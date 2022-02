Dronebeelden van een nachtelijke samenkomst van voertuigen wordt verkeerdelijk gelinkt aan het 'vrijheidskonvooi' van Canadese truckers tegen de coronamaatregelen. In werkelijkheid gaat het om beelden uit 2019 van een landbouwersprotest in Duitsland.

Op 28 januari plaatst een Nederlandse vrouw een video op Facebook (hier gearchiveerd). In het bijschrift schrijft ze aanmoedigend 'GO TRUCKERS', gevolgd door emoji's van zwaaiende handen en Canadese vlaggen. De video toont dronebeelden van een grote nachtelijke samenkomst van voertuigen met oranje (zwaai)lichten. Het bericht wordt 360 keer gedeeld en 21.400 mensen zien het op hun tijdlijn passeren.

Het bijschrift lijkt te verwijzen naar het Freedom Convoy, een Canadees protest van voornamelijk truckchauffeurs. Dat blijkt ook uit de reacties op het bericht. De actievoerende truckers kanten zich tegen de verplichting om over een vaccinatiebewijs te beschikken als ze de grens met de Verenigde Staten oversteken. Het Canadese protest krijgt in verschillende landen bijval van tegenstanders van coronamaatregelen of (verplichte) vaccinatie. Ook in ons land was er op 14 februari een vergelijkbare protestactie.

Tonen deze beelden inderdaad een Canadees truckersprotest of steun daarvoor?

Wanneer we de Facebookvideo (links, 0:07) vergelijken met een video op YouTube, die werd opgeladen op 26 november 2019 (rechts, 0:13) blijken die overeen te komen (gekleurde kaders). De video op Facebook is een kort fragment van een YouTube-video uit 2019 over '15.000 tractors' die 'naar Berlijn rijden'.

De dag waarop de YouTube-video online kwam, 26 november 2019, was er in Berlijn inderdaad een boerenbetoging aangekondigd. De organisatoren stelden dat er 10.000 deelnemers en 5000 tractors aanwezig zouden zijn, de politie telde 8600 landbouwvoertuigen. Het avondjournaal van de Duitse televisieomroep ARD van 26 november bevatte een reportage over de duizenden boeren die voor de Brandenburgse Poort in Berlijn tegen het gevoerde landbouwbeleid hadden geprotesteerd die dag.

We weten daarmee zeker dat de beelden in Duitsland zijn gemaakt en van voor de coronacrisis dateren. Daardoor is het onmogelijk dat het om een Canadees truckersprotest of een solidariteitsactie voor die truckers zou gaan.

Conclusie De video op Facebook toont een landbouwersprotest op 26 november 2019 in Duitsland. De stelling dat het om het truckersprotest in Canada van de voorbije weken zou gaan, beoordelen we als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 17 februari 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

