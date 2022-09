Factcheck: ja, deze Tesla-gebruiker kan een brandstofgenerator gebruiken voor noodgevallen

Op sociale media circuleert een foto van een Tesla met een brandstofgenerator als aanhangsel. De foto is echt en toont een particulier geval in de Verenigde Staten. Experten hebben bedenkingen over het nut van deze ‘hybride’ Tesla: zo’n generator laadt traag, is niet ecologisch en kan niet laden tijdens het rijden.

Op 11 september deelt iemand een foto van een elektrische wagen van het merk Tesla op Twitter (hier gearchiveerd). Opvallend is dat achterop de wagen een generator met jerrycans lijkt gemonteerd. Volgens het bijschrift kan je ‘met de nieuwe Tesla ook benzine en diesel tanken’. Een ander heeft het over ‘domheid en waterstof’.

De foto wordt breed gedeeld op Twitter en duikt ook op op humoristische sites met als bijschrift ‘perfect voor lange afstand’.

Zien we hier een echte of een getrukeerde foto? En wat zien we juist? Deze foto wordt vooral gedeeld door tegenstanders van elektrische wagens, die onder andere het rijbereik in twijfel trekken. Een brandstofgenerator aan een auto die elektrisch rijdt, doet de wenkbrauwen fronsen.

Als we op Facebook zoeken met de termen ‘Tesla’ en ‘generator’ blijkt de foto ook daar te circuleren. Eén van de resultaten (rood kader) blijkt een screenshot van een tweet op 6 september.



Die tweet is de oudste versie van de foto die we kunnen vinden. Het bijschrift luidt hier ‘op de I-90 bij Sioux Falls’. De I-90 is de interstatelijke snelweg nummer 90, die Seattle aan de oostkust van de Verenigde Staten met Boston aan de westkust verbindt. Sioux Falls is de grootste stad in South Dakota waar de I-90 langs loopt.

Als we die plek in Google Streetview (links) vergelijken met de virale foto (rechts), dan komen visuele elementen zoals een billboard (rode kaders), een totem van een fastfoodketen (gele kaders) en een gebouw in de achtergrond (groene kaders) overeen. De foto werd dus daadwerkelijk op die plek genomen.

In onze online speurtocht komen we op Twitter een tweede foto tegen van iemand die, op 9 september, beweert dezelfde auto te hebben gezien.

Als we de foto’s naast elkaar leggen blijkt het inderdaad om dezelfde auto te gaan. Op beide foto’s zijn de nummerplaten slechts deels leesbaar, maar wat zichtbaar is komt overeen (links). Het blijkt te gaan om een auto geregistreerd in de staat Californië. Rechts ziet u een standaard nummerplaat uit California.

De tweede foto blijkt genomen aan een Tesla-laadstation in de stad Rock Springs, Wyoming. Op de foto zien we een opschrift ‘White Mountain Mall’ (oranje kader), dat blijkt een winkelcentrum in die stad te zijn. De locatie verifiëren we wederom door visuele elementen in de foto (rechts) te vergelijken met die plek in Google Streetview (links).

Beide foto’s kwamen recent online. Ze tonen dezelfde wagen met opvallend aanhangsel, lijken genomen door toevallige passanten en na analyse vinden we geen indicaties van beeldmanipulatie. Het gaat hier dus om echte foto’s.

De auto is geregistreerd in Californië, het zuidwesten van de VS, maar de foto’s zijn genomen in South Dakota (paarse pijl) en Wyoming (groene pijl), twee staten in het centrum van de VS. Als we die locaties bekijken op een kaart van Tesla met laadpunten, dan zien we dat er in Californië veel meer laadpunten (de rode punten) zijn dan in de regio’s waar de foto’s zijn genomen.

Kan dit verklaren waarom deze Tesla-gebruiker een generator meezeult?

We trachten het type generator te achterhalen. We googelen ‘mobiele generator’ en voegen de kleuren ‘zwart’ en ‘oranje’ toe. Google Afbeeldingen zal dan voornamelijk foto’s met die kleuren tonen. Diep in de zoekresultaten (rood kader) vinden we een foto op de verkoopsite Amazon van een benzinegenerator van het merk WEN en het type GN625iX.

Wanneer we een foto op Amazon (links) vergelijken met de generator in de virale foto (rechts) dan blijken details overeen te komen (gekleurde kaders). Dit is de generator die we zien.

Wat is het nut van deze generator in combinatie met een Tesla?

We tonen onze bevindingen aan professor Joeri Van Mierlo (VUB), die gespecialiseerd is in elektrische en hybride wagens. ‘Dat nut hangt af van hoeveel vermogen de generator kan leveren, maar ook van hoeveel de wagen via een huishoudelijk stopcontact kan laden. Laat je niet vangen door de 6250W (zoals we lezen in de specificaties) die de generator kan leveren. Dit is het totaal van alle stopcontacten aan de generator samen en meestal piekvermogen, niet het continue vermogen. Ook de laadkabel van het voertuig kan het laadvermogen begrenzen.’

‘Rekening houdend met al deze factoren zou ik conservatief schatten dat je 2,2 kW kan laden, wat dus na een uur laden 2,2 kWh aan elektriciteit geeft. Afhankelijk van hoeveel de wagen verbruikt (wat afhangt van het gewicht van de wagen, aerodynamica, rijgedrag, enz.) kan je na een uur laden met deze generator 11 à 13,75 km extra rijden. Zelfs als de generator en het voertuig zouden toelaten om aan dubbel vermogen te laden, dan nog zou dat slechts een extra rijbereik van 22 à 25,5 km per geladen uur opleveren.’

De winst met zo’n generator is dus minimaal. Van Mierlo: ‘Als je via laadpalen laadt kan je tot 11 kW of zelfs 22 kW laden – vijf tot tien keer zoveel. Of op de autosnelwegen aan snelladers aan 150 kW of 300kW. Dat is dus heel wat meer dan zo’n generator kan leveren.’

Had de bestuurder van de Tesla nood aan zijn of haar noodoplossing met de trage benzinegenerator? De foto in Rock Spring is genomen aan zo’n Tesla-laadstation met acht laadpalen tot 150 kW. De virale foto bij Sioux Falls is genomen op 16 kilometer van het dichtstbijzijnde Tesla-laadstation (zo zien we op Google Maps) met eveneens acht laadpalen tot 150 kW.

Van Mierlo: ‘Je kan met een generator dus elektriciteit produceren en daarmee je wagen (traag) opladen. Maar dat is natuurlijk niet zo milieuvriendelijk, en kostelijk. Je kan beter laadpalen gebruiken en maximaal proberen te laden met hernieuwbare energie. Dat vraagt verdere investeringen in laadpalen, zeker als de markt van elektrische wagens sneller toeneemt dan verwacht.’



Bart Massin, oprichter van Stroohm dat elektrische wagens leaset, deelt die analyse. ‘Wat je hier ziet, is niet meer of minder dan een gewone hybride technologie die zowat elk automerk verkoopt. Een eenvoudige hybride rijdt maar elektrisch nadat de batterij is opgeladen. Dankzij ofwel de benzinemotor die heeft gedraaid en rechtstreeks de generator elektriciteit laat opwekken ofwel via de kinetische energie die vrijkomt bij het afremmen. Samengevat, wat je niet ziet bij een Toyota hybride (waarbij de brandstofmotor onder de motorkap zit, nvdr.) is hier zeer zichtbaar, maar energetisch en technisch is er geen verschil.’

‘De bestuurder gaat blijkbaar gewoon zijn auto opladen aan een Tesla-laadpunt (afgaande op foto twee, nvdr.) dus zijn “back-up systeem” is mogelijks enkel voor meer afgelegen locaties. Massin stipt nog een belangrijk punt aan: je kunt zo’n generator niet gebruiken tijdens het rijden. ‘Dat is zo geprogrammeerd’, weet hij, ‘om te voorkomen dat je de kabel van een laadpunt kunt ‘afrijden’ als je die vergeet uit te trekken.’

Hoe nefast is dit vanuit milieustandpunt? Massin: ‘De ecologische impact voor een Tesla die 95 procent elektrisch rijdt blijft, zelfs als die sporadisch even op minder efficiënte elektriciteit laadt, veel beter voor het klimaat dan een auto die op benzine of diesel rijdt.’ Beide experten stellen dat die milieuwinst er uiteraard alleen is als de geladen elektriciteit komt van hernieuwbare energie.

Conclusie De foto toont een Tesla met een brandstofgenerator. De generator kan de auto niet laden tijdens het rijden, laadt trager dan klassieke laadpalen en is vervuilend, beklemtonen experten. ‘Wellicht wordt de generator gebruikt als “back-up systeem”’. Dat heeft die voorgenoemde nadelen. Maar de foto is echt, en we beoordelen die dus als waar.