Zes dagen na Duitsland en Frankrijk hebben ook de vier zogenaamde zuinige lidstaten een eigen voorstel uitgewerkt om de Europese economie te herstellen van de coronaschok. Van een grotere Europese begroting en een mutualisering van schulden willen ze niet weten.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel stelden maandag voor om de Europese Commissie, gedekt door garanties van de lidstaten, tot 500 miljard euro te laten lenen op de kapitaalmarkten. Dat geld zou via de Europese begroting als subsidies naar die lidstaten en sectoren vloeien die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis.

Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden zien die piste echter niet zitten. Ze vrezen dat er via de achterdeur een 'schuldenunie' ontstaat. Toch willen ook zij een herstelfonds, zo blijkt uit een voorstel dat het bureau van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zaterdag heeft gepubliceerd, maar het geld zou eerder via gunstige leningen ter beschikking worden gesteld.

Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden willen dus niet weten van een mutualisering van schulden om financieel zwakkere lidstaten te helpen. De zuinige vier, die al maanden front vormen in de strijd om de nieuwe Europese meerjarenbegroting tot 2027, blijven zich ook kanten tegen een aanzienlijke verhoging van het Europese budget, zoals Macron en Merkel voorstellen.

Het fonds van de vier landen zou twee jaar operationeel blijven, en gekoppeld worden aan voorwaarden. Het geld moet geïnvesteerd worden 'in activiteiten die het meest bijdragen aan het herstel, zoals onderzoek en innovatie, in een versterking van de gezondheidssector en in de groene transitie', luidt het. Ze achten het ook noodzakelijk om 'de uitgaven te beschermen tegen fraude'.

De Europese Commissie presenteert woensdag haar voorstel voor een relancefonds. Nadien moeten de 27 lidstaten het onderling eens raken, en ook het Europees Parlement heeft zijn zeg in begrotingszaken.

Het zwaar getroffen Italië heeft het plan van de zuinige vier meteen een 'onvoldoende' meegegeven. De zware recessie verdient 'ambitieuze en innovatieve voorstellen' want de interne markt met zijn voordelen voor alle Europeanen is in gevaar, twitterde minister van Europese Zaken Enzo Amendola zaterdag. 'Het plan van de 'zuinige' landen is defensief en onvoldoende.'

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel stelden maandag voor om de Europese Commissie, gedekt door garanties van de lidstaten, tot 500 miljard euro te laten lenen op de kapitaalmarkten. Dat geld zou via de Europese begroting als subsidies naar die lidstaten en sectoren vloeien die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden zien die piste echter niet zitten. Ze vrezen dat er via de achterdeur een 'schuldenunie' ontstaat. Toch willen ook zij een herstelfonds, zo blijkt uit een voorstel dat het bureau van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zaterdag heeft gepubliceerd, maar het geld zou eerder via gunstige leningen ter beschikking worden gesteld. Oostenrijk, Nederland, Denemarken en Zweden willen dus niet weten van een mutualisering van schulden om financieel zwakkere lidstaten te helpen. De zuinige vier, die al maanden front vormen in de strijd om de nieuwe Europese meerjarenbegroting tot 2027, blijven zich ook kanten tegen een aanzienlijke verhoging van het Europese budget, zoals Macron en Merkel voorstellen. Het fonds van de vier landen zou twee jaar operationeel blijven, en gekoppeld worden aan voorwaarden. Het geld moet geïnvesteerd worden 'in activiteiten die het meest bijdragen aan het herstel, zoals onderzoek en innovatie, in een versterking van de gezondheidssector en in de groene transitie', luidt het. Ze achten het ook noodzakelijk om 'de uitgaven te beschermen tegen fraude'. De Europese Commissie presenteert woensdag haar voorstel voor een relancefonds. Nadien moeten de 27 lidstaten het onderling eens raken, en ook het Europees Parlement heeft zijn zeg in begrotingszaken. Het zwaar getroffen Italië heeft het plan van de zuinige vier meteen een 'onvoldoende' meegegeven. De zware recessie verdient 'ambitieuze en innovatieve voorstellen' want de interne markt met zijn voordelen voor alle Europeanen is in gevaar, twitterde minister van Europese Zaken Enzo Amendola zaterdag. 'Het plan van de 'zuinige' landen is defensief en onvoldoende.'