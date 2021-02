'Een tent boven een voetbalveld vergt slechts 5% van de energie die terreinverwarming vraagt', zei ondernemer Roland Duchâtelet, eigenaar van het STVV-stadion, onlangs in Het Belang van Limburg. Het is zelfs nog minder, zo blijkt.

Het interne reglement van de Pro League schrijft voor dat voetbalclubs 'er alles moeten aan doen om hun veld speelklaar te maken', ook in barre weersomstandigheden. Hoe ze dat precies moeten doen, is niet vastgelegd. De meeste clubs kiezen voor een ondergronds systeem van veldverwarming, andere zetten bij vriesweer een tent of zeil boven het veld, waar ze warme lucht in blazen.

Dat laatste systeem gebruikt STVV. Volgens Roland Duchâtelet, eigenaar van Stayen, het stadion van Sint-Truiden, vraagt zo'n overkapping amper 5 procent van de energie die klassieke terreinverwarming vraagt - dat liet hij in Het Belang van Limburg optekenen. 'Wij moeten die tent pas enkele dagen voor de vrieskou opzetten, terwijl ondergrondse veldverwarming vaak de hele winter door blijft draaien', legt hij aan de telefoon uit. 'Onze warmteblazer verbruikt niet meer dan 500 euro per jaar. Toen ik eigenaar was van Standard Luik, schommelde de jaarlijkse kostprijs van de ondergrondse veldverwarming rond de 40.000 euro.' Op dit moment is dat tussen de 20.000 en de 40.000 euro per jaar, bevestigt Standard-ceo Alexandre Grosjean.

De systemen zijn in de loop der jaren energiezuiniger geworden.

Online vinden we slechts één cijfer terug over het verbruik van terreinverwarming. In 2012 schreef Het Nieuwsblad na een rondvraag bij de clubs dat de kosten voor veldverwarming bij vriesweer konden oplopen tot 50.000 euro per week - genoeg om een dertigtal gezinnen een jaar lang te verwarmen.

50.000 euro per week? Dirk Piens, directeur Organisatie bij KAA Gent, kan het niet geloven. 'Zelfs met de hogere energieprijs van toen lijkt dat onwaarschijnlijk. Het systeem dat wij in de Ghelamco Arena hebben, met 20 kilometer aan warmwaterbuizen onder de grond, verbruikt voor 4.900 euro per week.'

'De systemen zijn in de loop der jaren energiezuiniger geworden', zegt Thierry De Jonghe, technisch adviseur bij De Ceuster, het bedrijf dat eersteklasseclubs als Anderlecht, KAA Gent, Zulte-Waregem en Racing Genk voorzag van veldverwarming. 'Een zogenaamd cascadesysteem drukt het verbruik: in plaats van één grote verwarmingsketel plaatsen we een reeks kleinere ketels. Die kunnen afzonderlijk worden opgestart wanneer het volledige vermogen niet nodig is. Gemiddeld kost ons dat 3.500 à 5000 euro per week.'

In het Lotto Park, het stadion van Anderlecht, werkt de veldverwarming met zo'n cascaderegeling, zegt woordvoerder Jan Gatz. 'Bij strenge vorst loopt het verbruik hier op tot 11.000 à 14.000 euro euro per week.'

'Het verbruik van de veldverwarming hangt ook af van de manier waarop ze wordt gebruikt', zegt Thierry De Jonghe. 'Wij adviseren om de temperatuur van de bodem de hele winter lang op 6 à 7 graden te houden. Dan verbruik je 300 à 500 euro per dag maar vermijd je hogere pieken. Wacht je tot de bodem bevroren of besneeuwd is, dan moet je het systeem op vol vermogen laten draaien en verbruik je een pak meer. En dan riskeer je bovendien dat je winderige schaduwzones niet op tijd speelklaar krijgt.'

Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever waarschuwt ervoor om geen appels met peren te vergelijken als het over energieverbruik gaat. 'Stayen is geen typisch voetbalterrein. Om te beginnen ligt er kunstgras, wat uitzonderlijk is in België. Clubs met natuurgras moeten de ondergrond de hele winter lang verwarmen, anders kan het gras niet groeien of herstellen.' Bovendien liggen er onder Stayen een parking en een koopcentrum, en ook dat is volgens Van Bever atypisch. 'Het klopt dat het beton tussen de parking en het kunstgrasveld de extreme koude tegenhoudt, waardoor het grasveld niet kan bevriezen', geeft Duchâtelet toe.

Conclusie De tent die bij vriesweer boven het voetbalveld van Sint-Truiden wordt opgetrokken om het terrein bespeelbaar te houden, is inderdaad ecologischer dan ondergrondse terreinverwarming. Dat het systeem slechts 5 procent van de energie van klassieke veldverwarming zou vragen, blijkt te kloppen - het is zelfs nog minder. Knack beoordeelt de stelling daarom als waar.

