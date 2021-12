In een interview dat ook op Nederlandstalige Facebookpagina's wordt gedeeld, beweert een Canadese dokter dat er in de Canadese stad Vancouver veel meer miskramen plaatsvinden dan normaal. Dat klopt niet, tonen officiële cijfers.

Op 26 november post een Nederlandse vrouw een video op haar Facebookprofiel. In de video zien we een interview met de Canadese dokter Daniel Nagase. In het interview stelt Nagase dat in het Lions Gate Hospital in Vancouver 13 doodgeboortes in 24 uur zouden zijn geregistreerd, terwijl het gemiddelde op 5 à 6 per jaar zou liggen.

Een tweede claim is dat er in Vancouver, hoofdstad van de Canadese provincie British Columbia, in zes maand tijd 86 doodgeboortes (stillbirth) zouden hebben plaatsgevonden. De moeders zouden volledig gevaccineerd zijn geweest. Een doodgeboorte vindt plaats na de twintigste week van de zwangerschap. Ervoor spreekt men van een miskraam.

© Facebook

De video wordt oorspronkelijk gepost op de alternatieve videowebsite Rumble, waar hij100.000 keer gezien wordt. Van daaruit wordt de video in Facebookgroepen zoals 'Neen tegen het vaccin' en 'Wakker Nederland' gepost. De video duikt ook op Twitter en in een Telegramgroep van de organisatie Artsen Voor Vrijheid.

Ook de Nederlandse website Nine For News publiceert de video, met een kort artikel en een verwijzing naar een tweet van de Canadese website Bright Light News. Die website staat bekend voor zijn antivaccinatienieuws.

© Bright Light News

Zij hebben het op hun beurt van de Canadese Facebookgroep 'Edmonton Freedom Central, die de livevideo op 20 november postte. De clip werd gefilmd tijdens een antivaccinatiebetoging in de Canadese stad Calgary.

In deze factcheck gaan we na (1) wie Daniel Nagase is, (2) of er 13 doodgeboortes plaatsvonden in 24 uur tijd in het Lions Gate Hospital en (3) of er 86 doodgeboortes in 6 maand plaatsvonden in de Canadese stad Waterloo, in de provincie Ontario.

Wie is Daniel Nagase?

Als we Daniel Nagase googelen, komen we terecht op een artikel van de Canadese openbare omroep CBC. In het artikel lezen we dat Nagase begin oktober een waarschuwing kreeg van de Alberta Health Services, de lokale gezondheidsautoriteit, omdat hij drie patiënten met Ivermectine zou hebben behandeld. Volgens sommigen zou het antiparasitaire middel Ivermectine helpen tegen een coronabesmetting bij mensen. Wetenschappelijk bewijs voor die stelling is er echter niet. Ook Knack schreef eerder al enkele factchecks over Ivermectine en covid-19.

Geen dertien doodgeboortes op 24 uur tijd

De eerste bewering van Nagase, namelijk dat er dertien doodgeboortes op 24 uur tijd zouden hebben plaatsgevonden, kwam ook de lokale gezondheidsautoriteit Vancouver Coastal Health ter ore, die de bewering prompt in een reeks tweets ontkende.

Vancouver Coastal Health (VCH) is aware of rumours and disinformation spreading on social media regarding stillbirths at Lions Gate Hospital (LGH) as a result of mothers having been vaccinated against COVID-19.



Thread: — Vancouver Coastal Health (@VCHhealthcare) November 24, 2021

'Er zit geen grond van waarheid in die beweringen en de individuen die deze geruchten verspreiden hebben geen enkele band met het Lions Gate Hospital of Vancouver Coastal Health. Gedurende de covidpandemie was er geen merkbaar verschil in de incidentie van doodgeboortes in de Vancouver Coastal Health-regio', klinkt het in een van de tweets.

Een woordvoerder van de gezondheidsinstantie verklaarde aan factcheckers van Agence France Presse dat vrouwen van veertig en jonger vanaf mei werden gevaccineerd. Die vaccinaties hadden geen invloed op het aantal doodgeboortes. Van april tot eind augustus 2021 werden er in zeven ziekenhuizen in Vancouver 1326 baby's geboren. Er vonden vier doodgeboortes plaats. Ter vergelijking met het jaar ervoor: in 2020/2021 kwamen er 3299 baby's ter wereld. 11 ervan waren doodgeborenen. Er is dus geen sprake van een abnormale stijging in het aantal doodgeboortes.

Geen 86 doodgeboortes in 6 maand tijd

Voor de tweede bewering van Nagase, namelijk dat er in de Canadese stad Waterloo, in de provincie Ontario, 86 doodgeboortes in 6 maand tijd zouden hebben plaatsgevonden, consulteerden de factcheckers van het Canadese Global News het Better Outcomes Registry & Network (BORN). Dat is het officiële geboorteregister van de stad. Daaruit blijkt dat er in de regio Waterloo tussen januari en juni 2021 tussen de 12 en 15 doodgeboortes plaatsvonden. Geen 86 dus zoals Nagase beweerde. De cijfers van Nagase werden ook ontkend door twee medewerkers van twee verschillende ziekenhuizen uit de regio.

Niet meer doodgeboortes en miskramen door coronavaccins

De bewering dat coronavaccinaties miskramen en doodgeboortes zouden veroorzaken, is een hardnekkig gerucht dat sinds de aanvang van de vaccinatiecampagne online circuleert. Nochtans spreekt wetenschappelijk onderzoek die stelling tegen. Een studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Oslo en recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine, vond geen bewijs dat er een verhoogde kans is op miskraam na vaccinatie met een van de coronavaccins. Ook een studie die recent werd gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Journal of the American Medical Association ontdekte geen correlatie tussen miskramen en vaccinaties.

Gynaecoloog Hendrik Cammu (UZ Brussel) benadrukt het belang van coronavaccinatie voor zwangeren. 'Een zwangere vrouw is "immuungedeprimeerd", wat wil zeggen dat ze over een verlaagde immuniteit beschikt. Dat is nodig, want op die manier stoot ze haar eigen foetus niet af. Maar dat betekent ook dat een infectie feller kan toeslaan. Een zwangerschap an sich is al een belasting voor je lichaam. Je hartslag neemt toe, de longcapaciteit neemt af, je gaat slechter ademen doordat je baarmoeder tegen je middenrif drukt. Bovendien loopt een zwangere vrouw hogere kans op tromboses. Als je in die periode een coronabesmetting oploopt, dan is dat extra problematisch. En dan hebben we het nog niet eens over zwangeren die al te obees zijn en ook zonder covid last hebben van hoge bloeddruk. De essentie is dus: laat je vaccineren als je zwanger bent.

Dat wordt ook gesteld in een recente studie van het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention. Die studie toonde aan dat het risico op een doodgeboorte hoger ligt bij vrouwen die besmet zijn met het coronavirus dan bij vrouwen die niet besmet zijn.

We nemen contact op met gynaecologe Isabelle Dehaene (UZ Gent). Volgens haar zijn er wel degelijk zwangere vrouwen die de coonavaccinatie weigeren, maar gaat het om een minderheid.

Dehaene: 'Wij geven het advies aan zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Dat wordt ook zo aangeraden door de Hoge Gezondheidsraad.' In april vaardigde de Raad het advies uit dat zwangere vrouwen zich prioritair moesten laten vaccineren, wegens het risico van een coronabesmetting tijdens de zwangerschap. Ook het Amerikaanse Center for Disease Control raadt zwangere vrouwen aan zich te laten vaccineren.

Conclusie In een video die viraal gaat op Facebook, Twitter en Telegram beweert de Canadese arts Daniel Nagase dat er in Vancouver, hoofdstad van de Canadese provincie Brits Columbia, opmerkelijk meer miskramen voorkomen bij volledig gevaccineerde vrouwen. Dat klopt niet. De lokale gezondheidsautoriteit Vancouver Coastal Health ontkent de beweringen en ook cijfers spreken die bewering tegen. We beoordelen de stelling dan ook als onwaar. Volgens experts is er omstandig wetenschappelijk onderzoek dat vrouwen die tegen het coronavirus gevaccineerd werden, niet meer miskramen krijgen dan ongevaccineerde vrouwen.

