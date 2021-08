Op sociale media doen geruchten de ronde dat de Gentse schepen van o.a. Personeel en Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen) 70 à 80 mandaten zou combineren. Een bewijs voor dat hoge aantal wordt nergens geleverd, en het is ook niet terug te vinden.

Op 24 augustus plaatst de beheerder van de Facebookgroep 'Stop het kartel Groen/Vooruit in Gent voorgoed!!!' (13.600 leden) onderstaand bericht online bij een reportage op de lokale zender AVS over een campagne tegen zwerfvuil. Schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) zou volgens dat Facebookbericht 'rond de 80 mandaten' hebben.

© Facebook

Dezelfde dag werd in dezelfde Facebookgroep door dezelfde persoon beweerd dat Van Braeckevelt 'een stuk of 70' mandaten zou hebben. Eerder klonk het op 13 augustus dat hij 'meer dan 50' en op 7 mei dat hij 'meer dan 70 mandaten' zou hebben. Het aantal mandaten van Van Braeckevelt is een weerkerend thema in de Facebookgroep.

© Facebook

Naar een bron die dat staaft wordt in die berichten niet verwezen, behalve dan naar dit artikel op de site van Knack: '29 jaar, 58 mandaten: Gents gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt cumuleert het meest'. Het stuk dateert van 12 augustus 2016 en bespreekt mandatenlijsten die verschenen in het Belgisch Staatsblad. Destijds was Van Braeckevelt fractieleider van Groen in de Gentse gemeenteraad en werkte hij als nationaal sectorverantwoordelijke van de liberale vakbond ACLVB.

Maar hoeveel mandaten cumuleert Van Braeckevelt anno 2021? Is dat aantal opgelopen tot 70 à 80? We nemen contact op met de persoon die de berichten op Facebook plaatste, maar krijgen geen reactie.

Bij de Gentse dienst voor openbaarheid van bestuur dienen we een aanvraag in op 27 augustus om een lijst te krijgen van de huidige mandaten van de Gentse schepen. Zij verwijzen ons door naar de site van het Rekenhof waar lijsten met mandaten van politici gepubliceerd worden.

Wanneer we zoeken naar de mandaten van Van Braeckevelt blijkt dat hij in 2019 25 mandaten had, waarvan vijf bezoldigd (zie tabel). De hele lijst is hier raadpleegbaar.

© Rekenhof

Via de site van de transparantieorganisatie Cumuleo, die het aantal mandaten op de voet volgt, blijkt dat hij in 2019 maximaal 18 mandaten op hetzelfde moment bekleedde (en dus geen 25). Sommige mandaten stopten al vroeg in het jaar.

Zowel de info van Cumuleo als die van het Rekenhof gaat echter slechts terug tot 2019. Het is niet mogelijk om via die kanalen te achterhalen hoeveel mandaten Van Braeckevelt nu combineert. Daarom nemen we contact op met de schepen zelf.

'Momenteel heb ik 15 mandaten', laat schepen Van Braeckevelt weten per mail aan Knack. 'Alle mandaten zijn gelinkt aan mijn bevoegdheden: Personeel, Werk & Sociale Economie, Toerisme en Openbare Netheid.' De lijst voor 2020, die hij voor eind september moet indienen bij het Rekenhof, stuurt hij ons als bijlage (zie tabel).

© Bram Van Braeckevelt

Als Van Braeckevelt meer dan 70 mandaten zou combineren, zou hij dus 55 mandaten moeten verzwijgen. Enig bewijs of aanwijzing daarvoor vinden we niet terug.

Conclusie Van Braeckevelt combineert momenteel 15 mandaten in het kader van zijn job als Gentse schepen, zo meldt hij ons. We vinden geen bewijs dat hij '70 à 80 mandaten' zou cumuleren en beoordelen de berichten daarover dan ook als onwaar.

