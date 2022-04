Online circuleert een seksueel getinte clip met tekenfilmfiguur Mickey Mouse in de hoofdrol. Volgens socialemediagebruikers zou het fragment afkomstig zijn uit een van de eerste Disneytekenfilms ooit. Dat klopt niet. Het gaat om een getrukeerde animatie.

Op 10 april post iemand in de Telegramgroep Nederlands Verzetkanaal, die 4067 leden telt, een animatiefilmpje van Mickey Mouse. Daarin zien we hoe de beroemde tekenfilmfiguur met een erectie gaatjes maakt in een stuk kaas. 'Voor het geval je het niet wist, dit is een van Disney's eerste tekenfilms waarin Mickey Mouse met zijn stijve penis kaasgaten maakt in plakjes kaas... Hun agenda is altijd hetzelfde geweest. Haal uw kinderen zo snel mogelijk weg van het reguliere afval', stelt het bijschrift.

© Telegram

De animatie circuleert ook op Twitter (hier gearchiveerd) en in een andere Nederlandstalige Telegramgroep, die 957 leden telt. Onder het Nederlandstalige bericht vinden we ook het originele Engelstalige Telegrambericht, dat afkomstig is uit een Engelstalige QAnon-Telegramgroep. Aanhangers van de QAnon-theorie geloven dat Amerikaanse politici van de Democratische partij een pedofilienetwerk hebben uitgebouwd.

© Telegram

Dat het bewuste Mickey Mouse-filmpje nu circuleert moet ook in een specifieke context worden gezien. Eind maart raakte bekend dat drie Disneymedewerkers waren opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Daardoor circuleren nu allerlei complottheorieën over de Amerikaanse filmmaatschappij. Zo circuleerde enkele weken geleden het gerucht dat de ceo van Disney zou opgepakt zijn op verdenking van mensenhandel. Knack schreef een factcheck over dat bericht, dat fout bleek.

Is de scène effectief afkomstig uit een bestaande Disneyfilm? We gaan op zoek.

We nemen enkele screenshots van de video en geven die in op Google Afbeeldingen. Zo vinden we een andere versie van de video op YouTube. Als we inzoomen op de figuur van Mickey Mouse en die ingeven op Google Lens komen we op YouTube terecht bij de Disneyfilm Steamboat Willie. Die film verscheen in 1928 en is een van de eerste films met synchroon geluid. Als we de video bekijken, zien we dat de verschillende figuren in het onderzochte filmpje afkomstig zijn uit die film en samengevoegd zijn.

Zo zien we de fluitende Mickey met hoed in seconde 32 van de video.

© Steamboat Willie

In het filmpje dat we op Telegram aantroffen, lijkt Minnie Mouse aan de rolband te draaien. In de film uit 1928 draait ze aan de staart van een geit (6:02).

© Steamboat Willie

Ook de papegaai en de achtergrond van het Telegramfilmpje vinden we op 1:28 terug in Steamboat Willie.

© Steamboat Willie

© Steamboat Willie

Een andere indicatie dat het Telegramfilmpje niet uit een bestaande Disneyfilm uit de jaren 1920 komt, is de poster die in de achtergrond te zien is. Daarop lezen we de woorden 'HSE Regs'.

© Steamboat Willie

'HSE Regs' is een afkorting voor Health and Safety Executive Regulations'. Dat is een verzameling van Britse wetten in verband met veiligheid en hygiëne op de werkvloer. Het Britse overheidsagentschap Health and Safety Executive kijkt toe op de toepassing van de wetgeving. De Health and Safety at Work-regels werden pas in 1974 goedgekeurd, lang na 1928, het jaar waarin Steamboat Willie verscheen. We kunnen dus concluderen dat het Telegramfilmpje uit verschillende (gemanipuleerde) beelden uit Steamboat Willie werd samengesteld.

In 2015 schreef de Amerikaanse factcheckwebsite Snopes al een factcheck over dit gemanipuleerde filmpje. Zij vonden de eerste versie op de website b3ta terug, een website waar veel gephotoshopte afbeeldingen op worden gepost.

© b3ta

Conclusie Een seksueel getint animatiefilmpje met tekenfilmfiguur Mickey Mouse in de hoofdrol zou volgens socialemediagebruikers afkomstig zijn uit een van de eerste Disneytekenfilms ooit. Dat klopt niet. Het gaat om een getrukeerde animatie. We beoordelen de stelling dat de clip afkomstig zou zijn uit een Disneyfilm dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 27 april 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

