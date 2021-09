Online is een filmpje verschenen van een groep Franse politieagenten die een ogenschijnlijk ongewapende vrouw hardhandig aanpakken. Volgens het bijschrift zou de vrouw zonder covidpas gaan winkelen zijn. Dat klopt niet. De vrouw nam deel aan een Frans protest tegen de invoering van de 'pass sanitaire', waarbij manifestanten agenten aanvielen.

Een Vlaamse man post op 5 september een filmpje van een groep politieagenten die chargeren tegen een ongewapende vrouw. In het bijschrift valt te lezen dat de vrouw zonder covidpas zou gaan shoppen zijn. Sinds 9 augustus was in Frankrijk de covidpas verplicht in winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter. Sinds 8 september is dat verbod weer opgeheven.

© Facebook

Het filmpje gaat ook op Twitter rond, waar het via één tweet maar liefst 6,1 miljoen keer wordt bekeken.

© Twitter

Vanaf 0:18 zien we hoe een vrouw met een rode broek en een vrouw in een blauw T-shirt en zonder mondmasker vastgegrepen en omsingeld worden door acht politiemannen.

1) Waar vond het incident plaats?

In de tweet wordt geopperd dat het incident plaatsvond in het winkelcentrum 'Westfield'.

Dat winkelcentrum bevindt zich in Les Halles in Parijs. Vanaf 1:00 in de video zien we een bord met metrolijnen verschijnen. De metro- en RER-haltes die worden vermeld, komen overeen met de haltes in metrostation Châtelet-Les Halles.

© Facebook

2) Klopt het dat de reden voor de arrestatie van de vrouw een ontbrekende covidpas was?

Volgens de tweet zou de vrouw zonder covidpas gaan winkelen zijn en werd ze daarom opgepakt. We zien echter nog een heleboel andere mensen in de clip, wat doet vermoeden dat het om een protestactie gaat . Frankrijk krijgt al wekenlang te maken met weekendprotesten tegen de 'pass sanitaire' (covidpas). We googelen 'Manifestation Les Halles pass sanitaire' en vinden zo een factcheck van de Franse krant Libération waarin we een screenshot van het filmpje zien. Libération schrijft over het politiegeweld en meldt dat de Franse journalist Amar Taoulit, die bij de nieuwsorganisatie Loopsider News werkt, de beelden maakte en op zijn Twitteraccount postte. Het filmpje werd er 373.600 keer bekeken.

La Brav M intervient dans le centre commercial Westfield et dans le métro pour disperser les manifestants #AntiPassSanitaire . Plusieurs arrestations. #manifestation4septembre #paris pic.twitter.com/NGJlfGNsL5 — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) September 4, 2021

In het artikel lezen we dat een groep manifestanten op een bepaald moment het winkelcentrum binnengedrongen zouden zijn. De bewakingsagenten van dienst konden de toestroom niet aan, zoals we in deze tweet zien.

We nemen contact op met de Politieprefectuur van Parijs en vragen om uitleg over het filmpje. Wat was de concrete aanleiding voor de arrestatie van de vrouw? In hun antwoord verwijst de persdienst naar een filmpje dat ze op 6 september op Twitter plaatsten. Daarin geeft Laëtitia Vallar, woordvoerster van het hoofdcommissariaat van de politie meer uitleg over het incident.

Volgens de uitleg van Vallar zouden op 4 september rond 16u30 zo'n honderdtal manifestanten die meeliepen in een betoging tegen de invoering van de covidpas afgeweken zijn van de vastgelegde route. Ze weken uit in de richting van een winkelcentrum in hartje Parijs. Over welk winkelcentrum het gaat, zegt Vallar niet. Volgens Vallar vielen de manifestanten een bewakingsagent aan. Daarop werden de politieagenten van BRAV M, ​​(Brigade de répression de l'action violente motorisée) ingezet. Bij hun aankomst werden de agenten met objecten bekogeld. Ze arresteerden drie personen voor geweld op agenten en beledigingen.

Conclusie In een filmpje op Twitter en Facebook zien we hoe een vrouw hardhandig in aanraking komt met de Parijse politie. Het filmpje werd opgenomen in het winkelcentrum Westfield in Les Halles, Parijs. Volgens het bijschrift van het filmpje zou de vrouw gewelddadig zijn aangepakt omdat ze zonder covidpas aan het winkelen was. Dat klopt niet. De vrouw nam deel aan een anti-coronamanifestatie in het winkelcentrum. De politie werd hiervoor opgeroepen en bij aankomst met objecten bekogeld. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Een Vlaamse man post op 5 september een filmpje van een groep politieagenten die chargeren tegen een ongewapende vrouw. In het bijschrift valt te lezen dat de vrouw zonder covidpas zou gaan shoppen zijn. Sinds 9 augustus was in Frankrijk de covidpas verplicht in winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter. Sinds 8 september is dat verbod weer opgeheven.Het filmpje gaat ook op Twitter rond, waar het via één tweet maar liefst 6,1 miljoen keer wordt bekeken. Vanaf 0:18 zien we hoe een vrouw met een rode broek en een vrouw in een blauw T-shirt en zonder mondmasker vastgegrepen en omsingeld worden door acht politiemannen. 1) Waar vond het incident plaats?In de tweet wordt geopperd dat het incident plaatsvond in het winkelcentrum 'Westfield'. Dat winkelcentrum bevindt zich in Les Halles in Parijs. Vanaf 1:00 in de video zien we een bord met metrolijnen verschijnen. De metro- en RER-haltes die worden vermeld, komen overeen met de haltes in metrostation Châtelet-Les Halles.2) Klopt het dat de reden voor de arrestatie van de vrouw een ontbrekende covidpas was?Volgens de tweet zou de vrouw zonder covidpas gaan winkelen zijn en werd ze daarom opgepakt. We zien echter nog een heleboel andere mensen in de clip, wat doet vermoeden dat het om een protestactie gaat . Frankrijk krijgt al wekenlang te maken met weekendprotesten tegen de 'pass sanitaire' (covidpas). We googelen 'Manifestation Les Halles pass sanitaire' en vinden zo een factcheck van de Franse krant Libération waarin we een screenshot van het filmpje zien. Libération schrijft over het politiegeweld en meldt dat de Franse journalist Amar Taoulit, die bij de nieuwsorganisatie Loopsider News werkt, de beelden maakte en op zijn Twitteraccount postte. Het filmpje werd er 373.600 keer bekeken.In het artikel lezen we dat een groep manifestanten op een bepaald moment het winkelcentrum binnengedrongen zouden zijn. De bewakingsagenten van dienst konden de toestroom niet aan, zoals we in deze tweet zien. We nemen contact op met de Politieprefectuur van Parijs en vragen om uitleg over het filmpje. Wat was de concrete aanleiding voor de arrestatie van de vrouw? In hun antwoord verwijst de persdienst naar een filmpje dat ze op 6 september op Twitter plaatsten. Daarin geeft Laëtitia Vallar, woordvoerster van het hoofdcommissariaat van de politie meer uitleg over het incident. Volgens de uitleg van Vallar zouden op 4 september rond 16u30 zo'n honderdtal manifestanten die meeliepen in een betoging tegen de invoering van de covidpas afgeweken zijn van de vastgelegde route. Ze weken uit in de richting van een winkelcentrum in hartje Parijs. Over welk winkelcentrum het gaat, zegt Vallar niet. Volgens Vallar vielen de manifestanten een bewakingsagent aan. Daarop werden de politieagenten van BRAV M, ​​(Brigade de répression de l'action violente motorisée) ingezet. Bij hun aankomst werden de agenten met objecten bekogeld. Ze arresteerden drie personen voor geweld op agenten en beledigingen.