Online circuleert een foto van wat het 'centrum voor de reductie van de wereldbevolking' zou zijn. Dat centrum zou eigendom zijn van de Bill en Melinda Gates Stichting. Dat klopt niet. Het gaat om een getrukeerde foto.

Op 6 april 2022 post het Nederlandse Twitteraccount NOS=Fake News, dat 5129 volgers telt, een foto van wat een kantoor van de Bill en Melinda Gates Stichting zou zijn (hier gearchiveerd). Boven de naam lezen we 'Center for Global Human Population Reduction' (Centrum voor wereldwijde vermindering van de menselijke bevolking).

Sinds het begin van de coronapandemie maakt miljardair en filantroop Bill Gates vaak deel uit van online complottheorieën. Knack factcheckte reeds verschillende claims over Gates. Eén claim die gelinkt kan worden aan de afbeelding die we in deze factcheck onderzoeken is dat Gates zou gezegd hebben dat 'we vaccins nodig hebben om de bevolking te verminderen'. Gates deed echter nooit die uitspraak.

Bestaat er echt een 'Center for Global Human Population Reduction' dat deel uitmaakt van de Bill en Melinda Gates Stichting?

We surfen naar de website van de Bill en Melinda Gates Stichting, waar we op zoek gaan naar het adres van de organisatie. Ze blijkt kantoren te hebben in onder meer de Amerikaanse steden Seattle en Washington en de Chinese hoofdstad Peking.

Als we klikken op 'Hoofdkwartier - Seattle, Washington' zien we een afbeelding van het kantoorgebouw, dat uit dezelfde steen als het gebouw op de foto lijkt opgetrokken.

In Google Maps geven we het adres van het kantoorgebouw in (500 5th Ave N, Seattle, WA 98109). Als we Streetview aanklikken, zien we dezelfde hoek, met daarop de naam van de organisatie, nummer 500, maar 'Center for Global Human Population Reduction' zien we niet. De beelden van Google Maps werden genomen in mei 2019.

In een factcheck van persagentschap Reuters uit 2020 bevestigde de Bill en Melinda Gates Stichting formeel dat de foto met de toevoeging een gemanipuleerde foto is.

Online circuleert een foto van wat het 'Centrum voor de vermindering van de wereldbevolking' zou zijn. Dat centrum zou eigendom zijn van de Bill en Melinda Gates Stichting. In werkelijkheid gaat het om een getrukeerde foto. We beoordelen die foto dan ook als onwaar.

