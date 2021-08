Volgens een Facebookbericht heeft een rechtbank in de Spaanse regio Galicië de verplichting vernietigd om een coronacertificaat voor te leggen om toegang te krijgen tot de binnenruimtes van de horeca. Dat klopt.

Op 18 augustus post een Nederlandse man onderstaand bericht op zijn Facebookpagina.

Volgens de Facebookpost zouden alle regionale rechtbanken in Spanje de invoering van een verplichte toegangscontrole met een 'Groen Paspoort' onmogelijk hebben gemaakt. Het bericht bevat een link naar een artikel op de website Frontnieuws.com.

Het bericht van de Nederlander heeft een beperkt bereik. Het artikel van Frontnieuws, dat op 17 augustus online werd gezet, bereikte al 2100 mensen. De website DissidentONE deelde evenwel hetzelfde artikel op 16 augustus, en bereikte 31.600 mensen.

Frontnieuws staat bekend als leverancier van fake news, zoals vorig jaar al bleek uit onderzoek van Knack. Zowel Frontnieuws als DissidentONE staat op de lijst van valsenieuwssites van de Hoax-Wijzer. Reden genoeg om na te gaan of deze berichten kloppen.

Autonome regio

Galicië is een van de zeventien autonome Spaanse regio's, gelegen in het uiterste noordwesten van het land. De regio, met Santiago de Compostela als hoofdstad, telt een kleine drie miljoen inwoners. Op de website van de deelregering van de Spaanse autonome regio Galicië werd op 20 augustus 2021 een document gepubliceerd waarin staat dat de regeling die het verplicht maakte om een coronacertificaat te tonen om in bepaalde etablissementen binnen te mogen, komt te vervallen op 20 augustus 2021. Het coronacertificaat vermeldt dat iemand gevaccineerd is, hersteld is van covid-19 of een negatieve test heeft afgelegd.

Galicië schrapte de maatregel, zo lezen we in het document, na een beslissing van het Galicische hooggerechtshof. Dat oordeelde op 12 augustus 2021 dat de verplichting om het coronacertificaat te tonen om toegang te krijgen tot de binnenruimtes van hotels of restaurants, rechtsgrond mist omdat de Galicische regering geen voorafgaandelijke juridische toetsing had gevraagd.

De regering van de autonome regio had de verplichting begin juli ingevoerd in de overtuiging dat ze geen schending of beperking inhield van de fundamentele rechten. Ze ging ervan uit dat het algemeen belang en de bescherming van de volksgezondheid de maatregel rechtvaardigden.

De beslissing van het hooggerechtshof ligt in lijn met wat eerder gebeurde in de autonome Spaanse regio's Andalusië, Cantabrië en de Canarische Eilanden. Galicië was de enige Spaanse regio waar de verplichting gold. In de andere Spaanse autonome regio's werd ze nooit ingevoerd.

Sinds 21 augustus kun je dus in heel Spanje in de horeca terecht zonder coronacertificaat, zowel op het terras als in de binnenruimtes.

Conclusie Volgens een Facebookbericht heeft een rechtbank in de Spaanse regio Galicië de verplichting vernietigd om een coronacertificaat voor te leggen om toegang te krijgen tot de binnenruimtes van de horeca. Dat klopt. Galicië was de laatste Spaanse regio waar de verplichting van kracht was. Vanaf 21 augustus kun je overal in de Spaanse horeca terecht zonder coronacertificaat. We beoordelen het Facebookbericht daarom als waar.

