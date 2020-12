Op sociale media circuleren foto's van liberale politici op een receptie. Ze dragen geen mondmaskers, houden geen afstand en omhelzen elkaar. De foto's waren te zien in een RTBF-nieuwsuitzending op 6 december, maar ze dateren van 12 januari, toen er van coronamaatregelen nog geen sprake was.

Op 8 december post een vrouw een bericht in Vecht tegen onrecht (VTO) 2.0, een Nederlandse Facebookgroep die oproept tot verzet tegen de coronamaatregelen.

Het bericht bevat een fotocollage met als bijschrift 'Feestje bij onze politiekers, legaal lockdownfeestje!!!'. De vrouw heeft er ook een tekst bij geplaatst: 'Hypocrisie op het hoogste niveau (PLANDEMIA) Vuile hypocrieten!! Lockdownfeestje gisteren!! Maar wij moeten wel maskers dragen hè wij mogen niet met Kerstmis he'

Het bericht wordt 328 keer gedeeld. Op andere accounts en in andere Facebookgroepen verschijnen berichten met dezelfde beelden en een vergelijkbare boodschap. In een paar dagen tijd hebben al minstens 20.000 mensen die berichten gezien.

Op de foto's herkennen we een aantal MR-kopstukken, onder wie huidig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez en Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders. Ook Alexander De Croo, (Open VLD), vandaag premier, is erbij. De politici staan dicht bij elkaar, dragen geen mondmaskers en omhelzen elkaar.

De foto's lijken screenshots uit een RTBF-televisiejournaal: ze dragen het logo van de RTBF en ze bevatten een verwijzing naar het middagjournaal van zondag 6 december: 'JT (journal télévisé) 13h 06/12/2020'. De beelden zijn ook voorzien van de titels van een nieuwsitem: 'MR/Des sorties loin de faire l'unanimité' en - een kortere versie - 'Sorties isolées du MR'.

We bekijken het RTBF-journaal van 6 december om 13 uur op de website van de zender. In die uitzending zit inderdaad een item over de MR met de bovengenoemde titels, met dezelfde beelden als in het Facebookbericht. De beelden in de nieuwsuitzending zijn niet voorzien van een datum, noch van de melding dat het om archiefbeelden gaat.

'We zijn inderdaad vergeten om die melding erbij te plaatsen', zegt Bruno Clément, hoofdredacteur van het RTBF-televisiejournaal, aan de telefoon. 'We kregen er nog geen eerdere vragen over, maar het gaat inderdaad om archiefbeelden van een MR-bijeenkomst op 12 januari. Dat was dus nog voordat de eerste coronamaatregelen in België van kracht werden.'

De beelden circuleren ook op Twitter, waar Rien Emmery, de journalist achter de Knack-rubriek Arbiter, ook al duidelijk maakte dat het om archiefbeelden van een MR-congres op 12 januari gaat: 'Je kan de betrokkenen goed herkennen, met dezelfde kledij, op een fotoreportage op de website van Sophie Wilmès (toen nog eerste minister) over dat MR-congres in Waver, 12/01/2020.'

CONCLUSIE Op sociale media circuleren foto's van liberale politici die zonder mondmaskers dicht bij elkaar staan, handen schudden en elkaar omhelzen. Anders dan een Facebookbericht suggereert, zijn die foto's niet op een lockdownfeestje gemaakt. Het gaat om beelden die weliswaar te zien waren in een RTBF-nieuwsuitzending op zondag 6 december, maar die al dateren van 12 januari, toen er van coronamaatregelen nog geen sprake was. We beoordelen het bericht daarom als onwaar.

BRONNEN Gearchiveerd Facebookbericht (8 december 2020) Twitter RTBF Telefoongesprek met Bruno Clément op 9 december 2020 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 10 december 2020.

