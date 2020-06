Stig Engström is de vermoedelijke dader van de veelbesproken moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986.

Dat heeft het Zweedse parket woensdag meegedeeld tijdens een persconferentie. Omdat de hoofdverdachte 20 jaar geleden overleed, wordt het onderzoek afgesloten. 'Omdat hij overleden is, kan ik hem niet in beschuldiging stellen en hem niet ondervragen. Daarom heb ik ervoor gekozen het onderzoek af te sluiten', zo verklaart Krister Petersson, de Zweedse procureur die het onderzoek naar de 34 jaar oude moord leidt. Hij benadrukt wel dat het onderzoek altijd weer kan heropend worden, als er in de toekomst nieuwe elementen opduiken.

De sociaaldemocratische politicus Olof Palme was van 1969 tot 1976 en van 1982 tot 1986 premier van Zweden. Op 28 februari 1986 werden hij en zijn vrouw in Stockholm op straat neergeschoten toen ze terugkwamen van de bioscoop. Palme kwam daarbij om het leven, zijn vrouw raakte gewond. Stig Engström, ook bekend als de "Skandia man", werd in het verleden al vaker in verband gebracht met de moord.

