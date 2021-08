Een video van een olympische podiumceremonie bevat opvallende audio. Duitse commentatoren zeggen dat 'corona de enige ziekte is' en dat er '130 miljoen hongerdoden vielen door coronamaatregelen'. De video is echt en toont een fragment van een Eurosportuitzending. De uitspraken kloppen niet.

Op 7 augustus plaatste een Nederlander een video op Facebook. We zien een podiumceremonie op de Olympische Spelen in Tokio met Duits commentaar en Engelse ondertitels. Volgens degene die de video online plaatste gaat het om een 'wakkere verslaggever'.

We horen in het Duits en lezen in de Engelse ondertitels: 'Er is in de hele wereld nog slechts één ziekte en dat is corona. Al het andere is uitgestorven. Het bestaat niet meer. Er is geen aids meer, er is geen griep meer. Er is geen kanker meer in welke vorm dan ook. Er bestaat alleen nog corona.' Het logo rechtsboven laat vermoeden dat de video afkomstig is van de tv-zender Eurosport.

We horen op de achtergrond de officiële hymne van de podiumceremonies van de recente Olympische Spelen in Tokio. De stemmen kunnen echter eenvoudig achteraf toegevoegd zijn. Kijken we naar een echt televisiefragment, of werden de beelden gemanipuleerd?

We googelen met de zoektermen 'Eurosport' en een deel van de quote 'er is nog slechts één ziekte'.

Het derde zoekresultaat is een artikel van de Oostenrijkse krant Kurier met als titel 'Olympische commentatoren zorgen voor opschudding'. Het stuk bevat een tweet met hetzelfde videofragment van 46 seconden, met dezelfde audio, maar zonder Engelse ondertitels. We zien de podiumceremonie van het hinkstapspringen bij de vrouwen, dat werd gewonnen door de Venezolaanse Yulimar Rojas met een wereldrecord. Deze video werd al 10.500 keer bekeken.

Volgens Kurier is de corona-uitspraak effectief gedaan tijdens de live tv-uitzending van Eurosport door commentator Siegfried Heinrich. De Duitse nieuwssite voor jongvolwassenen Watson.de bevestigt die informatie. Onder de video op Twitter lezen we een reactie van Gernot Bauer, de chef sport van het Duitse Eurosport: 'Ik zal deze zaak bekijken. Eurosport distantieert zich van deze uitspraken.' Hij liet ook weten dat niemand geschorst wordt: 'Beide commentatoren realiseerden zich dat het niet de tijd en plaats was om erover te praten.' Een publieke reactie van Heinrich zelf vonden we niet terug.

Markus Röhring, de cocommentator van Heinrich, sprak zijn collega niet tegen tijdens het livecommentaar en ging nog verder: 'Er zouden wereldwijd zo'n 130 miljoen hongerdoden gevallen zijn als gevolg van de coronamaatregelen.'

Het cijfer van 130 miljoen komt uit een voedselrapport van de Verenigde Naties gepubliceerd op 21 juli 2020. Toen werd geschat dat de coronapandemie ervoor zou zorgen dat er bijkomend 83 à 132 miljoen mensen aan chronische honger zouden lijden door de coronapandemie. Het gaat dus niet over doden, en het gaat niet per se over coronamaatregelen. Ook Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarschuwde voor het potentiële hongerprobleem.

De commentatoren hekelden verder dat de atleten tijdens de podiumceremonies een mondmasker moesten dragen. Hun commentaar werd niet alleen op sociale media opgepikt, maar ook door de Nederlandse valsenieuwssite Dissident One en werd daar geloofd als kritiek op een 'populaire indoctrinatiemethode'.

Conclusie Een video van een olympische podiumceremonie bevat opvallende audio. Duitse commentatoren zeggen dat 'corona de enige ziekte is' en dat er '130 miljoen hongerdoden vielen door coronamaatregelen'. Het videofragment is echt. We horen Duitse sportcommentatoren tijdens een live-uitzending van Eurosport. Een intern onderzoek naar de uitspraken werd geopend, Eurosport distantieerde zich van de bewuste uitspraken, maar de commentatoren zouden niet geschorst zijn. We beoordelen deze video als waar.

