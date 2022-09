Europese Commissie schort 7,5 miljard euro subsidies Hongarije op

De Europese Commissie wil 65 procent van een aantal EU-fondsen voor Hongarije opschorten.

De sanctie is bedoeld om premier Viktor Orbán van de Fideszpartij te dwingen afdoende maatregelen te treffen tegen de corruptie en fraude in het land met EU-geld. Het gaat ruwweg om 7,5 miljard euro, zo heeft Eurocommissaris voor Begroting Johannes Hahn zondagvoormiddag bekendgemaakt.

Het is voor het eerst dat de Commissie grijpt naar een nieuw rechtsstaatsmechanisme, dat is gekoppeld aan de EU-begroting. De EU-lidstaten moeten het Commissievoorstel goedkeuren. De kans is groot dat dat ook gebeurt. Hongarije heeft eerder al geprobeerd om het mechanisme voor het Europees Hof van Justititie aan te vechten. Tevergeefs.

Voorlopig is Hongarije nog netto-ontvanger van Europese subsidies, binnen ettelijke jaren – zeker wanneer er nog landen tot de Europese Unie zouden toetreden – verandert dat naar alle waarschijnlijkheid.