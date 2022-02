Op sociale media tonen nogal wat mensen zich bezorgd over de geldigheid van hun coronavaccinatiecertificaat. 'Mensen die hun Covid Safe Ticket op papier tonen, moeten dringend de QR-code van hun booster laten afdrukken. De QR-code van de eerste prik begint te vervallen', waarschuwt een man op Facebook. Terecht: vanaf 1 maart verliest het vaccinatiecertificaat bij volwassenen na 5 maanden zijn geldigheid zonder boosterprik.

In onderstaande Facebookpost (hier gearchiveerd), die dateert van 3 februari, stelt een man dat mensen die hun Covid Safe Ticket (CST) op papier tonen, dringend de QR-code van hun booster moeten laten afdrukken, omdat 'de QR-code van de eerste prik begint te vervallen'. Ook horecazaken waarschuwen hun klanten.

© Facebook

© Facebook

Negen maanden

Volgens de tot nu toe geldende regels is het zo dat volwassenen die de basisvaccinatie tegen covid-19 hebben gekregen (2 prikken Pfizer, Moderna of AstraZeneca of 1 prik Johnson & Johnson) gedurende 270 dagen (ongeveer 9 maanden) als volledig gevaccineerd worden beschouwd.

Wie die basisvaccinatie heeft ontvangen, krijgt een vaccinatiecertificaat dat 9 maanden lang een groen vinkje in het Covid Safe Ticket (CST) garandeert. Daarmee krijg je toegang tot evenementen, horeca, en fitness - tenzij je in die periode een positieve PCR-test aflegt: dan krijg je standaard 11 dagen lang een rode scan.

Vijf maanden

Het Overlegcomité heeft beslist dat vanaf 1 maart de geldigheid van het vaccinatiecertificaat in het Covid Safe Ticket teruggebracht wordt van 270 naar 150 dagen (5 maanden). Concreet komt het erop neer dat je tegen 1 maart een boosterprik moet gekregen hebben als je basisvaccinatie van vóór oktober 2021 dateert. Zoniet is het vaccinatieluik van je CST niet meer geldig. De geldigheidsduur van de boosterdosis is voorlopig niet beperkt in de tijd.

De regel is enkel van toepassing voor wie ouder is dan 18 jaar. Voor mensen jonger dan 18 geldt de basisvaccinatie tot nader order onbeperkt als 'volledige vaccinatie'.

De oproep van de man in de Facebookpost is dus terecht. Om je groene scan te behouden, moet je inderdaad de QR-code van je boostervaccinatie (laten) afdrukken, als je je Covid Safe Ticket (CST) op papier gebruikt. Iederéén moet zijn boostercertificaat trouwens toevoegen aan zijn CST, ook wie het CST op zijn smartphone gebruikt.

Hoe voeg je je booster toe aan je CST?

'Na je boostervaccinatie krijg je, zoals na elke coronaprik, een nieuwe QR-code', legt Gert De Gelder uit. De Gelder is projectverantwoordelijke bij het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat instaat voor de voor de bouw en het beheer van de COVID-certificaten, de CovidSafeBE app en de CovidScanBE app.

Wie met de CovidSafe-app werkt, moet zijn QR-code zelf vernieuwen in de app. 'Het nieuwe vaccinatiecertificaat, met de nieuwe QR-code, verschijnt niet automatisch in de CovidSafe-app, maar pas nadat je de de app vraagt om te controleren op nieuwe certificaten', aldus De Gelder.

Wie niet met de CovidSafe-app werkt, kan zijn digitale vaccinatiecertificaat na de boosterprik downloaden op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. De Gelder: 'Je herkent het boostercertificaat aan de nummering: een boostercertificaat wordt weergegeven als dosis 3/3 op je nieuwe certificaat als je Pfizer, Moderna of AstraZeneca kreeg als basisvaccinatie. Als de eerste vaccinatie met een Johnson & Johnson-vaccin was, wordt de dosis weergegeven als 2/1 bij één herhalingsvaccinatie, of als 3/1 bij twee herhalingsvaccinaties.' Het pdf-document bevat een unieke QR-code die je kunt laten scannen. Je kunt het document afdrukken of digitaal bewaren, bijvoorbeeld op je smartphone.

Papier

Wie het document niet zelf kan downloaden, kan bellen naar het telefoonnummer 078 78 78 50. Nadat je via dat nummer je rijksregisternummer hebt opgegeven, krijg je het nieuwe covidcertificaat per post opgestuurd, binnen de week. 'Je ontvangt die nieuwe QR-code dus niet automatisch', zegt De Gelder.

De Gelder benadrukt dat het belangrijk is om de nieuwe QR-code te downloaden of te laten afdrukken, voor iedereen die een boosterprik kreeg. 'Het CST voor binnenlands gebruik zou binnenkort wel kunnen vervallen - dat is zo wanneer we overschakelen naar code geel in de nieuwe coronabarometer. In dat geval zal de scan-app voor de toegang tot horeca, evenementen en fitness zelfs niet meer werken. Maar het CST kan ook weer geactiveerd worden wanneer we weer naar code oranje zouden overschakelen. Verder is het zo dat je dat boostercertificaat nog wel nodig blijft hebben om op reis te kunnen gaan naar een aantal landen, bijvoorbeeld naar de typische wintersportlanden.'

Uniek nummer

Hoe het komt dat je na elke prik een nieuw certificaat met een nieuwe QR-code moet opvragen? De Gelder: 'Een certificaat is een weergave van het feit dat je een vaccinatie ontvangen hebt. Iedere nieuwe vaccinatie resulteert dus in een nieuw certificaat dat de gegevens van die specifieke vaccinatie weergeeft, zoals onder meer de datum, het type vaccin en de toegediende dosis. Die gegevens zijn opgeslagen in de QR-code. Of het CST groen of rood kleurt tijdens het scannen met de scan-app, hangt af van de interpretatie van de data in die QR-code.'

De QR-code bevat bovendien ook een uniek identificatienummer. 'Het is op basis van dat nummer dat de scan-app weet of een certificaat geschorst is, en dus rood zal scannen,' legt De Gelder uit. 'Een certificaat kan tijdelijk geschorst zijn vanwege een recente positieve test - in dat geval worden alle vaccinatiecertificaten van die burger geschorst - of definitief geschorst op vraag van de burger, bijvoorbeeld bij verlies van een certificaat. Ook wanneer fraude wordt vastgesteld, kan een certificaat geschorst worden.'

De twee systemen - de app en de QR-code op papier - werken dus op exact dezelfde manier. Dat betekent ook dat, wanneer je positief test op corona, je QR-code op papier evengoed 11 dagen lang een rood scherm oplevert, net zoals bij een QR-code in de app. 'Daar bestaan soms misverstanden over', zegt De Gelder, die verder benadrukt dat de scan-app enkel de certificaatnummers kent, en niet weet waarom ze vervallen zijn. 'Dat je via de scan-app te weten zou kunnen komen waarom iemands code ongeldig is, dat klopt niet, hoewel ook daarover misverstanden bestaan.'

Conclusie Mensen die hun Covid Safe Ticket op papier tonen, moeten dringend de QR-code van hun booster (laten) afdrukken, omdat 'de QR-code van de eerste prik begint te vervallen', waarschuwt een man op Facebook. Dat klopt. Vanaf 1 maart verliest het vaccinatiecertificaat bij volwassenen na 5 maanden zijn geldigheid zonder boosterprik. Wie de groene scan in zijn CST wil behouden, moet dus het certificaat van die boosterprik (laten) afdrukken. Ook wie zijn vaccinatiecertificaat digitaal gebruikt, moet om diezelfde reden zijn boostercertificaat downloaden. We beoordelen het Facebookbericht als waar.

Bronnen In het artikel vindt u links naar alle gebruikte bronnen. Bovendien werden voor deze factcheck de volgende mensen gecontacteerd: Telefoongesprek met Gert De Gelder op 16 februari 2022 Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 17 februari 2022.

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

In onderstaande Facebookpost (hier gearchiveerd), die dateert van 3 februari, stelt een man dat mensen die hun Covid Safe Ticket (CST) op papier tonen, dringend de QR-code van hun booster moeten laten afdrukken, omdat 'de QR-code van de eerste prik begint te vervallen'. Ook horecazaken waarschuwen hun klanten. Negen maandenVolgens de tot nu toe geldende regels is het zo dat volwassenen die de basisvaccinatie tegen covid-19 hebben gekregen (2 prikken Pfizer, Moderna of AstraZeneca of 1 prik Johnson & Johnson) gedurende 270 dagen (ongeveer 9 maanden) als volledig gevaccineerd worden beschouwd. Wie die basisvaccinatie heeft ontvangen, krijgt een vaccinatiecertificaat dat 9 maanden lang een groen vinkje in het Covid Safe Ticket (CST) garandeert. Daarmee krijg je toegang tot evenementen, horeca, en fitness - tenzij je in die periode een positieve PCR-test aflegt: dan krijg je standaard 11 dagen lang een rode scan.Vijf maandenHet Overlegcomité heeft beslist dat vanaf 1 maart de geldigheid van het vaccinatiecertificaat in het Covid Safe Ticket teruggebracht wordt van 270 naar 150 dagen (5 maanden). Concreet komt het erop neer dat je tegen 1 maart een boosterprik moet gekregen hebben als je basisvaccinatie van vóór oktober 2021 dateert. Zoniet is het vaccinatieluik van je CST niet meer geldig. De geldigheidsduur van de boosterdosis is voorlopig niet beperkt in de tijd. De regel is enkel van toepassing voor wie ouder is dan 18 jaar. Voor mensen jonger dan 18 geldt de basisvaccinatie tot nader order onbeperkt als 'volledige vaccinatie'. De oproep van de man in de Facebookpost is dus terecht. Om je groene scan te behouden, moet je inderdaad de QR-code van je boostervaccinatie (laten) afdrukken, als je je Covid Safe Ticket (CST) op papier gebruikt. Iederéén moet zijn boostercertificaat trouwens toevoegen aan zijn CST, ook wie het CST op zijn smartphone gebruikt.Hoe voeg je je booster toe aan je CST?'Na je boostervaccinatie krijg je, zoals na elke coronaprik, een nieuwe QR-code', legt Gert De Gelder uit. De Gelder is projectverantwoordelijke bij het agentschap Digitaal Vlaanderen, dat instaat voor de voor de bouw en het beheer van de COVID-certificaten, de CovidSafeBE app en de CovidScanBE app.Wie met de CovidSafe-app werkt, moet zijn QR-code zelf vernieuwen in de app. 'Het nieuwe vaccinatiecertificaat, met de nieuwe QR-code, verschijnt niet automatisch in de CovidSafe-app, maar pas nadat je de de app vraagt om te controleren op nieuwe certificaten', aldus De Gelder.Wie niet met de CovidSafe-app werkt, kan zijn digitale vaccinatiecertificaat na de boosterprik downloaden op websites zoals Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. De Gelder: 'Je herkent het boostercertificaat aan de nummering: een boostercertificaat wordt weergegeven als dosis 3/3 op je nieuwe certificaat als je Pfizer, Moderna of AstraZeneca kreeg als basisvaccinatie. Als de eerste vaccinatie met een Johnson & Johnson-vaccin was, wordt de dosis weergegeven als 2/1 bij één herhalingsvaccinatie, of als 3/1 bij twee herhalingsvaccinaties.' Het pdf-document bevat een unieke QR-code die je kunt laten scannen. Je kunt het document afdrukken of digitaal bewaren, bijvoorbeeld op je smartphone.PapierWie het document niet zelf kan downloaden, kan bellen naar het telefoonnummer 078 78 78 50. Nadat je via dat nummer je rijksregisternummer hebt opgegeven, krijg je het nieuwe covidcertificaat per post opgestuurd, binnen de week. 'Je ontvangt die nieuwe QR-code dus niet automatisch', zegt De Gelder. De Gelder benadrukt dat het belangrijk is om de nieuwe QR-code te downloaden of te laten afdrukken, voor iedereen die een boosterprik kreeg. 'Het CST voor binnenlands gebruik zou binnenkort wel kunnen vervallen - dat is zo wanneer we overschakelen naar code geel in de nieuwe coronabarometer. In dat geval zal de scan-app voor de toegang tot horeca, evenementen en fitness zelfs niet meer werken. Maar het CST kan ook weer geactiveerd worden wanneer we weer naar code oranje zouden overschakelen. Verder is het zo dat je dat boostercertificaat nog wel nodig blijft hebben om op reis te kunnen gaan naar een aantal landen, bijvoorbeeld naar de typische wintersportlanden.'Uniek nummerHoe het komt dat je na elke prik een nieuw certificaat met een nieuwe QR-code moet opvragen? De Gelder: 'Een certificaat is een weergave van het feit dat je een vaccinatie ontvangen hebt. Iedere nieuwe vaccinatie resulteert dus in een nieuw certificaat dat de gegevens van die specifieke vaccinatie weergeeft, zoals onder meer de datum, het type vaccin en de toegediende dosis. Die gegevens zijn opgeslagen in de QR-code. Of het CST groen of rood kleurt tijdens het scannen met de scan-app, hangt af van de interpretatie van de data in die QR-code.' De QR-code bevat bovendien ook een uniek identificatienummer. 'Het is op basis van dat nummer dat de scan-app weet of een certificaat geschorst is, en dus rood zal scannen,' legt De Gelder uit. 'Een certificaat kan tijdelijk geschorst zijn vanwege een recente positieve test - in dat geval worden alle vaccinatiecertificaten van die burger geschorst - of definitief geschorst op vraag van de burger, bijvoorbeeld bij verlies van een certificaat. Ook wanneer fraude wordt vastgesteld, kan een certificaat geschorst worden.'De twee systemen - de app en de QR-code op papier - werken dus op exact dezelfde manier. Dat betekent ook dat, wanneer je positief test op corona, je QR-code op papier evengoed 11 dagen lang een rood scherm oplevert, net zoals bij een QR-code in de app. 'Daar bestaan soms misverstanden over', zegt De Gelder, die verder benadrukt dat de scan-app enkel de certificaatnummers kent, en niet weet waarom ze vervallen zijn. 'Dat je via de scan-app te weten zou kunnen komen waarom iemands code ongeldig is, dat klopt niet, hoewel ook daarover misverstanden bestaan.'