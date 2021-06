Het vooruitzicht op een 'worstenoorlog' tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is voorlopig afgewend.

De Europese Commissie stemt toe dat ook de komende drie maanden nog gekoelde vleesbereidingen vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland kunnen worden verscheept. Dat heeft vicevoorzitter Maros Sefcovic woensdag aangekondigd. Daarmee is het perspectief op een zogenaamde 'worstjesoorlog' tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voorlopig van de baan.

Om gezondheidsredenen verbiedt de EU de import van gekoelde vleesbereidingen uit derde landen. In het kader van de brexit-onderhandelingen hadden de Europeanen ingestemd met een overgangsperiode voor de leveringen van Brits vlees aan Noord-Ierse supermarkten, maar die regeling verstrijkt op 1 juli, met alle problemen vandien. De voorbije weken dreigde Londen ermee de overgangsperiode unilateraal te verlengen, een geschil dat in de Britse pers al tot 'the sausage war' was omgedoopt.

Dat perspectief is voorlopig van de baan. De Commissie antwoordde woensdag positief op de vraag van Londen om de overgangsperiode te verlengen tot eind september. 'Deze verlenging moet alle belanghebbenden, vooral supermarkten, meer tijd bieden om hun toeleveringsketens aan te passen aan het tijdperk na de brexit', stelde Sefcovic. De verlenging is wel gekoppeld aan enkele voorwaarden, die onder meer moeten garanderen dat het vlees in Noord-Ierland blijft.

De Commissie wil de extra tijd ook gebruiken om een breder akkoord over sanitaire en fytosanitaire standaarden te bereiken met de Britse regering. Sefcovic promoot een deal waarbij de Britse normen worden afgestemd op de Europese. 'Dan kunnen we 80 procent van de controles met een vingerknip afschaffen', zei de vicevoorzitter.

Cleane brexit

Het voorstel vloekt echter met het streven van de conservatieve Britse regering naar 'een cleane brexit'. Londen wil eerder een regeling die erkent dat de Britse normen gelijkwaardig zijn. Blijft een akkoord uit, dan dreigt de kwestie van de overgangsperiode zich over drie maanden opnieuw te stellen. 'Mensen en bedrijven in Noord-Ierland willen duidelijkheid, stabiliteit en voorspelbaarheid', waarschuwde Sefcovic alvast.

De verlenging van de overgangsperiode voor gekoelde vleesbereidingen maakt deel uit van een reeks voorstellen die de Commissie woensdag heeft gepresenteerd om een aantal praktische problemen rond de toepassing van het brexit-akkoord in Noord-Ierland op te lossen. Dat deel van het Verenigd Koninkrijk blijft immers de facto deel uitmaken van de Europese interne markt. Die oplossing hadden beide partijen uitgewerkt om te vermijden dat er controles moesten gebeuren op de grens met lidstaat Ierland. Zo'n controles zouden volgens hen het broze vredesproces in Noord-Ierland kunnen ondermijnen.

De nieuwe voorstellen van de Commissie moeten onder meer verzekeren dat de toevoer van medicijnen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland op lange termijn wordt gegarandeerd. De Commissie stelt daarnaast ook oplossingen voor onder meer het vervoer van levend vee en blindengeleidehonden voor. Volgens Sefcovic ontzenuwt het hele pakket de Britse verwijten dat de EU te weinig flexibel zou zijn, of te legalistisch is. 'Voor medicijnen bijvoorbeeld hebben we onze eigen regels binnenstebuiten gekeerd om een stabiele oplossing te vinden.'

De Europese Commissie stemt toe dat ook de komende drie maanden nog gekoelde vleesbereidingen vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland kunnen worden verscheept. Dat heeft vicevoorzitter Maros Sefcovic woensdag aangekondigd. Daarmee is het perspectief op een zogenaamde 'worstjesoorlog' tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk voorlopig van de baan.Om gezondheidsredenen verbiedt de EU de import van gekoelde vleesbereidingen uit derde landen. In het kader van de brexit-onderhandelingen hadden de Europeanen ingestemd met een overgangsperiode voor de leveringen van Brits vlees aan Noord-Ierse supermarkten, maar die regeling verstrijkt op 1 juli, met alle problemen vandien. De voorbije weken dreigde Londen ermee de overgangsperiode unilateraal te verlengen, een geschil dat in de Britse pers al tot 'the sausage war' was omgedoopt. Dat perspectief is voorlopig van de baan. De Commissie antwoordde woensdag positief op de vraag van Londen om de overgangsperiode te verlengen tot eind september. 'Deze verlenging moet alle belanghebbenden, vooral supermarkten, meer tijd bieden om hun toeleveringsketens aan te passen aan het tijdperk na de brexit', stelde Sefcovic. De verlenging is wel gekoppeld aan enkele voorwaarden, die onder meer moeten garanderen dat het vlees in Noord-Ierland blijft.De Commissie wil de extra tijd ook gebruiken om een breder akkoord over sanitaire en fytosanitaire standaarden te bereiken met de Britse regering. Sefcovic promoot een deal waarbij de Britse normen worden afgestemd op de Europese. 'Dan kunnen we 80 procent van de controles met een vingerknip afschaffen', zei de vicevoorzitter. Het voorstel vloekt echter met het streven van de conservatieve Britse regering naar 'een cleane brexit'. Londen wil eerder een regeling die erkent dat de Britse normen gelijkwaardig zijn. Blijft een akkoord uit, dan dreigt de kwestie van de overgangsperiode zich over drie maanden opnieuw te stellen. 'Mensen en bedrijven in Noord-Ierland willen duidelijkheid, stabiliteit en voorspelbaarheid', waarschuwde Sefcovic alvast. De verlenging van de overgangsperiode voor gekoelde vleesbereidingen maakt deel uit van een reeks voorstellen die de Commissie woensdag heeft gepresenteerd om een aantal praktische problemen rond de toepassing van het brexit-akkoord in Noord-Ierland op te lossen. Dat deel van het Verenigd Koninkrijk blijft immers de facto deel uitmaken van de Europese interne markt. Die oplossing hadden beide partijen uitgewerkt om te vermijden dat er controles moesten gebeuren op de grens met lidstaat Ierland. Zo'n controles zouden volgens hen het broze vredesproces in Noord-Ierland kunnen ondermijnen. De nieuwe voorstellen van de Commissie moeten onder meer verzekeren dat de toevoer van medicijnen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland op lange termijn wordt gegarandeerd. De Commissie stelt daarnaast ook oplossingen voor onder meer het vervoer van levend vee en blindengeleidehonden voor. Volgens Sefcovic ontzenuwt het hele pakket de Britse verwijten dat de EU te weinig flexibel zou zijn, of te legalistisch is. 'Voor medicijnen bijvoorbeeld hebben we onze eigen regels binnenstebuiten gekeerd om een stabiele oplossing te vinden.'