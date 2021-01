'We hebben de hoogste elektriciteitsprijzen, de hoogste telecomtarieven, de duurste autobelastingen van Europa, de hoogste belastingen op arbeid, en de vijfde hoogste vermogensbelastingen van de wereld.' Dat beweerde Jean-Marie Dedecker onlangs in Humo. Bepaalde delen van zijn uitspraak kloppen (deels), andere niet.

In Humo somde LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker allerlei belastingen op waarin ons land 'wereldkampioen' is. 'We hebben de hoogste elektriciteitsprijzen, de hoogste telecomtarieven, de duurste autobelastingen van Europa, de hoogste belastingen op arbeid, en de vijfde hoogste vermogensbelastingen van de wereld.' Een indrukwekkend lijstje, maar klopt het ook?

Als we Dedecker opbellen, geeft hij meteen toe dat hij zich vergist heeft over de elektriciteitsprijzen. 'Ik weet dat Denemarken en Duitsland nog hogere tarieven hebben, maar we staan dus wel op de derde plaats.' Dat blijkt inderdaad uit cijfers van Eurostat. Economieprofessor Johan Albrecht (UGent) legt uit dat de hoge prijzen in België grotendeels worden bepaald door de optelsom van netwerkkosten en belastingen. 'Het pure product, elektriciteit, bepaalt voor veel gezinnen slechts een derde van de factuur. In de netwerkkosten of de vergoeding voor distributie en transmissie worden in ons land ook de subsidiekosten van hernieuwbare energie en openbare dienstverlening - zoals straatverlichting - opgenomen. In Nederland betaalt je tot 40 procent minder voor stroom.'

Over naar de telecomtarieven. Uit recente cijfers van Eurostat blijkt inderdaad dat prijzen voor communicatie in België het hoogst zijn binnen de EU. Maar dan gaat het over élke vorm van communicatie, ook postzegels en faxtoestellen. Uit een rapport van de Europese Commissie over prijzen voor mobiel internet en telefonie blijkt dat België bij de 'relatief dure' landen is, maar goedkoper dan pakweg Griekenland, Portugal, Cyprus en Tsjechië.

Voor de autobelastingen verwijst Dedecker naar de Acea Tax Guide, waarin de EU-lidstaten worden vergeleken. 'Daaruit kun je vooral afleiden dat er net zoveel fiscale systemen zijn als lidstaten, of zelfs meer', zegt Joost Kaesemans van Febiac, die meewerkte aan het rapport. 'Als je de totale fiscale inkomsten gelinkt aan autobezit (btw op voertuig, service en brandstof, verkeersbelasting, registratie...) per land deelt door het aantal voertuigen, komt België er inderdaad als duurste uit.' Hoogleraar transporteconomie Thierry Vanelslander (UAntwerpen) wil toch nuanceren. 'Ons land heeft een heel gediversifieerd beleid op het vlak van autobelasting: iemand met een milieuvriendelijke auto is veel goedkoper af dan iemand met een oude dieselwagen. Het zou correcter zijn om de belastingen per type auto op Europees vlak te vergelijken, maar die data zijn helaas niet voorhanden.'

Dat ons land de hoogste belastingen op arbeid ter wereld heeft, is genoegzaam bekend. Dedecker verwijst daarvoor naar de jaarlijkse publicatie 'Taxing Wages' van de OESO.

Ten slotte zijn er nog de vermogensbelastingen. Ook daarvoor baseert Dedecker zich op cijfers van de OESO. Uit de recentste grafiek blijkt inderdaad dat alleen Luxemburg, Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een hogere vermogensbelasting hebben. Hoogleraar fiscaal recht Michel Maus (VUB) legt uit: 'Dit is de optelsom van elke vorm van vermogensbelasting, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. Op die manier kun je de belastingdruk in landen vergelijken, maar het zegt niets over fiscale tarieven. Ons land heeft bijvoorbeeld hoge tarieven voor onroerende voorheffing en successierechten, maar geen vermogenswinstbelasting.'

CONCLUSIE We hebben niet de hoogste elektriciteitsprijzen van Europa. Die claim beschouwen we als onwaar. Onze lasten op arbeid zijn wel onbetwistbaar het hoogst. De andere claims (telecom, autobelastingen en vermogensbelastingen) moeten genuanceerd worden.

