Facelift voor Mercedes CLA  

Mercedes komt met een gefacelifte CLA en de update komt niet onverwacht want de Duitsers namen eerder al de A- en de B-Klasse onder handen.

De CLA deelt het (voorwielaangedreven) platform met de A- en de B-Klasse en toen die opnieuw op de tekenplank werden gelegd, kwam een update voor de CLA er aan. De vernieuwde versie is te herkennen aan het aangepaste radiatorrooster met de enkele horizontale chroomstrip links en rechts van de ster. Verder werden ook de bumpers voor en achter aangepast en ook de koplampen zijn voortaan iets ranker gelijnd. Naast de berlineversie van de CLA zal de Shooting Brake gelijktijdig worden vernieuwd.

Aanraakscherm

Binnenin wordt vooral aandacht besteed aan het infotainmentsysteem dat uiteraard gebruik maakt van het MBUX-systeem. In het dashboard zit voortaan een groter display (10,25 inch) dat in hoofdzaak als aanraakscherm dient, al kan men bepaalde commando’s ook via het stuur doorgeven. Connectiviteit met Apple CarPlay en Android Auto is vanzelfsprekend. De Shooting Brake krijgt ook een automatische kofferklep vanaf het zogenaamde Progressive afwerkingsniveau.

Onder de motorkap is elke benzineversie voorzien van mild hybride technologie middels een 48 Volt systeem. De plug-inhybride (e250) versie krijgt een iets groter (zuiver elektrisch) rijbereik. Op benzine is keuze uit de 180 en de 200 die beide gebruik maken van de 1.3 liter motor. De 220 en de 250 krijgen de tweeliter motor. Mercedes handhaaft ook het dieselaanbod (180, 200 en 220) die allemaal gebruik maken van de huiseigen tweeliter diesel die 116, 150 of 190 pk levert.