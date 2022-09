Factcheck: geen bewijs voor bewering dat Brigitte Macron vroeger een man was

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op het internet circuleert al langer het gerucht dat Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron, als man geboren zou zijn. Daarvoor bestaat geen enkel bewijs. Er bestaan wel authentieke krantenberichten uit 1953 over de geboorte van Brigitte Trogneux, zoals de meisjesnaam van de Franse first lady luidt.

Op 30 augustus brengt P-Magazine een artikel met als titel ‘Trump kent alle details over liefdesleven van Macron, zegt hij zelf…’ (hier gearchiveerd). Het artikel gaat over de FBI-huiszoeking in Mar-a-Lago op 8 augustus, het landgoed in Florida van de voormalige president Donald Trump. In Trumps vertrekken recupereerde de FBI geheime documenten die hij onterecht uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Een van die mappen droeg de opvallende titel ‘info re:President of France’.

Het artikel op de site van P-Magazine wordt afgesloten met volgende zin: ‘Insiders weten trouwens al langer dat Macron homoseksueel is en zijn echtgenote een verbouwde man.’

Dat Brigitte Macron, de echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron, ‘stiekem transgender en geboren als man’ zou zijn, is een gerucht dat blijft circuleren op het internet. Knack-redacteur Rien Emmery vroeg de redactie van P-Magazine naar haar bronnen, maar kreeg geen extra informatie los.

Zoals Emmery uitlegt in zijn artikel, dat verscheen in Knack op 7 september, werd het idee dat Brigitte Macron een ‘omgebouwde man’ zou zijn begin vorig jaar gelanceerd door de Franse ‘onafhankelijke journaliste’ Natacha Rey. Zij beweerde dat Brigitte Macron er ‘te mannelijk’ uitziet. Rey’s verklaring daarvoor: de Franse first lady zou eigenlijk geboren zijn als ‘Jean-Michel Trogneux’. In werkelijkheid is dat de naam van de zeven jaar oudere broer van Brigitte Macron – Trogneux is haar meisjesnaam.

Brigitte Trogneux was eerder al getrouwd, met de Franse bankier André-Louis Auzière, die overleed in 2019. Volgens de complottheorie over Brigitte Macron als transman zou André-Louis Auzière niet hebben bestaan, maar nu onder een andere voornaam – Jean-Louis – in Normandië wonen. Noch het vrijgeven van de overlijdensakte van André-Louis Auzière, noch authentieke krantenberichten uit 1953 over de geboorte van Brigitte Trogneux – waarin ook haar broer Jean-Michel vermeld staat – kon vermijden dat het bericht viraal bleef gaan.

Onder meer de Franse kranten Le Monde en Libération brachten het verspreidingstraject van het verhaal in kaart. Een eerste stap kwam in april 2021, toen Natacha Rey een forum kreeg voor haar verhaal in de nieuwsbrief Faits & Documents. Maar er was vooral een YouTube-uitzending op 10 december 2021, waarin Rey haar theorie uit de doeken deed, goed voor honderdduizenden views. De hashtag #JeanMichelTrogneux werd trending op Twitter.

Conclusie Op het internet circuleert het gerucht dat Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president Emmanuel Macron, als man geboren zou zijn. Daarvoor bestaat geen enkel bewijs. Er bestaan wel authentieke krantenberichten uit 1953 over haar geboorte. We beoordelen de claim daarom als onwaar.