Volgens een populair Facebookbericht zou de ceo van coronavaccinproducent Moderna onlangs zijn ontslag hebben aangeboden. Daarnaast zou hij voor 400 miljoen aan Moderna-aandelen hebben verkocht en zou hij zijn Twitter-account hebben verwijderd. Zijn Twitterprofiel bestaat inderdaad niet meer. De man heeft aandelen verkocht, zij het voor slechts voor een fractie van het vermelde bedrag. Van een ontslag is geen sprake.

Op 19 februari post een man onderstaand bericht (hier gearchiveerd) op zijn Facebookpagina. Het wordt 254 keer gedeeld en bereikt meer dan 40.000 mensen. Ook Willem Engel, de leider van de Nederlandse actiegroep Viruswaarheid, deelt het bericht op zijn pagina, die meer dan 24.000 volgers telt.

Volgens het bericht zou de ceo van Moderna een paar dagen eerder zijn ontslag hebben gegeven en '400 miljoen aan aandelen' hebben verkocht. Hij zou ook zijn Twitter-account verwijderd hebben. Terzelfdertijd zouden heel wat mensen uit de raad van bestuur van Moderna hun ontslag hebben gegeven en zou het aandeel van het bedrijf gekelderd zijn. 'Er is waarschijnlijk van alles aan het gebeuren achter de schermen en they are starting to run', stelt het bericht nog.

Soortgelijke informatie circuleert op Engelstalige socialemediakanalen, bijvoorbeeld hier op Instagram en hier op Twitter. 'Big Pharma' weet dat er slecht nieuws op komst is', wordt in die berichten gezegd.

Nogal wat mensen lijken te geloven dat de ceo de benen zou nemen omdat binnenkort duidelijk zou worden dat de vaccins niet zouden werken, of dat ze zwaardere bijwerkingen zouden hebben dan tot nu toe werd aangenomen.

We zoeken uit of die berichten correcte informatie bevatten.

1) De ceo van Moderna heeft niet 'een paar dagen geleden zijn ontslag gegeven'

Er is geen enkele aanwijzing dat de ceo van Moderna, Stéphane Bancel, het bedrijf zou verlaten. Daarover is online nergens iets terug te vinden. Ook de nieuwssectie op de website van Moderna vermeldt niets over een eventueel vertrek van de ceo.

Moderna is genoteerd op de Amerikaaanse technologiebeurs NASDAQ, en beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om te communiceren over alles wat de beurskoers kan beïnvloeden. Het vertrek van een ceo valt daar zeker onder.

2) De ceo van Moderna heeft niet 'een paar dagen geleden 400 miljoen aan aandelen verkocht'

Het klopt dat Bancel in de eerste helft van februari aandelen van Moderna heeft verkocht. Op 2 februari verkocht hij 19.000 aandelen van het bedrijf, goed voor een waarde van 3,1 miljoen dollar. Dat leren we uit het archief van de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beurswaakhond. Een week later, op 9 februari, verkocht hij nog eens 19.000 aandelen, die toen 3 miljoen dollar waard waren, volgens het SEC- archief. Wel vertegenwoordigden ze slechts een fractie van wat Bancel aan Moderna-aandelen bezit. Moderna-woordvoerster Colleen Hussey bevestigde op 16 februari aan de Amerikaanse factcheckers van PolitiFact dat Bancel nog altijd 21,8 miljoen Moderna-aandelen in zijn bezit heeft.

De topman heeft ook in de voorbije jaren een substantieel aantal Moderna-aandelen verkocht. In de Facebookpost wordt er echter niet bij gezegd in welke context dat is gebeurd. De verloning van Bancel bestaat uit een salaris en aandelenopties. De man heeft sinds september 2019 op regelmatige basis Moderna-aandelen verkocht, zo leert een overzicht van de SEC. Die verkoop begon dus al voor de coronapandemie en voor Moderna startte met de ontwikkeling van een mRNA-vaccin tegen covid-19. Dat bevestigde Bancel zelf in een interview met de Franse zender BFM TV, waarnaar ook de factheckers van dpa al verwezen.

De bewuste transacties van Bancel zijn volledig volgens de regels verlopen. Uit de archieven van de SEC blijkt dat Bancels verkoopplan in december 2018 werd goedgekeurd, in overeenstemming met de 10b5-1-regel. Die biedt bestuursleden de kans om op een wettelijke manier op vooraf vastgelegde tijdstippen aandelen te verkopen van het bedrijf waarvoor ze werken. Deze manier van werken vermijdt dat de schijn zou ontstaan dat directieleden zich bezondigen aan handel met voorkennis.

3) De ceo van Moderna heeft zijn Twitter-account verwijderd

Bancel heeft inderdaad begin februari zijn persoonlijke Twitter-account @sbancel verwijderd. Uit het interview met de Franse zender BFM TV kunnen we opmaken dat hij dat deed omdat hij het medium maar zelden gebruikte. Zijn laatste tweets dateren van april 2019, volgens een gearchiveerde versie van zijn account van november 2021.

Er is geen enkel bewijs dat er een link zou zijn tussen het verwijderen van zijn Twitter-account en de verkoop van aandelen of mogelijk slecht nieuws over het bedrijf.

4) De waarde van het Moderna-aandeel is gezakt

Voor de coronapandemie bedroeg de marktwaarde van Moderna ongeveer 6,5 miljard dollar. Door het succes van het coronavaccin van Moderna, steeg de waarde van het aandeel in 2021 met 184 procent. Op het piekmoment, in augustus 2021, werd het aandeel verhandeld voor bijna 500 dollar per stuk en was het bedrijf zo'n 195 miljard dollar waard. Op dit moment is dat nog een derde van dat bedrag.

Het klopt dus dat de waarde van het aandeel van Moderna gedaald is. De huidige daling heeft te maken met verschillende factoren. Een belangrijke factor is het feit dat het aandeel een spectaculaire groei kende tijdens de pandemie, wegens het succes van de coronavaccins. Een terugval was dan ook te verwachten in deze huidige, meer gunstige fase van de coronapandemie. Vooral de recente afname van het aantal nieuwe coronagevallen in de Verenigde Staten heeft geleid tot een daling van de aandelenkoers van alle vaccinproducenten.

5) Het is niet zo dat 'heel wat mensen van de raad van bestuur hun ontslag hebben gegeven'

Er is geen enkele aanwijzing dat leden van de raad van bestuur van Moderna zouden zijn opgestapt of dat van plan zouden zijn. Ook daarover is niets terug te vinden in de nieuwssectie op de website van Moderna.

Conclusie Volgens een populair Facebookbericht zou de ceo van Moderna onlangs zijn ontslag hebben aangeboden, voor 400 miljoen aan Moderna-aandelen hebben verkocht en zijn Twitter-account hebben verwijderd. De man heeft inderdaad zijn Twitterprofiel verwijderd en heeft inderdaad aandelen verkocht, op een legale manier, maar voor slechts een fractie van het vermelde bedrag. Van een ontslag is helemaal geen sprake. We beoordelen het Facebookbericht daarom als eerder onwaar.

