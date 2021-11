Een Spaanse video van schermutselingen tussen arbeiders en politie doet sommige Facebookgebruikers geloven dat er in de Zuid-Spaanse stad Cádiz een protest tegen coronamaatregelen plaatsvond. Dat klopt niet. De video werd gemaakt tijdens een staking van metaalarbeiders.

Op 16 november post een Nederlandse man een filmpje van wat een 'blokkade van arbeiders in de haven van Cádiz' zou zijn. De post wordt 40.400 keer gezien en 377 keer gedeeld. In de video zien we hoe de politie met stenen en objecten wordt bekogeld.

© Facebook

De post wordt ook gedeeld op de Facebookpagina 'RevrouwLutie', die door 28.000 personen wordt gevolgd. Door het gebrek aan context gaan sommige Facebookgebruikers ervan uit dat het om een protest tegen de coronamaatregelen gaat .

© Facebook

Een andere gebruiker merkt op of het misschien om vluchtelingen gaat.

Wat zien we nu echt op de video?

Via een omgekeerde zoekopdracht op Google Afbeeldingen vinden we het filmpje ook terug op Twitter. Uit de begeleidende tweet blijkt dat het om een staking van metaalarbeiders in de haven van Cádiz zou gaan.

© Twitter

Als we 'manifestaciones Cádiz' (manifestaties Cádiz) intikken op Google, vinden we een artikel van de Spaanse krant El País. Daarin lezen we dat er op 16 november brak een 'ongelimiteerde staking' uitbrak in de Zuid-Spaanse havenstad. Die staking duurde negen dagen. Het protest brak uit nadat loononderhandelingen tussen de ongeveer 20.000 metaalarbeiders en hun management met een sisser waren uitgedraaid. De arbeiders hadden een loonsverhoging geëist die hun loonverlies, veroorzaakt door de stijgende inflatie, zou compenseren. Bedrijven als Airbus en Navantia lagen dagenlang plat. Woensdagnacht bereikten de vakbonden en de werkgeversorganisaties een akkoord. Sommige kleinere groepen verwierpen het akkoord en gaan vooralsnog door met de staking. Cádiz staat al langer bekend als de werkloosheidshoofdstad van Spanje. Uit cijfers van oktober 2021 blijkt dat ongeveer 23 procent van de actieve beroepsbevolking werkloos is.

In tegenstelling tot landen als België, Nederland en Oostenrijk wordt er in Spanje de laatste maanden geen melding gemaakt van protest tegen de coronamaatregelen die in het land van kracht zijn.

Conclusie In een filmpje dat op Facebook circuleert, zijn schermutselingen te zien tussen arbeiders en politieagenten in de Spaanse havenstad Cádiz . Door het gebrek aan context interpreteren veel Facebookgebruikers dat het om een protest tegen coronamaatregelen gaat. SInds 16 november worden er in Cádiz inderdaad protesten georganiseerd door de metaalarbeiders, maar niet tegen de coronamaatregelen. De staking brak uit na een mislukte loononderhandeling. Zonder die context is de video misleidend. We beoordelen de post daarom als eerder onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 16 november post een Nederlandse man een filmpje van wat een 'blokkade van arbeiders in de haven van Cádiz' zou zijn. De post wordt 40.400 keer gezien en 377 keer gedeeld. In de video zien we hoe de politie met stenen en objecten wordt bekogeld. De post wordt ook gedeeld op de Facebookpagina 'RevrouwLutie', die door 28.000 personen wordt gevolgd. Door het gebrek aan context gaan sommige Facebookgebruikers ervan uit dat het om een protest tegen de coronamaatregelen gaat .Een andere gebruiker merkt op of het misschien om vluchtelingen gaat. Wat zien we nu echt op de video?Via een omgekeerde zoekopdracht op Google Afbeeldingen vinden we het filmpje ook terug op Twitter. Uit de begeleidende tweet blijkt dat het om een staking van metaalarbeiders in de haven van Cádiz zou gaan.Als we 'manifestaciones Cádiz' (manifestaties Cádiz) intikken op Google, vinden we een artikel van de Spaanse krant El País. Daarin lezen we dat er op 16 november brak een 'ongelimiteerde staking' uitbrak in de Zuid-Spaanse havenstad. Die staking duurde negen dagen. Het protest brak uit nadat loononderhandelingen tussen de ongeveer 20.000 metaalarbeiders en hun management met een sisser waren uitgedraaid. De arbeiders hadden een loonsverhoging geëist die hun loonverlies, veroorzaakt door de stijgende inflatie, zou compenseren. Bedrijven als Airbus en Navantia lagen dagenlang plat. Woensdagnacht bereikten de vakbonden en de werkgeversorganisaties een akkoord. Sommige kleinere groepen verwierpen het akkoord en gaan vooralsnog door met de staking. Cádiz staat al langer bekend als de werkloosheidshoofdstad van Spanje. Uit cijfers van oktober 2021 blijkt dat ongeveer 23 procent van de actieve beroepsbevolking werkloos is. In tegenstelling tot landen als België, Nederland en Oostenrijk wordt er in Spanje de laatste maanden geen melding gemaakt van protest tegen de coronamaatregelen die in het land van kracht zijn.