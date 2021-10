Berichten op Twitter en Facebook doen uitschijnen dat broodjesketen Subway niet meedoet met het coronapaspoort in de landen of regio's waar dat verplicht is in de horeca. Dat klopt niet. Het vermeend bewijs is in werkelijkheid een pamflet bij één Zwitsers filiaal op het moment dat daar nog geen covidcerfiticaat was vereist voor een restaurantbezoek.

Op 28 augustus plaatst een Nederlandse vrouw met meer dan 20.000 volgers op Facebook een bericht online over de broodjesketen Subway. Een filiaal van Subway zou 'alvast het goede voorbeeld geven'. Bij het bericht staat een foto van wat een affiche van Subway lijkt te zijn. De tekst in het Duits heet de bezoeker 'welkom als mens'. Iedereen is welkom ongeacht of je onder meer '(on)gevaccineerd, (niet) getest, genezen of gezond' bent.

In het tekstbericht is de tekst in het Nederlands vertaald en wordt die ook gelinkt aan Subway Nederland. Het bericht wordt 214 keer gedeeld en 32.000 mensen zien het op hun tijdlijn passeren.

Het bericht wekt de indruk dat de multinationale broodjesketen Subway zich tegen het coronapaspoort kant. Het coronapaspoort is een document of app die aangeeft of je gevaccineerd bent, recent een negatieve coronatest hebt gedaan of hersteld bent van corona. Het Facebookbericht wordt in de commentaren positief onthaald: 'zo hoort het', 'krijg er een brok in mijn keel van' en 'dit is wel top', lezen we.

In het bericht wordt ook Subway Nederland getagd. De post wordt door iemand geïnterpreteerd in termen van 'Nederland en de wereld worden echt wakker' ('wakker worden' wordt door coronasceptici gezien als inzien dat corona een hoax is of dat de maatregelen fel overdreven zijn, nvdr.).

Volgens een veelgedeelde tweet met screenshots van het bericht op Facebook bewijst de affiche dat 'Subway niet meedoet aan medische apartheid'.

We proberen de originele context van de foto van het pamflet te achterhalen.

Zoekactie met beeld en tekst

We downloaden de foto en laden die op bij Google Afbeeldingen.

Zo komen we uit op de Facebookpagina van Subway Duitsland. Onder een post van 25 augustus, waarin reclame wordt gemaakt voor een nieuw broodje, reageren mensen met dezelfde foto. Iemand vraagt: 'Wat voor Zwitserse Subways geldt, geldt toch ook voor onze geweldige Subway in Weyhe en Syke (twee gemeentes in de Duitse deelstaat Nedersaksen, nvdr.)? Of moeten ongemaskerde en/of ongevaccineerde mensen buiten blijven?'

Het officiële account van Subway Duitsland reageert: 'Iedereen is welkom bij Subway! Echter, de veiligheid van onze gasten, franchisenemers en werknemers is onze hoogste prioriteit. Daarom hebben wij ons ertoe verbonden alle geldende covid 19-voorschriften na te leven en in al onze restaurants toe te passen. In veel landen is een bewijs van een vaccinatie, van herstel na een covid-19 infectie of een negatieve covidtest voor een restaurantbezoek verplicht. Mocht deze bewijsverplichting ook in Zwitserland worden ingevoerd, dan zal Subway deze uiteraard in alle Zwitserse restaurants toepassen.'

De authenticiteit van de foto wordt dus niet ontkend, maar de reactie maakt wel duidelijk dat de foto in Zwitserland zou zijn gemaakt. Verdere omgekeerde zoekacties met de foto leveren geen resultaat op. Daarom zoeken we verder op de tekst. We kopiëren een deel van de tekst in de afbeelding, plaatsen die tussen aanhalingstekens om de exacte woorden in die volgorde te vinden en googelen in combinatie met 'Subway'.

Zo komen we uit bij een videoreportage van de Zwitserse krant 20 Minuten van 27 augustus 2021. Daarin zien we dat het pamflet hing aan een Subway-filiaal in de Zwitserse gemeente Olten. Een foto ervan werd eerst opgeladen op Facebook en 6000 keer gedeeld, aldus 20 Minuten. Die post op Facebook werd wellicht later verwijderd.

De uitbater van het Subway-filiaal bleek niet bereikbaar voor commentaar aan 20 Minuten. Een woordvoerder van Subway liet aan 20 Minuten weten dat Subway ook in Zwitserland de coronapas zal toepassen als die wordt ingevoerd. Op het moment van de reportage was dat nog niet het geval. Pas op 13 september, ruim twee weken later, werd een coronacertificaat ingevoerd voor restaurants in Zwitserland.

Het pamflet dateert dus van voor die regel ingang vond in Zwitserland. We hebben geen indicaties gevonden dat Subway zich in Zwitserland of elders niet aan deze regel zou houden.

We contacteren Subway Europa met de vraag of de foto van het pamflet representatief is voor hun covidbeleid. Ze antwoorden per mail: 'Alle Subway-winkels zijn onafhankelijk eigendom en worden geëxploiteerd door franchisenemers en zijn verplicht zich te houden aan de huidige richtlijnen van de lokale overheid. De strikte operationele procedures en beleidslijnen zijn er om de verspreiding van het coronavirus te helpen stoppen.'

Conclusie Het beeld toont een echte foto van een affiche die uithing aan een Zwitsers filiaal van Subway op een moment dat in dat land nog geen coronapas was ingevoerd. Sinds 13 september is dat wel het geval, en moeten klanten van Subway ook in Zwitserland hun coronpaspoort laten zien. Verschillende woordvoerders van Subway beklemtonen dat Subway zich houdt aan lokale coronarichtlijnen. Omdat de socialmediapost zonder die context misleidend is, beoordelen we het bericht als eerder onwaar.

