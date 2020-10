De Facebookpagina Viruswaarheid deelt een tekst die beschrijft hoe een elite de rest van de wereldbevolking ongemerkt domineert. De tekst zou geschreven zijn door de in 1937 overleden Amerikaanse zakenman-miljardair John D. Rockefeller. Dat klopt niet. Het blijkt te gaan om een tekst die in 2002 anoniem werd gepost op de financiële website BankIndex.com.

Op 12 oktober verschijnt op de Nederlandse Facebookpagina Viruswaarheid, die de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid ter discussie stelt, een post met een lange tekst in het Nederlands. 'Een passage uit een schrijven van een van de stichters van de Rockefeller-familie J. D. Rockefeller. Zo beschrijft hij de omgang met het gewone volk... TEKST UIT JOHN D. ROCKEFELLER MASONIC CREED -' luidt het bijschrift. Op amper twee dagen tijd heeft de post al 1700 Facebookgebruikers bereikt.

© Facebook

© Facebook

De tekst is dus volgens Viruswaarheid van de hand van John D. Rockefeller, een Amerikaanse zakenman die in 1870 de Standard Oil Company oprichtte en via zijn monopoliepositie een van de rijkste mensen ooit werd. De tekst beschrijft hoe in een 'nieuwe wereldorde' een wereldwijde elitegroep de rest van de bevolking tot slaaf wil maken, dankzij een reeks snode geheime plannen. De tekst lijkt geschreven door een insider uit die elitegroep.

Een aantal volgers lijkt het bericht voor waar aan te nemen, maar minstens zoveel anderen geven aan dat ze er niets van geloven. Onder meer de verwijzing naar videospelletjes in de tekst roept argwaan op. 'Rockefeller had een vooruitziende blik gezien de opmerking over videospelletjes', schrijft iemand. Die bestonden inderdaad nog niet toen Rockefeller leefde. De eerste videogame, Pong, werd pas twee decennia na Rockefellers dood uitgevonden.

'De bron is een anonieme e-mail uit 2002 aan financiële website. Dus NIET van Rockefeller zoals hier gesuggereerd wordt. Bron: http://web.archive.org/...//www.bankindex.com/read.asp...' reageert iemand. Die link leidt naar een gearchiveerde webpagina van de financiële website BankIndex.com, die ondertussen niet meer bestaat. De pagina werd opgeslagen op 7 november 2002, en de Engelse tekst die er staat, met als titel 'The Secret Covenant' komt in grote lijnen overeen met de Nederlandstalige tekst in het Facebookbericht van Viruswaarheid.

BankIndex.com was in de eerste plaats een website met financiële informatie, maar er werden blijkbaar ook stukken gepubliceerd die werden ingezonden door lezers. Onder de bewuste tekst lezen we dat BankIndex zijn lezers dankt voor al hun e-mails over dit stuk, maar dat zij niet weten wie de auteur is. 'Het stuk kwam binnen via een van onze formulieren en de auteur liet een onbruikbaar mailadres achter', klinkt het.

Op 17 september werd een soortgelijk Engelstalig Facebookbericht gecheckt door de Amerikaanse factcheckers van Snopes, die tot dezelfde conclusie kwamen. De tekst van het bericht van Viruswaarheid blijkt de Nederlandse vertaling van het tekstfragment dat in het door Snopes gecheckte bericht is opgenomen.

Er is geen bewijs dat 'The Secret Covenant' zou zijn geschreven door iemand met kennis van de interne werking van een wereldorde die erop is gericht om de mensheid tot slaaf te maken. Rockefeller was het hoogstwaarschijnlijk niet. De tekst is namelijk niet terug te vinden in de gearchiveerde documenten van Rockefeller, in geen enkel krantenartikel en ook in geen van de biografieën die over de zakenman verschenen, zo blijkt ook uit de factcheck van Snopes.

Ook professor Amerikaanse geschiedenis Cornelis van Minnen (UGent) is de tekst nooit tegengekomen in archieven of documenten over John D. Rockefeller. 'Het lijkt mij ook bijzonder onwaarschijnlijk dat de man zo'n tekst zou hebben geschreven. John D. Rockefeller was een gewiekst zakenman. Zich op die manier uitlaten over de bevolking, dat zou voor zijn business alleen maar contraproductief hebben gewerkt.'

CONCLUSIE De Facebookpagina Viruswaarheid deelt een tekst waarin wordt beschreven hoe een elite de rest van de wereldbevolking wil domineren, en schrijft die tekst toe aan de Amerikaanse zakenman John D. Rockefeller, die stierf in 1937. Het blijkt te gaan om een stuk dat in 2002 anoniem werd gepost op de financiële website BankIndex.com en waarvan de tekst noch volgens de beschikbare bronnen noch volgens experts door Rockefeller zou zijn geschreven We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

