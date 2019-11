Zeven parlementsleden hebben zich maandagochtend kandidaat gesteld om de illustere John Bercow op te volgen als voorzitter van het Britse parlement. Later op maandag kiezen de parlementsleden hun nieuwe 'Speaker of the House of Commons'.

Drie mannen en vier vrouwen dienden maandagochtend hun kandidatuur in. De 62-jarige Lindsay Hoyle van het socialistische Labour was de voorbije jaren de eerste adjunct van Bercow en wordt als favoriet naar voren geschoven. Ook populair bij de bookmakers is zijn 69-jarige partijgenote Harriet Harman. Bij de conservatieve partij wordt de 61-jarige Eleanor Laing de beste kansen toegedicht. Edward Leigh is de enige andere kandidaat van de Tories. De overige drie kandidaten, Chris Bryant, Meg Hillier en Rosie Winterton, behoren tot de Labour-partij.

Het parlement komt om 15.30 uur bijeen. De zeven krijgen dan elk vijf minuten tijd om hun kandidatuur te verdedigen. Nadien volgt een geheime stemming. Het pleit wordt gewonnen door de kandidaat die meer dan de helft van de stemmen haalt. Gebeurt dat niet, dan volgen één of meer bijkomende rondes. Dan is er wel geen plaats meer voor de kandidaat met de minste stemmen en andere kandidaten die geen 5 procent halen. Het ambt van 'Speaker' geldt als een van de meest invloedrijke jobs in Westminster. Hij of zij leidt de debatten in het Lagerhuis in goede banen en bepaalt wie er het woord mag voeren. De voorzitter beslist ook over spoeddebatten en dringende vragen en selecteert de amendementen die ter stemming worden gebracht.

De functie heeft sterk aan uitstraling gewonnen sinds de brexit-saga de schijnwerpers van de hele wereld op het Britse parlement heeft gezet. De flamboyante Bercow eiste hierin een hoofdrol op. Brexit-hardliners betichtten de 56-jarige Bercow wel eens van partijdigheid. Zijn verdedigers stellen dan weer dat Bercow de positie van het parlement als controlerende macht heeft versterkt. Bercow zat vorige donderdag zijn laatste zitting voor. Zijn intussen wereldberoemde 'Order' weergalmde tien jaar lang door het House of Commons.