster Daniela Gross stellig dat het om een officieel VN-document gaat.

De Agenda 21-hoax circuleert al langer online. In een artikel uit 2014 van de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center valt te lezen dat in de VS de theorie onder meer werd gepropageerd door Republikeinse politici. Ze stelden het document voor als een plan om een nieuwe wereldorde te scheppen, zoals ook in de Facebookpost gebeurt. Die propaganda leidde in onder meer Alabama, Texas en Arizona tot verschillende wetsvoorstellen waarin het verboden werd om een van de doelstellingen uit Agenda 2021 uit te vaardigen. De extreemrechtse radiopresentator Glenn Beck schreef zelfs een dystopische roman over Agenda 21.

In een factcheck van de Australische afdeling van het Franse persbureau Agence France Presse verduidelijkt Heidi Beirich, die voor het Southern Poverty Law Center onderzoek deed naar de Agenda 21-theorie, dat de claims over Agenda 2030 dezelfde zijn als die over Agenda 21.

Conclusie Online circuleert een afbeelding van wat een officieel VN-document zou zijn. De doelstellingen die de foto vermeldt, zouden in Agenda 21 en Agenda 2030 vastgelegd zijn en tot een nieuwe wereldorde moeten leiden. Dat is onwaar. Agenda 21 en 2030 bestaan inderdaad, maar er wordt in de documenten geen melding gemaakt van de doelstellingen op de afbeelding. Dat de Verenigde Naties via Agenda 21 uit zouden zijn op het stichten van een nieuwe wereldorde is een hoax die al sinds 2014 online circuleert.

