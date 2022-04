De Zweedse premier Magdalena Andersson wil in juni op de NAVO-top in Madrid lidmaatschap aanvragen van de westerse militaire alliantie. Dat schrijft de krant Svenska Dagbladet op basis van bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij, aldus Bloomberg.

Zweden is altijd neutraal geweest, maar sinds de Russische inval in Oekraïne gaan steeds meer stemmen op toe te treden tot de NAVO. De sociaaldemocratische partij was gekant tegen een lidmaatschap, maar heeft volgens de krant nu besloten dat ze wil toetreden tot de alliantie.

Andersson zelf zei eind maart nog een toetreding tot de alliantie niet uit te sluiten en bereid te zijn het geweer van schouder te veranderen, op vijf maanden van de verkiezingen waar de kwestie centraal zal staan. Daarvoor zou wel een drie vierde meerderheid nodig zijn in het parlement. Ulf Kristersson, die aan het hoofd staat van de grootste rechtse oppositiepartij Moderate, maakte eerder al duidelijk dat als zijn partij een meerderheid haalt in het parlement, hij een kandidatuur wil indienen voor toetreding tot de NAVO.

De minderheidsregering in Stockholm stuurde al wapens naar Oekraïne, waaronder 5.000 antitankwapens, helmen, uitrusting en veldrantsoenen. Zweden brak daarmee met het beleid geen wapens te sturen naar landen die in oorlog zijn verwikkeld. De laatste keer dat het land dit deed was in 1939, toen de Sovjet-Unie Finland binnenviel.

Ook in Finland, dat grenst aan Rusland, is een discussie gaande over NAVO-lidmaatschap. De Russische inval in Oekraïne in februari had ook daar tot gevolg dat de kwestie bovenaan de agenda belandde. Zweden en Finland zijn beide nauwe partners van de verdragsorganisatie, maar zijn geen lidstaat. In Finland lijkt een beslissing over een lidmaatschap nakend.

Rusland heeft beide landen al herhaaldelijk gewaarschuwd voor mogelijke consequenties.

