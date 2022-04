Zweden en Finland zouden gelijktijdig hun toetredingsverzoek tot de NAVO willen indienen in het midden van mei. Dat bericht financieel nieuwsagentschap Bloomberg, op basis van mediaberichten in beide landen.

Volgens de Finse tabloid Iltalehti - zonder een bron te nomen - ging Finland akkoord met het voorstel van de Zweedse regering om het proces zo te voeren zodat de buurlanden hun aanvraag op hetzelfde moment kunnen publiceren. De Zweedse krant Expressen bevestigde de informatie, op gezag van ongenoemde bronnen in de Zweedse regering.

Volgens de kranten zal het verzoek vermoedelijk worden voorgesteld in de week van 16 mei. Dat zou samenvallen met het staatsbezoek aan Zweden van de Finse president Sauli Niinisto, dat gepland is op 17 en 18 mei. Beide EU-landen zijn al nauwe partners van de NAVO, maar zijn tot nog toe geen lid, wat betekent dat ze geen beroep kunnen doen op de collectieve verdediging in het artikel 5 van het bondgenootschap.

Oorlog in Oekraïne

Door de Russische inval in Oekraïne denken beide landen radicaal anders over hun veiligheidsomgeving. Zweden leek in het proces wel minder ver te staan dan Finland, dat binnen enkele weken een toetredingsverzoek zou kunnen doen. Dat land heeft een grens van 1.300 kilometer met Rusland.

Finland heeft ook een geschiedenis van oorlogen met Rusland. De Zweedse premier Magdalena Andersson had gezegd dat haar land de opties nog analyseert. Ze wou lokale mediaberichten niet bevestigen dat haar partij de tegenkanting tegen een NAVO-lidmaatschap wou laten varen.

Desalniettemin raakten Zweedse parlementsleden het vorige week eens om hun discussie over een mogelijk toetredingsverzoek te versnellen. In Finland startte het parlement vorige week een debat over de voordelen van het lidmaatschap van de militaire alliantie. De Finse regering zou ook meermaals gezegd hebben dat nauwe samenwerking met Zweden op vlak van veiligheidsbeleid een belangrijke prioriteit is.

Rusland heeft beide landen gewaarschuwd geen lid te worden van de NAVO.

