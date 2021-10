Een afbeelding die online circuleert stelt dat het woord corona in het Duits als 'krijgsgevangene' te vertalen is. Dat klopt niet. Het woord 'corona' wordt gebruikt in de Latijnse uitdrukking 'sub corona vendere', die verwijst naar de Romeinse praktijk om krijgsgevangenen als slaven te verkopen.

Op de Facebookpagina 'De Leugen Regeert' wordt op 18 oktober een afbeelding gepost waarop de Duitse vertaling van het woord corona te lezen zou zijn. Die luidt 'Kriegsgefangene als Sklaven verkaufen' ('Krijgsgevangenen als slaven verkopen'). De post wordt 1400 keer gezien en 37 keer gedeeld.

© Facebook

Als we via Facebook op zoek gaan naar de originele versie van de afbeelding zien we dat er verschillende versies circuleren, bijvoorbeeld met rode omcirkeling en zonder, of met oranje letters en zonder.

Op sommige versies zien we een logo met daarop 'Internationales Zentrum Menschenrecht'. Dat blijkt een groep op de berichtendienst Telegram te zijn. In de groep wordt er heel wat coronagerelateerd vals nieuws gedeeld. De vroegste versie van de afbeelding die we vinden werd in april 2020 gepost.

© Facebook

Betekent het woord corona 'krijgsgevangene' in het Duits?

Als we 'corona kriegsgefangene' intikken bij Google komen we terecht op de website van PONS, een Duitse vertaalwebsite. Daaruit blijkt dat corona deel uitmaakt van de uitdrukking 'sub corona vendere'.

Voor verdere verduidelijking nemen we contact op met Xander Feys, onderzoeker aan de onderzoeksgroep Latijnse Literatuur van de KU Leuven. 'De uitdrukking "sub corona vendere/venire", komt inderdaad voor in het klassiek Latijn met de betekenis "(gevangenen) als slaven verkopen"', legt Feys uit. 'De uitdrukking wordt onder meer gebruikt bij de drie voornaamste klassieke geschiedschrijvers Gaius Julius Caesar, Titus Livius en Publius Cornelius Tacitus.

Caesar haalt de uitdrukking onder meer aan in De bello Gallico 3.16: Itaque omni senatu necato reliquos sub corona vendidit . // [...] En zo, nadat heel hun senaat [i.e. de raad van de oudsten, in dit geval van de Veneti, een Gallische volksstam] ter dood was gebracht, verkocht hij [i.e. Caesar] de overigen als slaven.

haalt de uitdrukking onder meer aan in De bello Gallico 3.16: Itaque omni senatu necato reliquos . // [...] En zo, nadat heel hun senaat [i.e. de raad van de oudsten, in dit geval van de Veneti, een Gallische volksstam] ter dood was gebracht, verkocht hij [i.e. Caesar] de overigen als slaven. Livius gebruikt de uitdrukking in Ab Urbe condita 42.63: 'et postero die, cum spei nihil superesset, deditione facta sub corona venierunt. ' // [...] 'en op de volgende dag, toen er geen enkele hoop meer overbleef, werden zij, nadat hun overgave was volbracht, als slaven verkocht.'

gebruikt de uitdrukking in Ab Urbe condita 42.63: 'et postero die, cum spei nihil superesset, deditione facta ' // [...] 'en op de volgende dag, toen er geen enkele hoop meer overbleef, werden zij, nadat hun overgave was volbracht, als slaven verkocht.' Tacitus vermeldt de uitdrukking in zijn Annales 13.39: 'Et inbelle vulgus sub corona venundatum, reliqua praeda victoribus cessit.' // [...] Het vreedzame volk werd verkocht als slaven, de overgebleven buit ging over op de overwinnaars.'

'In de vertalingen komt het 'corona'-element echter niet aan bod', zegt Feys. 'De oorsprong is enigszins in mysterie gehuld. Ofwel verwijst die "sub corona" dus naar het feit dat de gevangen verkocht werden terwijl ze een krans ('corona') droegen als teken voor hun krijgsgevangenschap. Ofwel werden de krijgsgevangenen tijdens de verkoop omringd door een kring van wachters. Ook voor kring gebruikt het Latijn het woord 'corona' .'

Conclusie Online wordt een afbeelding gedeeld waaruit moet blijken dat de Duitse vertaling van het woord corona 'krijgsgevangene' betekent. Dat klopt niet. Het woord corona komt alleen voor in de vertaling van de Latijnse uitdrukking 'sub corona vendere'. Die uitdrukking verwijst weliswaar naar de Romeinse praktijk waarbij krijgsgevangenen als slaven werden verkocht, maar het woord corona in die uitdrukking betekent niet 'krijgsgevangene' . We beoordelen de bewering dan ook als onwaar. Naar wat het woord 'corona' in de uitdrukking precies verwijst, is onduidelijk. Experts vermoeden dat de krijgsgevangenen een kroon (corona) droegen terwijl ze verkocht werden of in een kring (eveneens te vertalen als corona) van wachters stonden toen ze verkocht werden.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op de Facebookpagina 'De Leugen Regeert' wordt op 18 oktober een afbeelding gepost waarop de Duitse vertaling van het woord corona te lezen zou zijn. Die luidt 'Kriegsgefangene als Sklaven verkaufen' ('Krijgsgevangenen als slaven verkopen'). De post wordt 1400 keer gezien en 37 keer gedeeld.Als we via Facebook op zoek gaan naar de originele versie van de afbeelding zien we dat er verschillende versies circuleren, bijvoorbeeld met rode omcirkeling en zonder, of met oranje letters en zonder. Op sommige versies zien we een logo met daarop 'Internationales Zentrum Menschenrecht'. Dat blijkt een groep op de berichtendienst Telegram te zijn. In de groep wordt er heel wat coronagerelateerd vals nieuws gedeeld. De vroegste versie van de afbeelding die we vinden werd in april 2020 gepost. Als we 'corona kriegsgefangene' intikken bij Google komen we terecht op de website van PONS, een Duitse vertaalwebsite. Daaruit blijkt dat corona deel uitmaakt van de uitdrukking 'sub corona vendere'. Voor verdere verduidelijking nemen we contact op met Xander Feys, onderzoeker aan de onderzoeksgroep Latijnse Literatuur van de KU Leuven. 'De uitdrukking "sub corona vendere/venire", komt inderdaad voor in het klassiek Latijn met de betekenis "(gevangenen) als slaven verkopen"', legt Feys uit. 'De uitdrukking wordt onder meer gebruikt bij de drie voornaamste klassieke geschiedschrijvers Gaius Julius Caesar, Titus Livius en Publius Cornelius Tacitus.'In de vertalingen komt het 'corona'-element echter niet aan bod', zegt Feys. 'De oorsprong is enigszins in mysterie gehuld. Ofwel verwijst die "sub corona" dus naar het feit dat de gevangen verkocht werden terwijl ze een krans ('corona') droegen als teken voor hun krijgsgevangenschap. Ofwel werden de krijgsgevangenen tijdens de verkoop omringd door een kring van wachters. Ook voor kring gebruikt het Latijn het woord 'corona' .'