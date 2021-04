Volgens een artikel in Autogids blijft er tijdens het laden van een elektrische auto of plug-inhybride te weinig vermogen over om ook nog de wasmachine, de droogkast, de vaatwasser en het kookvuur te laten draaien. Maar dat klopt niet, omdat de aangekoppelde toestellen in de praktijk nooit allemaal tegelijk het maximumvermogen gebruiken.

'De meeste huishoudens beschikken vandaag over een monofasige installatie van 40 ampère', lezen we in Autogids, dat een dossier bracht over thuisopladen. Elektrische auto's en plug-inhybrides laden optimaal op tegen 32 ampère, stelt het automagazine. De 8 ampère die overblijft, is 'te weinig om gelijktijdig ook nog de wasmachine, de droogkast, de vaatwasser, het kookvuur en dergelijke te laten werken.' De tekst werd geschreven door Bart Massin, zaakvoerder van stroohm.be, dat ondernemingen helpt overstappen naar een groener wagenpark. Massin kwam het al vaak tegen: gezinnen met een elektrische auto bij wie de zekeringen sprongen. 'Een slimme laadpaal biedt de oplossing. Die geeft de wagen de laagste prioriteit wanneer andere elektriciteitsverbruikers draaien. Of je kunt bij de netbeheerder een zwaardere, driefasige aansluiting aanvragen. Dan moet ook de installatie van de woning aangepast en opnieuw gekeurd worden: zo duur dat klanten er alleen voor kiezen wanneer het echt niet anders kan.'

In Vlaanderen is 40 procent van de aansluitingen monofasig, meldt netbeheerder Fluvius. 'Monofasig' betekent dat er 230 volt en maximaal 40 ampère binnenkomt. De meeste Vlaamse aansluitingen zijn dus driefasig. In het Brussels Gewest zijn zulke zwaardere aansluitingen in de minderheid (ongeveer 20 procent), geeft netbeheerder Sibelga aan. Monofasige aansluitingen zijn niet noodzakelijk ouder. In de jaren zeventig en tachtig werd er veel driefasig aangesloten, omdat men toen elektrische verwarming promootte. Later stapte men daarvan af. De laatste vijftien jaar werd driefasig opnieuw de norm, al komen nieuwe monofasige aansluitingen nog steeds voor.

Maar levert monofasig problemen op? Professor ingenieurswetenschappen Peter Van den Bossche (VUB) meent van niet. Hij heeft thuis een monofasige installatie. 'Mijn laadstation is ingesteld op 20 ampère, wat ruimte laat voor alle huishoudelijk gebruik dat je je kunt indenken. Technisch gezien kan de elektrische auto tegen een hoger vermogen laden, maar waarom zou je? Het verschil in laadsnelheid is de moeite niet waard, zeker aangezien auto's doorgaans de hele nacht aan de stekker hangen. Chauffeurs zonder thuislaadpaal gebruiken de kabel die bij de elektrische auto geleverd wordt. Die is begrensd tot 10 ampère of minder. Dat laadt traag, maar voor het functioneren van je huishoudtoestellen is er geen probleem. Indien gezinnen twee wagens inpluggen én de frituurpan, oven en droogkast opzetten, kan het mislopen. Of wanneer letterlijk alle buren tegelijk hun elektrische wagen opladen. De oudste verdeelkasten kunnen dat niet aan, al worden zij bij onderhoud wel verzwaard.'

Professor Johan Driesen (KU Leuven/Energyville) vindt de optelsom in Autogids te kort door de bocht. Hij geeft als voorbeeld het verwarmingselement van een wasmachine. 'Dat vraagt tijdens een wasbeurt heus niet non-stop het maximumvermogen. Piekvermogen mag je niet zomaar samentellen. Dezelfde redenering gaat op voor de elektrische wagen zelf, die door de load balancer in het laadpunt alleen 32 ampère zal vragen wanneer dat kan. Wellicht zal dat nooit gebeuren, ook niet bij driefasige installaties.'

CONCLUSIE

Een krappe meerderheid van de gezinnen in Vlaanderen en Brussel beschikt over een zwaardere, driefasige installatie. De premisse van Autogids klopt niet, en het probleem lijkt sowieso eerder theoretisch.

EERDER ONWAAR

