Volgens berichten op sociale media zouden de coronavaccins van Pfizer en Moderna verboden zijn in Japan. Dat klopt niet. Het land heeft wel twee hartziekten toegevoegd aan de lijst met mogelijke bijwerkingen van de vaccins, maar heeft de vaccinatie met Pfizer en Moderna niet stopgezet.

Op 7 december post een man onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. 'In Japan stoppen ze met de 2 bekendste prikken. Lees zelf eens waarom?' schrijft hij. Eronder post hij een screenshot van een Spaanstalige tweet, gevolgd door de Nederlandse vertaling: 'In Japan kondigt de minister van Volksgezondheid de ernstige gevolgen aan van myocarditis en pericarditis aan bij jongeren tussen 10 en 20 jaar en tussen 20 en 30 jaar als gevolg van de Pfizer- en Modernavaccins. Deze vaccins zijn nu verboden in Japan.' Op de foto eronder zien we een presentator in wat een nieuwsstudio lijkt.

© Facebook

Verschillende Facebookaccounts delen hetzelfde screenshot, dat ook op Twitter circuleert.

In de linkerbovenhoek van de foto met de presentator zien we 'ANN' staan. Dat blijkt de afkorting van All-Nippon News Network, een Japanse commerciële TV-zender. Het screenshot blijkt afkomstig uit een fragment uit het journaal van die zender dat op 3 december op YouTube werd geplaatst.

In het fragment wordt gezegd dat experten hebben opgeroepen tot verhoogde alertheid voor mogelijke ernstige bijwerkingen van de vaccins van Moderna en Pfizer, zoals myocarditis en pericarditis. Vaccinatie blijft echter aanbevolen omdat de voordelen van vaccinatie groter zijn dan de mogelijke risico's.

Myocarditis en pericarditis zijn hartaandoeningen. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, pericarditis een ontsteking van het hartzakje. Van beide aandoeningen is al langer bekend dat ze mogelijke bijwerkingen zijn van de coronavaccins.

Op 4 december heeft het Japanse ministerie van Gezondheid myocarditis en pericarditis opgenomen in de lijst van mogelijke bijwerkingen van de vaccins van Pfizer en Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed dat ook al in juli 2021.

Op dit moment is de wetenschappelijke consensus dat het gaat om zeer zeldzame bijwerkingen, en dat de risico's van vaccinatie niet opwegen tegen de voordelen. Bovendien is de kans op myocarditis groter na covid-19 dan na vaccinatie.

Geen verbod

Dat de Japanse overheid de vaccins van Moderna en Pfizer verboden zou hebben, klopt niet. Dat wordt nergens gezegd. Niet in de nieuwsuitzending en niet op overheidswebsites. Op de website covid19.trackvaccines.org, die een laatste update kreeg op 24 december, en op de website van het Japanse ministerie van Volksgezondheid, staan beide vaccins nog steeds in de lijst van in Japan goedgekeurde vaccins.

Conclusie Volgens berichten op sociale media zouden de coronavaccins van Pfizer en Moderna verboden zijn in Japan. Dat klopt niet. Het land heeft wel de hartziekten myocarditis en pericarditis toegevoegd aan de lijst met mogelijke bijwerkingen van de vaccins. De vaccinatie met Moderna en Pfizer gaat echter gewoon door in Japan. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 7 december post een man onderstaand bericht op zijn Facebookpagina. 'In Japan stoppen ze met de 2 bekendste prikken. Lees zelf eens waarom?' schrijft hij. Eronder post hij een screenshot van een Spaanstalige tweet, gevolgd door de Nederlandse vertaling: 'In Japan kondigt de minister van Volksgezondheid de ernstige gevolgen aan van myocarditis en pericarditis aan bij jongeren tussen 10 en 20 jaar en tussen 20 en 30 jaar als gevolg van de Pfizer- en Modernavaccins. Deze vaccins zijn nu verboden in Japan.' Op de foto eronder zien we een presentator in wat een nieuwsstudio lijkt.Verschillende Facebookaccounts delen hetzelfde screenshot, dat ook op Twitter circuleert. In de linkerbovenhoek van de foto met de presentator zien we 'ANN' staan. Dat blijkt de afkorting van All-Nippon News Network, een Japanse commerciële TV-zender. Het screenshot blijkt afkomstig uit een fragment uit het journaal van die zender dat op 3 december op YouTube werd geplaatst. In het fragment wordt gezegd dat experten hebben opgeroepen tot verhoogde alertheid voor mogelijke ernstige bijwerkingen van de vaccins van Moderna en Pfizer, zoals myocarditis en pericarditis. Vaccinatie blijft echter aanbevolen omdat de voordelen van vaccinatie groter zijn dan de mogelijke risico's.Myocarditis en pericarditis zijn hartaandoeningen. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, pericarditis een ontsteking van het hartzakje. Van beide aandoeningen is al langer bekend dat ze mogelijke bijwerkingen zijn van de coronavaccins. Op 4 december heeft het Japanse ministerie van Gezondheid myocarditis en pericarditis opgenomen in de lijst van mogelijke bijwerkingen van de vaccins van Pfizer en Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed dat ook al in juli 2021. Op dit moment is de wetenschappelijke consensus dat het gaat om zeer zeldzame bijwerkingen, en dat de risico's van vaccinatie niet opwegen tegen de voordelen. Bovendien is de kans op myocarditis groter na covid-19 dan na vaccinatie.Geen verbodDat de Japanse overheid de vaccins van Moderna en Pfizer verboden zou hebben, klopt niet. Dat wordt nergens gezegd. Niet in de nieuwsuitzending en niet op overheidswebsites. Op de website covid19.trackvaccines.org, die een laatste update kreeg op 24 december, en op de website van het Japanse ministerie van Volksgezondheid, staan beide vaccins nog steeds in de lijst van in Japan goedgekeurde vaccins.