Een foto van een Duits reclamebord waarop wordt uitgepakt met tien procent korting per vaccinatie wordt online gretig gedeeld. De foto is echt, net als de actie.

Op 27 januari post een Belgische man in de Facebookgroep Wakkere Belgen een foto van een reclameposter. Op de poster lezen we in het Duits 'Vandaag vaccinatiekorting'. Twee vaccinaties leiden tot 20 procent korting, drie tot 30 procent en vier tot 40 procent. 'Korting wordt onmiddellijk verrekend aan de kassa', lezen we onderaan. 'Duitsland: het kan nog altijd gekker...' lezen we in het bijschrift. De post wordt 1100 keer gezien. Ook in de groep Onrechttv 3.0. verschijnt de foto, waar zo'n 16.200 Facebookgebruikers de foto zien (hier gearchiveerd).

© Facebook

Socialemediagebruikers reageren verontwaardigd op de poster. 'Gatver om te kotsen dit', reageert een Facebookgebruiker.

© Facebook

'Mijn god, alles om mensen te overhalen of zo', klinkt het bij een andere gebruiker. 'Dacht eerst is vast een grap. Maar bedacht me, Duitsers maken geen grappen', reageert nog iemand.

Gaat het hier inderdaad om een grap of om een echte promotieactie? We gaan op zoek.

Als we 'Impfrabatte' (vaccinatiekorting), een woord dat we lezen op het reclamepaneel, intikken in de Facbookzoekbalk, zien we dat de foto ook op anderstalige Facebookaccounts opduikt (hier, hier en hier gearchiveerd). Ook op Twitter vinden we de foto terug (hier en hier gearchiveerd).

© Facebook

In een post van 10 januari schrijft een Italiaanse man dat de foto in Berlijn zou genomen zijn (hier gearchiveerd). Waar precies in Berlijn is niet duidelijk. Verder vinden we geen aanwijzingen die ons verder kunnen helpen. Enkele dagen later geven we op Facebook nogmaals dezelfde zoekopdracht in. Deze keer vinden we een screenshot van de Facebookpagina van de winkel die de actie zou hebben aangeboden (hier gearchiveerd). De naam van de winkel kunnen we niet lezen.

© Facebook

We kopiëren het Duitse bijschrift en geven het op Facebook als zoekterm in. Zo komen we terecht op de originele Facebookpost, gepubliceerd op 22 december 2021 door de winkel Pop Up Store Berlin, in de Müllerstrasse 150.

In de Facebookpost staat te lezen: 'We belonen u voor elke vaccinatie. Verzeker u deze week van 40 procent korting. Kom langs, koop en toon uw vaccinatiepaspoort om u van uw korting te verzekeren.'

© Facebook

Ook op Instagram maakt de winkel reclame voor de actie.

Het lijkt er dus op dat het gaat om een echte promotieactie van de winkel.

Via Facebook nemen we contact op met de eigenaars van de winkel en vragen hen of de actie nog steeds geldt, of er veel mensen op ingegaan zijn en hoe het aantal vaccinaties werd gecontroleerd. Vooralsnog kregen we geen antwoord.

Conclusie Online wordt een foto gedeeld van een reclamebord waarop met een vaccinatiekorting wordt uitgepakt. Per vaccinatie zou je tien procent korting op je aankopen kunnen krijgen. Veel socialemediagebruikers zijn verontwaardigd over de actie, die ze als een vorm van discriminatie ten aanzien van ongevaccineerden beschouwen. De foto blijkt echt te zijn. Een Berlijnse klerenwinkel pakte uit met de actie. We beoordelen de stelling dan ook als waar.

Bronnen Links naar alle gebruikte bronnen kunnen in het artikel worden teruggevonden. Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 28 februari 2022. Krasse uitspraak, straf cijfer of dito feit in de actualiteit gezien? Stuur uw vraag met exacte bronvermelding van het citaat naar factcheck@knack.be

Op 27 januari post een Belgische man in de Facebookgroep Wakkere Belgen een foto van een reclameposter. Op de poster lezen we in het Duits 'Vandaag vaccinatiekorting'. Twee vaccinaties leiden tot 20 procent korting, drie tot 30 procent en vier tot 40 procent. 'Korting wordt onmiddellijk verrekend aan de kassa', lezen we onderaan. 'Duitsland: het kan nog altijd gekker...' lezen we in het bijschrift. De post wordt 1100 keer gezien. Ook in de groep Onrechttv 3.0. verschijnt de foto, waar zo'n 16.200 Facebookgebruikers de foto zien (hier gearchiveerd).Socialemediagebruikers reageren verontwaardigd op de poster. 'Gatver om te kotsen dit', reageert een Facebookgebruiker. 'Mijn god, alles om mensen te overhalen of zo', klinkt het bij een andere gebruiker. 'Dacht eerst is vast een grap. Maar bedacht me, Duitsers maken geen grappen', reageert nog iemand.Gaat het hier inderdaad om een grap of om een echte promotieactie? We gaan op zoek.Als we 'Impfrabatte' (vaccinatiekorting), een woord dat we lezen op het reclamepaneel, intikken in de Facbookzoekbalk, zien we dat de foto ook op anderstalige Facebookaccounts opduikt (hier, hier en hier gearchiveerd). Ook op Twitter vinden we de foto terug (hier en hier gearchiveerd). In een post van 10 januari schrijft een Italiaanse man dat de foto in Berlijn zou genomen zijn (hier gearchiveerd). Waar precies in Berlijn is niet duidelijk. Verder vinden we geen aanwijzingen die ons verder kunnen helpen. Enkele dagen later geven we op Facebook nogmaals dezelfde zoekopdracht in. Deze keer vinden we een screenshot van de Facebookpagina van de winkel die de actie zou hebben aangeboden (hier gearchiveerd). De naam van de winkel kunnen we niet lezen. We kopiëren het Duitse bijschrift en geven het op Facebook als zoekterm in. Zo komen we terecht op de originele Facebookpost, gepubliceerd op 22 december 2021 door de winkel Pop Up Store Berlin, in de Müllerstrasse 150. In de Facebookpost staat te lezen: 'We belonen u voor elke vaccinatie. Verzeker u deze week van 40 procent korting. Kom langs, koop en toon uw vaccinatiepaspoort om u van uw korting te verzekeren.'Ook op Instagram maakt de winkel reclame voor de actie. Het lijkt er dus op dat het gaat om een echte promotieactie van de winkel.Via Facebook nemen we contact op met de eigenaars van de winkel en vragen hen of de actie nog steeds geldt, of er veel mensen op ingegaan zijn en hoe het aantal vaccinaties werd gecontroleerd. Vooralsnog kregen we geen antwoord.