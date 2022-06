Europese drugsmarkt veert op na coronacrisis

Twee jaar na de uitbraak van de coronacrisis is de Europese drugsmarkt helemaal opgeveerd. Dat concludeert het Europese drugsagentschap EMCDDA dinsdag in zijn jaarverslag. Aanbod en consumptie hebben opnieuw het niveau van voor de pandemie bereikt en de markt lijkt innovatiever, diverser en complexer dan ooit.

“De klassieke drugs zijn nooit zo toegankelijk geweest en er blijven krachtige nieuwe substanties opduiken. Vandaag kan bijna alles met psychoactieve eigenschappen een drug zijn, omdat de grenzen tussen legale en illegale substanties vervagen”, zo stelt Alexis Goosdeel, de Belgische directeur van het EMCDDA.

Zo lijkt er volgens het agentschap intussen meer cocaïne op de markt dan voor de pandemie het geval was. Ondanks alle gesloten grenzen en nachtclubs werd in 2020 een recordaantal van 213 ton in beslag genomen (202 in 2019), waarvan 70 in België. In datzelfde jaar onderschepten de autoriteiten ook een recordaantal amfetamines (21,2 ton, tegen 15,4 in 2019). 78 laboratoria voor amfetamines werden ontmanteld, tegen 38 in 2019. In totaal werden in 2020 meer dan 350 drugsproductiefaciliteiten ontmanteld. Het EMCDDA maakt zich zorgen over de toenemende interactie tussen internationale en Europese criminale organisaties.

Zo houden ook Mexicaanse drugsbendes zich al bezig met de productie van synthetische drugs in de Europese Unie. Daarnaast blijven nieuwe psychoactieve substanties aan een snel tempo opduiken. Letterlijk elke week wordt wel een nieuwe substantie gemeld: via het Europese snelle waarschuwingssysteem passeerden vorig jaar 52 nieuwe drugs. De autoriteiten namen ook een recordaantal nieuwe nieuwe psychoactieve substanties in beslag genomen (6,9 ton).

Ook wat de consumptie betreft, lijkt alles opnieuw bij het oude, aldus het agentschap. Analyses van het afvalwater in 75 steden in 25 landen in de lente van vorig jaar suggereerden alvast dat het gebruik van cocaïne, amfetamines en methamfetamines in vele steden is toegenomen sinds 2020. Ook crack lijkt, weliswaar op bescheiden schaal, aan een opmars bezig. Bij een analyse van het afvalwater werden in alle dertien onderzochte steden residuen aangetroffen, met de hoogste hoeveelheden in Amsterdam en Antwerpen.

Cannabis blijft met voorsprong de meest populaire drug in Europa. Meer dan 22 miljoen mensen (7,7 pct van de 15-plussers) verklaarden dat ze het afgelopen jaar cannabis hebben gebruikt. 3,5 miljoen mensen gebruikten cocaïne, 2,6 miljoen mensen MDMA en 2 miljoen mensen amfetamines.

De EU telt ook ongeveer 1 miljoen gebruikers van heroïne en andere opioïden. Opioïden blijven de meest dodelijke drugs. Bij ongeveer driekwart van de fatale overdosissen werden opioïden aangetroffen, vaak in combinatie met andere drugs.

In 2020 lieten in totaal 5.796 mensen in de EU het leven, dertien procent meer dan in 2019.