Wordt Reynders de nieuwe topman van de Raad van Europa? 'Het is best mogelijk dat Rusland hem zal belonen'

Woensdagavond of donderdagochtend weet minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) of hij de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa wordt. 'Slaagt Reynders in zijn opzet, dan kan Charles Michel geen voorzitter van de Europese Raad worden'.

Didier Reynders © belga

Woensdagavond stemt de parlementaire vergadering van de Raad van Europa over de nieuwe secretaris-generaal van de organisatie. De internationale organisatie bestaat uit 47 lidstaten en moet waken over de vrede, democratie en rechtstaat. Didier Reynders (MR) neemt het op tegen de Kroatische minister van Buitenlandse en Europese Zaken Maria Buric.

