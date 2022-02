Een video van Braziliaans truckersprotest zou steun illustreren voor het Canadese protest van truckers in Ottawa. Dat klopt niet. Het gaat om beelden van mei 2021, dus van voor het Canadese protest begin 2022. De truckers in Brasilia demonstreerden om hun president Jair Bolsonaro aan te moedigen.

Op 2 februari plaatst iemand een video (hier gearchiveerd) in de Facebookgroep 'Nee tegen het vaccin' (12.000 leden). We zien toeterende trucks voorbijrijden, getooid met Braziliaanse vlaggen. Het bijschrift in het Frans en Engels luidt: 'Brazilië steunt het Canadese Freedom Convoy. Dit wordt wereldwijd.' De video (hier gearchiveerd) werd op Facebook geplaatst door een Canadees en werd 43.000 keer gedeeld. De clip verscheen zo op de tijdlijn van 1,8 miljoen mensen.

Het Freedom Convoy is een Canadees protest van voornamelijk truckchauffeurs. Ze kanten zich tegen de verplichting om over een vaccinatiebewijs te beschikken als ze de grens met de Verenigde Staten oversteken. Het Canadese protest krijgt in verschillende landen bijval van tegenstanders van coronamaatregelen of (verplichte) vaccinatie.

De video werd onderzocht door de Braziliaanse erkende factcheckers van Aos Fatos. Een livestream op YouTube langs een weg nabij de hoofdstad Brasilia in de nacht van 14 op 15 mei 2021 toont dezelfde trucks die in dezelfde volgorde passeren (vanaf 1:37:24). Ook op Twitter circuleerden op 15 mei 2021 andere beelden van dezelfde trucks in dezelfde volgorde.

De Braziliaanse truckers wilden met hun protest hun steun betuigen voor de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. De Braziliaanse nieuwssite G1 laat weten dat Bolsonaro de demonstranten kwam groeten in de hoofdstad Brasilia.

Het Freedom Convoy in Canada ging van start in januari 2022. Een video die van maart 2021 dateert, kan dus onmogelijk een steunbetoging tonen voor het Canadase protest. Ook factcheckers van Lead Stories, Check Your Fact en USA Today kwamen tot die conclusie.

Conclusie De beelden van Braziliaanse truckers op Facebook zijn geen illustratie dat 'Brazilië het Canadese Freedom Convoy' steunt. Het Freedom Convoy in Canada ging in januari 2022 van start, terwijl de video uit Brazilië van maart 2021 dateert. We beoordelen het bijschrift bij de video dan ook als onwaar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 10 februari 2022.

