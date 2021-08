Een populaire Facebookpagina waarschuwt voor een truc die vindingrijke autodieven zouden gebruiken om er vandoor te gaan met uw wagen of de inhoud ervan. Het blijkt te gaan om een oude hoax die steeds opnieuw opduikt, ook in het buitenland.

Op 23 augustus plaatst de Facebookpagina 'Ongelooflijk', die 930.990 volgers telt en 'nieuws en fun brengt voor de sociale generatie', een link naar een artikel op de website ongelooflijk.co.

'Pas hiervoor op!' luidt het bijschrift. De post wordt 460 keer gedeeld en in amper 24 uur tijd hadden al 203.100 Facebookgebruikers hem op hun tijdlijn zien passeren.

In het artikel, met als titel 'Deze vorm van autodiefstal met een plastic flesje achter de band is weer in de mode', wordt gezegd dat er 'een nieuwe waarschuwing is gegeven tegen deze sluwe truc van dieven'.

'Deze truc gebruiken dieven om je waardevolle spullen uit je auto te stelen, of erger... je hele auto. Het is een vrij eenvoudige truc. Er wordt een plastic flesje achter een autoband geplaatst bij een geparkeerde auto. Op het moment dat je wegrijdt, gaat het flesje kapot, waardoor je als bestuurder snel kijkt wat er aan de hand is. Zodra je de deur opent, kunnen dieven spullen uit de auto nemen, of erger, met de auto wegrijden als de sleutel nog in het slot zit', lezen we in het artikel.

Er staat een YouTube-video bij, waarin een man in het Spaans uitlegt en toont hoe de truc precies werkt. Het filmpje werd op YouTube gepost op 27 juni 2017 en is sindsdien al meer dan zeven miljoen keer bekeken.

Hoax

Ook vorige zomer ging het bericht viraal dat autodieven een nieuwe truc met een plastic fles hadden bedacht. Knack wijdde er toen een factcheck aan. Navraag bij de Federale en de Lokale Politie leerde dat zij nooit een dergelijke waarschuwing hadden verspreid, en dat zij ook geen weet hadden van autodiefstallen die op die manier zouden zijn gebeurd.

Dat is vandaag evenmin het geval, leert nieuwe navraag bij de federale politie: 'Wij hebben nog niet gehoord over zo'n modus operandi,' laat de persdienst weten. Omdat nooit kan worden uitgesloten dat zoiets zou gebeuren, geeft de federale politie wel het volgende advies mee: 'Laat uw voertuig nooit met draaiende motor achter, stap veilig uit en neem de contactsleutels mee.'

Het blijkt in het Facebookbericht dus te gaan om een hoax die al eerder op sociale media werd verspreid én weerlegd, ook in andere landen. De Franse website 20minutes bestempelde de claim dat de politie zou waarschuwen voor dit soort autodiefstallen in december 2017 als fake news. De Amerikaanse factcheckers van Snopes kwamen in februari 2018 tot dezelfde conclusie.

Conclusie Dat carjackers plastic flessen tussen autowielen zouden steken om auto's te kunnen stelen, klopt niet. De Federale Politie heeft geen weet van autodiefstallen die volgens die methode zouden zijn gepleegd. Het blijkt te gaan om een hoax die jaren geleden al de ronde deed op sociale media in het buitenland. We beoordelen het Facebookbericht daarom als onwaar.

