Iemand deelt als grap een 'foto van een wietplantage die werd ontdekt door stormschade veroorzaakt door Eunice'. Sommigen trappen erin, maar de foto toont eigenlijk de ontdekking van een wietplantage in 2015 na een ontploffing. Oude foto's worden wel vaker gebruikt voor internetmoppen die vervolgens niet door iedereen als grap begrepen worden.

Op 18 februari plaatst een Nederlandse 'social media influencer' met 47.000 volgers twee foto's op Twitter (hier gearchiveerd). We zien Nederlandse politieagenten bij een gebouw waarin een wietplantage huist. Die plantage is goed zichtbaar doordat één muur is verdwenen. Het bijschrift luidt: 'Daar gaat de oogst! #Eunice'. Vergezeld van een lachende smiley worden de beelden zonder bronvermelding gelinkt aan Eunice, de recente storm in de lage landen.

De tweet gaat viraal en dezelfde foto's circuleren ook op Facebook (hier gearchiveerd).

Grappig toeval dat de storm een handje hielp bij een drugsvangst van de Nederlandse politie? Het lijkt te mooi om waar te zijn en vaak is het dan oppassen bij berichten op sociale media. Dat blijkt ook meteen uit een conversatie onder het Twitterbericht.

De auteur laat zelf weten dat het gaat over 'een explosie van jaren terug' en iemand geeft toe dat ze 'bij de neus' was genomen. Wel vaker duiken oude frappante beelden opnieuw op tijdens stormen. Factchecker voor Reuters Seana Davis maakte een overzicht van dergelijke gevallen tijdens de recente storm Eunice.

Achterhalen wat de juiste context is van zulke beelden is vaak niet moeilijk. We tonen deze casus als voorbeeld om zelf beelden te kunnen verifiëren als je twijfelt aan de juiste context van een beeld dat je tegenkomt op sociale media.Vaak volstaat het om de afbeelding op te slaan op je computer en op te laden in een zoekmachine als Google Afbeeldingen. (Klik op het icoontje met het fototoestel, dan op 'Een afbeelding uploaden' en selecteer dan het beeld dat je wil checken.)

In dit geval komen we zo uit bij een artikel van de regionale tv-zender van de Nederlandse provincie Groningen RTV Noord van 14 april 2017 met als titel 'Duo vrijgesproken van betrokkenheid bij ontploft wietpand'. Daarin lezen we dat de foto's een wietkwekerij tonen toen die 'op 2 mei 2015 werd ontdekt doordat de gevel van het pand door een explosie uiteen spatte'.

Een liveblog van RTV Noord van 2 mei 2015 bevestigt dat. Ook de Nederlandse publieke omroep NOS en de krant De Telegraaf berichtten destijds over het incident.

Conclusie De foto's van een wietplantage die circuleren met de hashtag #Eunice blijken foto's van 2 mei 2015 van een wietplantage in Groningen waar een ontploffing plaatsvond. Die oorspronkelijke context bleef onvermeld in het Twitterbericht. De komisch bedoelde verwijzing naar de recente storm zette nogal wat mensen op het verkeerde been. We beoordelen het bijschrift bij de foto's dan ook als onwaar.

