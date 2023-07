Factcheck: deze brand in Lyon had niets te maken met de recente rellen

Op sociale media circuleren beelden van een zware brand in de buurt van de Franse stad Lyon, die zou zijn aangestoken door oproerkraaiers tijdens de recente rellen in Frankrijk. Dat klopt niet: de brand die we in de video zien was het gevolg van plasticafval dat vuur vatte in een opslagplaats waar geen relschoppers in de buurt waren geweest.

Op 2 juli verschijnt onderstaande tweet (hier gearchiveerd). ‘Relschoppers hebben een brand aangestoken in Vaulx-en-Velin, vlakbij Lyon. Het ziet ernaar uit dat Frankrijk opnieuw een helse nacht tegemoet gaat. #FranceRiots #FranceHasFallen #FranceOnFire’, stelt het bijschrift bij een video waarin we een zware brand zien

Op Facebook worden dezelfde beelden gedeeld, ook met bijschriften die verwijzen naar Lyon, Frankrijk en rellen.

In verschillende Franse steden waren er onlangs zware rellen. Die waren begonnen nadat de Franse politie op 27 juni de 17-jarige Nahel M. had doodgeschoten tijdens een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre. De rellen gingen gepaard met de plundering en vernieling van winkels, openbare gebouwen en auto’s.

Op sociale media circuleren heel wat beelden van die rellen, maar er worden ook beelden gedeeld die er niets mee te maken hebben – oudere beelden die helemaal niet in Frankrijk zijn gefilmd, bijvoorbeeld, zoals Knack al in enkele eerdere factchecks aantoonde.

Heeft de brand die we in het filmpje zien te maken met die recente rellen?

Een ander Twitteraccount, dat dezelfde beelden deelde, met het bijschrift ‘Een grote brand in Vaulx-en-Velin vlakbij Lyon #rellen #Nahel #Nanterre’, postte later een update met de volgende boodschap: ‘De brand in Vaulx-en-Velin zou geen link hebben met de #rellen volgens de lokale overheid. Het gaat om een opslagplaats voor plastic (Le Progrès)’.

Op de website van de Franse regionale krant Le Progrès vinden we een artikel terug over de bewuste brand. Volgens Le Progrès was die uitgebroken op zondagavond 2 juli 2023 en was de rookpluim kilometers ver te zien geweest. Het ging, volgens de krant, om plastic afval dat vuur had gevat in een opslagruimte in de Avenue Garibaldi in Vaulx-en-Velin. Met de gewelddadige rellen die in die periode plaatsvonden had de brand, die overigens snel onder controle was geraakt, volgens de krant niets te maken. De lokale overheid heeft verklaard dat er geen vijandige groepen in de buurt van het gebouw waren gesignaleerd.

Op de foto die Le Progrès bij het artikel plaatste, herkennen we het gebouw uit de video die viraal gaat.

Ook andere Franse media berichten over de bewuste brand. Lyon Capitale bijvoorbeeld schrijft dat ‘de rook die kilometers lang rond Vaulx-en-Velin zichtbaar was, afkomstig was van een brand van plastic afval in een opslagplaats’, en benadrukt dat de brand niet in verband wordt gebracht met de rellen die eerder in Lyon plaatsvonden.

Conclusie Op sociale media circuleren beelden van een zware brand in de buurt van de Franse stad Lyon, die zou zijn aangestoken door oproerkraaiers tijdens de recente rellen in Frankrijk. Dat klopt niet: de brand die we in de video zien was het gevolg van plasticafval dat vuur vatte in een opslagplaats waar geen relschoppers in de buurt waren geweest. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

