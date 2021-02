Een horeca-ondernemer maakt zich boos wanneer hij op het RTL-journaal een interview ziet met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Op de achtergrond lijken immers obers te zien achter een bar. Het blijken echter geen kelners, maar bodes/deurwachters die water en koffie afruimen na een Kamercommissievergadering.

Op 13 januari post een Vlaamse traiteur onderstaand bericht op de Facebookpagina Unie van Vlaamse Horeca, een pagina met 31.700 volgers die horecamensen met elkaar in contact wil brengen. Het bericht wordt 921 keer gedeeld en bereikt zo 271.500 mensen.

'De horeca moet dicht blijven, maar blijkbaar niet voor iedereen....Kijk goed wat er op de achtergrond gebeurt', schrijft de man, en hij post twee foto's bij zijn bericht. Op die beelden zien we minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), die een interview geeft. Op de achtergrond zijn twee als obers geklede mannen aan het werk achter een bar.

Er ontspint zich naar aanleiding van het Facebookbericht een pittige online discussie. Een aantal horeca-ondernemers vindt het niet kunnen dat hun zaak al maandenlang dicht is terwijl voor politici andere regels lijken te gelden. Iemand heeft het over 'een ivoren toren'.

De foto's blijken screenshots te zijn van een nieuwsuitzending van de Franstalige commerciële zender RTL Info, zoals op de tweede foto te zien is.

Op 12 januari werd Vandenbroucke geïnterviewd voor het RTL-journaal, over het feit dat min-18-jarigen voorlopig geen coronavaccin zullen toegediend krijgen.

Net als de Vlaamse traiteur hebben nogal wat RTL-kijkers vragen bij de 'obers' op de achtergrond. Er komt zoveel reactie dat RTL Info tijdens een nieuwsuitzending op 14 januari terugkomt op het eerdere interview. Amélie Schildt, een van de journalisten die Vandenbroucke op 12 januari interviewde, komt zelf duiding geven in de nieuwsstudio, en er wordt ook een interview uitgezonden met Eric Morreel, directeur-generaal van de quaestuurdiensten van de Kamer - dat zijn de logistieke diensten.

Bodes/deurwachters

'Vorige dinsdag waren wij in de Kamer voor een interview met de minister van Volksgezondheid', vertelt Schildt. 'Zoals veel kijkers hebben opgemerkt, en waarover veel verontwaardiging te lezen viel op sociale media, zie je op de achtergrond twee mannen achter een bar. Wij hebben die beelden geanalyseerd en onderzocht', gaat ze verder.

'Terwijl wij het interview afnamen, waren twee mannen inderdaad aan het werk achter een bar. Het gaat hier echter niet om barmannen, wel om mensen met het statuut van bode/deurwachter', legt de journaliste uit. De bodes/deurwachters hebben een essentiële functie tijdens deze coronacrisis - een van hun taken bestaat erin om het spreekgestoelte van de Kamer na elke interventie te ontsmetten.

'De koffiekamer, die wordt beschouwd als een café, is momenteel gesloten', zegt Eric Morreel, de directeur-generaal van de quaestuurdiensten, aan de telefoon. 'Daar kunnen de Kamerleden dus niet terecht, maar we vinden dat mensen die urenlang vergaderen toch de kans moeten krijgen om minstens een glas water te drinken.'

'Is een koffiemachine met zelfbediening te min voor die mensen misschien?' vraagt iemand zich af in de commentaren bij het Facebookbericht. Naar een waterkraan of een koffieautomaat lopen is voor de volksvertegenwoordigers geen optie, aldus Morreel. 'Men mag niet vergeten dat een volksvertegenwoordiger in de zaal moet blijven want hij of zij moet onafgebroken de debatten volgen, zeker nu er vanwege de coronamaatregelen maar weinig gedeputeerden fysieke aanwezig zijn. Daarom zetten de bodes/deurwachters water en koffie klaar in de vergaderzaal, waar de Kamerleden zichzelf kunnen bedienen', aldus nog Morreel. 'In normale omstandigheden is er ook bediening in de zaal, maar dat is nu niet het geval.'

Lobby

De ruimte die te zien is tijdens het interview is volgens Morreel de lobby vlakbij de commissiezaal. 'De minister kwam net uit die zaal toen hij door RTL werd geïnterviewd. Op dat moment hadden de bodes net afgeruimd in de commissiezaal en waren ze de vuile vaat aan het opruimen achter de bar. Dat is wat je in het filmpje ziet.'

Het bedrijfsrestaurant van de Kamer, met zelfbediening, is nu wél open. 'Dat mag open blijven, net zoals andere bedrijfsrestaurants', zegt Morreel. 'Uiteraard volgen we daar alle geldende hygiëne- en afstandsregels zoals die zijn vastgelegd in het ministerieel besluit van 18 oktober: er zijn panelen in plexiglas geplaatst, iedereen draagt een mondmasker, het bestek is verpakt in papier en je mag niets aanraken dat je niet zelf gaat verbruiken, enzovoort.'

CONCLUSIE In een Facebookpost maakt een ondernemer uit de horecabranche zich kwaad. Terwijl alle horecazaken gesloten moeten blijven, zouden voor politici uitzonderingen bestaan, zo insinueert hij, op basis van een RTL-interview met minister Vandenbroucke waarbij op de achtergrond 'obers' achter een bar te zien zijn. Het blijken echter geen kelners, maar bodes/deurwachters die water en koffie afruimen na een Kamercommissievergadering. Omdat de koffiekamer van de Kamer gesloten is, wordt voor de Kamerleden water en koffie voorzien in de vergaderzaal. We beoordelen het bericht daarom als eerder onwaar.

