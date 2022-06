Factcheck: nee, dit familiaal geweld heeft niets met godsdienst te maken

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op sociale media wordt een video gedeeld waarin een ‘moslimmeisje wordt geslagen door haar broer’, volgens het bijschrift omdat ze een relatie wilde met een niet-moslim. Dat klopt niet: het gaat om een Russisch meisje dat wordt afgetuigd door haar broer vanwege haar relatie met een Oekraïner.

Op 11 mei verschijnt onderstaande tweet (hier gearchiveerd). ‘Moslimmeisje wordt geslagen door haar broer. Ze wilde namelijk een relatie met een niet-moslim’, luidt het bijschrift.

De tweet bevat een filmpje van een minuut (opgelet: harde beelden!) dat een scène in een keuken toont. We zien twee vrouwen die op een stoel zitten, een meisje dat vlak bij de vrouwen op de grond zit te huilen en een man die rechtstaat. Er is een discussie gaande, deels in het Russisch. De man slaat het meisje in het gezicht, sleurt haar bij de haren over de vloer, geeft haar verschillende vuistslagen en schopt haar in de rug en in het gezicht. Het meisje huilt, zegt dat ze niet gefilmd wil worden en zoekt bescherming bij de twee vrouwen, die de man niet tegenhouden.

Al gelooft niet iedereen wat in de tweet wordt gesteld.

Meerdere mensen posten een link naar Russischtalige tweet van 5 juli 2021 (hier gearchiveerd), waarin hetzelfde filmpje wordt gedeeld. In het bijschrift wordt gezegd dat een broer zijn zus ernstig slaat omdat ze van plan was weg te lopen met een Oekraïner. Volgens de auteur van de tweet wilde het meisje daarmee de tradities doorbreken van de Krim-zigeuners, die niet open zouden staan voor huwelijken met partners van buiten hun gemeenschap.

Wat is hier precies aan de hand?

We maken screenshots van de video en laden die op in Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht bij een artikel op de Griekse website Voice News. Volgens het artikel zien we in dit filmpje een Roma-man in de Krim, die zijn zus slaat omdat ze een relatie wil beginnen met een Oekraïner.

We vinden ook een Indiase factcheck terug van The Logical Indian.

De Indiase factcheckers wisten te achterhalen dat het meisje dat wordt geslagen Russisch is en haar vriend Oekraïens. Ze zijn allebei moslims maar de jonge vrouw werd geslagen door haar familie toen ze probeerde weg te lopen.

De factcheckers baseren zich voor die conclusie onder meer op een artikel dat op 5 juli 2021 werd gepubliceerd door de Russische nieuwssite LIFE. Volgens dat artikel zien we in het filmpje een jonge vrouw in Krasnodar in Rusland, die wordt geslagen door een familielid omdat ze er vandoor wilde gaan om te trouwen met een Oekraïense man.

Een gebruiker van het Russische socialemediaplatform VK postte de video op 6 juli 2021 in de groep ‘Reborn’, met in het bijschrift de claim dat in de Russische stad Krasnodar een jonge zigeunervrouw werd geslagen en vernederd omdat ze wilde ontsnappen naar een Oekraïense jongen.

Ook de Indiase factcheckwebsite BOOM onderzocht de viraal gegane video en de claims, en kwam tot de conclusie dat het meisje, haar familie en haar vriend allemaal moslim zijn. Het incident vond plaats in Krasnodar, in Rusland, in juli 2021, nadat het meisje had geprobeerd om weg te lopen met haar vriend.

BOOM nam contact op met Angelina, de vrouw achter het Instagramaccount insta.diva.shop. Zij had in een Instagrampost een oproep gedaan om de agressor van haar goede vriendin te laten vervolgen.

Aan de factcheckers van BOOM bevestigde Angelina dat ze goed bevriend was met de jonge vrouw in de video, dat de vrouw en haar Oekraïense vriend allebei moslim zijn en tot dezelfde etnische groep behoren (zigeuners uit de Krim). Ze voegde eraan toe dat de broer de vrouw had aangevallen omdat ze wilde weglopen met haar vriend, en dat haar familie de familie van haar vriend als vijanden zag. Met godsdienst had die vijandigheid niets te maken, aldus nog Angelina.

Knack stuurde Angelina een bericht met dezelfde vragen. De vragen beantwoordde de vrouw niet, wel liet ze weten dat de broer die zijn zus aanviel, nog altijd niet is gestraft.

Conclusie Een video van een Russisch meisje dat in juli 2021 werd afgetuigd door haar broer vanwege haar relatie met een Oekraïner, gaat op dit moment de wereld rond, voorzien van een foute claim: het zou gaan om een moslimmeisje dat wordt geslagen door haar broer omdat ze wilde trouwen met een niet-moslim. Dat klopt niet. Met godsdienst heeft het geweld in de video niets te maken. We beoordelen de claim als onwaar.