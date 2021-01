Volgens een Facebookbericht heeft Facebook vorige zomer het delen van een open brief over de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Dat klopt, al ging het volgens het socialemediabedrijf om een vergissing. Die werd snel weer rechtgezet, waarna de open brief opnieuw gedeeld kon worden.

Op 29 augustus plaatst een Vlaamse man onderstaand bericht op Facebook. Het bereikt meer dan 2000 Facebookgebruikers.

'Delen kan niet op Facebook.... censuur? Copy paste misschien wél? Leuk leesvoer en indrukwekkende lijst van ondertekenaars...' schrijft de man, waarna hij de integrale tekst publiceert van een open brief waarin kritische vragen worden gesteld over de op dat moment in ons land geldende coronamaatregelen.

© Facebook

Het betreft een open brief aan de Belgische regering, met als titel 'Naar een omgekeerde lockdown!'. De brief werd gepubliceerd op 24 augustus en werd ondertekend door meer dan 1000 artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen, kinesisten en andere professionals uit de gezondheidssector. De volledige namenlijst is terug te vinden in het bovenstaande Facebookbericht en op de website van de initiatiefnemers. In de brief pleitten zij voor meer 'proportionele' coronamaatregelen en voor meer aandacht voor het psychosociale welbevinden van de bevolking.

De brief werd op grote schaal gedeeld op Facebook, tot dat op 29 augustus niet meer lukte. De man uit het bovenstaande Facebookbericht was niet de enige die over censuur klaagde.

Op 30 augustus nam Joke Goemaere contact op met de redactie van Knack. Goemaere is verpleegkundige en orthopedagoge van opleiding, was zelf geen initiatiefnemer voor de brief maar had hem ondertekend omdat ze vond dat de kritische stemmen in het publieke debat over de coronamaatregelen te weinig aan bod kwamen.

Goemaere had de brief gedeeld op haar Facebookpagina en stelde tot haar verbazing vast dat Facebook die op 29 augustus van haar tijdlijn had verwijderd. Toen ze de link naar de brief opnieuw wilde posten, kreeg ze onderstaande melding:

© Facebook

Goemaere begreep niet waarom Facebook dit bericht had verwijderd. 'De inhoud van de brief is nochtans genuanceerd en constructief en de ondertekenaars zijn geen corona-ontkenners of aanhangers van complottheorieën. Ik maak mij ernstig zorgen over deze vorm van censuur', vertelde ze aan de telefoon.

Op 31 augustus nam Knack contact op met Facebook. Een paar uur later liet Kim van Bokhoven, woordvoerder Facebook Benelux, weten dat de link 'per abuis' was geblokkeerd door het systeem van Facebook, en dat de link ondertussen opnieuw gedeeld kon worden. Wat ook het geval bleek. Op 31 augustus publiceerde Knack hierover een artikel met als titel 'Facebook laat open brief 'Naar een omgekeerde lockdown!' opnieuw circuleren'.

CONCLUSIE Volgens een Facebookbericht heeft Facebook vorige zomer het delen van een kritische open brief over de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Dat klopt, al ging het volgens het socialemediabedrijf om een vergissing. Die werd snel weer rechtgezet, zodat de open brief opnieuw gedeeld kon worden. We beoordelen het bericht daarom als eerder waar.

BRONNEN Gearchiveerde Facebookpost (30 augustus 2020) Website Omgekeerde lockdown Mailverkeer en telefoongesprek met Joke Goemaere op 31 augustus 2020 Mailverkeer en telefoongesprek met Kim van Bokhoven op 31 augustus 2020 Knack (31 augustus 2020) Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 18 januari 2021

Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 29 augustus plaatst een Vlaamse man onderstaand bericht op Facebook. Het bereikt meer dan 2000 Facebookgebruikers. 'Delen kan niet op Facebook.... censuur? Copy paste misschien wél? Leuk leesvoer en indrukwekkende lijst van ondertekenaars...' schrijft de man, waarna hij de integrale tekst publiceert van een open brief waarin kritische vragen worden gesteld over de op dat moment in ons land geldende coronamaatregelen.Het betreft een open brief aan de Belgische regering, met als titel 'Naar een omgekeerde lockdown!'. De brief werd gepubliceerd op 24 augustus en werd ondertekend door meer dan 1000 artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen, kinesisten en andere professionals uit de gezondheidssector. De volledige namenlijst is terug te vinden in het bovenstaande Facebookbericht en op de website van de initiatiefnemers. In de brief pleitten zij voor meer 'proportionele' coronamaatregelen en voor meer aandacht voor het psychosociale welbevinden van de bevolking.De brief werd op grote schaal gedeeld op Facebook, tot dat op 29 augustus niet meer lukte. De man uit het bovenstaande Facebookbericht was niet de enige die over censuur klaagde. Op 30 augustus nam Joke Goemaere contact op met de redactie van Knack. Goemaere is verpleegkundige en orthopedagoge van opleiding, was zelf geen initiatiefnemer voor de brief maar had hem ondertekend omdat ze vond dat de kritische stemmen in het publieke debat over de coronamaatregelen te weinig aan bod kwamen.Goemaere had de brief gedeeld op haar Facebookpagina en stelde tot haar verbazing vast dat Facebook die op 29 augustus van haar tijdlijn had verwijderd. Toen ze de link naar de brief opnieuw wilde posten, kreeg ze onderstaande melding:Goemaere begreep niet waarom Facebook dit bericht had verwijderd. 'De inhoud van de brief is nochtans genuanceerd en constructief en de ondertekenaars zijn geen corona-ontkenners of aanhangers van complottheorieën. Ik maak mij ernstig zorgen over deze vorm van censuur', vertelde ze aan de telefoon.Op 31 augustus nam Knack contact op met Facebook. Een paar uur later liet Kim van Bokhoven, woordvoerder Facebook Benelux, weten dat de link 'per abuis' was geblokkeerd door het systeem van Facebook, en dat de link ondertussen opnieuw gedeeld kon worden. Wat ook het geval bleek. Op 31 augustus publiceerde Knack hierover een artikel met als titel 'Facebook laat open brief 'Naar een omgekeerde lockdown!' opnieuw circuleren'.