De mep die Will Smith tijdens de Oscaruitreiking verkocht aan de Amerikaanse komiek Chris Rock lokte geschokte reacties uit. Maar de foto met verbaasd kijkende Hollywoodsterren die nu circuleert, toont geen reacties op de oplawaai van Smith. Het gaat om een oude compilatie, die al sinds 2017 online te vinden is.

Op 28 maart plaatst de Twitteraccount Lorrakon (slechts 383 volgers) een fotocompilatie online met als bijschrift: 'Iedereen bij de Oscars toen Will Smith Chris Rock aanviel op nationale televisie #Oscars' (hier gearchiveerd). We zien geshockeerde gezichten van bekende acteurs en actrices als Ryan Gosling, Meryl Streep en Emma Stone.

De tweet werd meer dan 100.000 keer gedeeld en bereikte zo al miljoenen mensen. De account Lorrakon behoort toe aan een Amerikaanse queerartiest, die onder de tweet reclame maakt voor een debuutalbum dat op komst is. Ook op Facebook circuleert de afbeelding (hier gearchiveerd) als reactie op de klap van Will Smith.

Tijdens de Oscaruitreiking op 27 maart 2022 stormde Will Smith het podium op om een rake mep uit te delen aan Chris Rock, die een mop maakte ten koste van Smiths vrouw Jada Pinkett Smith. Zij lijdt aan de auto-immuunziekte alocepia, die haarverlies veroorzaakt. Toen Smith even later de Oscar voor beste acteur won, bood hij in tranen zijn excuses aan.

Toont de compilatie echte reacties op het voorval?

We laden de foto in op de zoekmachine TinEye en sorteren op oplaaddatum.

Zo komen we uit bij een Twitterbericht van 28 februari 2017 met dezelfde compilatie van geshockeerde acteurs en actrices. Toen werd de afbeelding gepost door filmmaker en ex-NFL-speler Matthew A. Cherry (hier gearchiveerd). Het bijschrift was toen: 'We proberen allemaal uit te zoeken waarom Kellyanne Conway zo op een zetel in het Witte Huis zit.'

Kellyanne Conway was campagneleider van van de Amerikaanse ex-president Donald Trump. In februari 2017 ontstond opschudding over hoe ze met haar schoenen in een zetel zat in het kantoor van de president, The Oval Office.

Nu de foto opnieuw circuleert in het kader van een incident op de Oscaruitreiking, is niet meteen duidelijk dat het niet om beelden gaat die op de uitreiking zijn gemaakt. De beroemdheden lijken allemaal een evenement bij te wonen.

Omdat de compilatie al online werd geplaatst in februari 2017, zijn alle foto's per definitie al minstens vijf jaar oud en kunnen ze onmogelijk iets te maken hebben met een incident anno 2022.

Ter illustratie onderzoeken we de foto van Ryan Gosling (rechtsonder). Wanneer we een deel van de afbeelding selecteren in Bing, herkent de gezichtsherkeningssoftware van Microsoft Ryan Gosling en andere versies van dezelfde foto.

Wanneer we een versie in hogere kwaliteit opnieuw opladen in Bing, vinden we dat de foto Gosling toont op de Oscaruitreiking in 2017, zo lezen we in het Britse tabloid Daily Mail. De foto dateert dus van 27 februari 2017.

Een heel aantal van de foto's blijken van de Oscaruitreiking van 2017 te dateren. Dat is niet helemaal toevallig want de film La la land' werd toen verkeerdelijk uitgeroepen als winnaar voor beste film, terwijl eigenlijk 'Moonlight' had gewonnen. Zo vinden we onder andere dezelfde foto's van Matt Damon, The Rock en Mel Gibson in overzichten van The Mirror en Insider.

Conclusie Een virale tweet met een fotocompilatie van verbaasd kijkende Hollywoodsterren doet uitschijnen dat het om reacties gaat op de mep die acteur Will Smith verkocht aan Chris Rock tijdens de Oscaruitreiking op 27 maart 2022. De compilatie toont echter foto's die dateren van 2017 of eerder. Het bijschrift dat stelt dat de foto's gemaakt zijn 'toen Will Smith Chris Rock aanviel op nationale televisie', beoordelen we als onwaar.

