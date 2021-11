Opnieuw zijn er honderden migranten zijn op weg van Wit-Rusland naar Polen. Dat blijkt uit beelden die circuleren op sociale media. De mensen worden door zelfverklaard Wit-Russisch president Aleksandr Loekasjenko als drukkingsmiddel ingezet.

Op beelden die circuleren op sociale media, onder meer te zien op het Wit-Russische Telegram- en nieuwskanaal Nexta van de gearresteerde oppositiefiguur Roman Protasevtisj, is te zien hoe honderden migranten vanuit Wit-Rusland richting Polen wandelen. De mensen worden begeleid en zelfs voortgeduwd door geüniformiseerde en bewapende troepen met honden, naar alle waarschijnlijkheid manschappen van zelfverklaard Wit-Russisch president Aleksandr Loekasjenko.

#Belarusian border guards use women as human shields



Armed to the teeth, Belarusian border guards literally push women and children through the #Polish border fence and create a human shield to prevent them from returning to #Belarus. pic.twitter.com/vIqjaY4bYk — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2021

Die ligt sinds zijn vermeende verkiezingsoverwinning - er zijn een heleboel aanwijzingen dat de stembusgang werd vervalst - op confrontatiekoers met de Europese Unie. In meerdere stappen hebben de Europese lidstaten sancties uitgevaardigd tegen het regime en de directe omgeving van Loekasjenko. Die laatste reageert evenwel door migranten in onder meer het Midden-Oosten en Afrika op te pikken met de Wit-Russische vliegtuigmaatschappij Belavia. Vervolgens worden die mensen richting Polen, Letland en Litouwen geduwd, landen waar ze niet op hen staan te wachten.

Daar ontstaan er meermaals patstellingen die bijwijlen tot confrontaties uit de hand lopen. Hoewel er in de Europese Unie eigenlijk een grondrecht op een asielaanvraag bestaat, wil bijvoorbeeld Polen niet toegeven aan de druk van Loekasjenko. De afgelopen weken zijn er aan de Wit-Russische Poolse grens acht mensen overleden door de precaire omstandigheden waar ze in niemandsland in vastzitten. Ontbering, de koude en een gebrek aan gezondheidszorg behoren er tot de trieste realiteit.

#Belarusian military with dogs drove migrants off the road into the forest



They did not reach the checkpoint.



Most of the #migrants in the convoy are #Kurds who have recently arrived in #Belarus from #Iraq. There are many women and children among them. pic.twitter.com/52TJbYbdgY — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

Litouwen heeft intussen zijn asielwetgeving aangepast en is net zoals Polen bezig aan honderden kilometers lange muren en hekwerk met de grens aan Wit-Rusland. Ze vragen daarvoor financiering van de Europese Commissie, maar die wil geen muren sponsoren. Wel voorziet Brussel een heleboel andere middelen, waaronder financiële steun, manschappen van Europol, Frontex - die Polen echter weigert - en het Europees Asielondersteuningsagentschap (EASO)

De kwestie zorgt voor enorme zenuwachtigheid in de Europese lidstaten. In Finland heeft de kustwacht intussen al enkele onderzoeken geopend nadat migranten via Estland naar het land de Finse Golf in de Oostzee zijn overgestoken. Op 7 oktober stuurden twaalf lidstaten van de Europese Unie, waaronder de Baltische Staten, Oostenrijk en Denemarken, nog een brief naar de Europese Commissie waarin ze strengere en aangepaste maatregelen vroegen. Hoewel het niet letterlijk werd vernoemd, werd er in de tekst gepleit voor pushbacks - wat volgens het internationaal recht verboden is.

The Polish Ministry of Defense has published the most recent video from a helicopter. It shows that migrants are on the Belarusian side of the border. There are way too many of them. It means that state media in Belarus and Russia lie - migrants hasn't yet left #Belarus pic.twitter.com/vXLUxREjCw — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021

Volgens Wit-Russische staatsmedia zijn de migranten de grens met Polen intussen al overgestoken, het Poolse ministerie van Defensie verspreidde zonet beelden waaruit moet blijken dat dat niet het geval is. Volgens de Poolse autoriteiten staan er meer dan 12.000 troepen klaar om de grens met Wit-Rusland te bewaken. Bovendien is de staats van paraatheid door de gebeurtenissen van maandagochtend naar boven bijgesteld.

