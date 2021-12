Wit-Rusland heeft de jongste sanctieronde van de internationale gemeenschap beantwoord met een eigen inreisverbod en invoerbeperkingen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk maandag aangekondigd.

Zo zal het land de invoer verbieden van een aantal goederen die afkomstig zijn uit staten die de 'onwettige anti-Wit-Russische sancties' toepassen, klinkt het. Het zal ook beperkingen opleggen aan luchtvaartmaatschappijen uit de EU en Groot-Brittannië. Namen van bedrijven en personen die mogelijk worden getroffen en de specifieke landen voor wie het invoerverbod geldt, maakte het ministerie niet bekend.

De Europese Unie had donderdag opnieuw sancties opgelegd aan Wit-Russische overheidsfunctionarissen en luchtvaartmaatschappijen, touroperators en hotels die betrokken waren bij het overbrengen van migranten naar de grens met de EU. De VS, het VK en Canada kondigden gelijktijdig nieuwe sancties aan. Het Westen beticht Wit-Rusland ervan de migratiecrisis aan de grens met Polen uit te lokken als vergelding voor de Europese sancties die zijn uitgevaardigd na de als frauduleuze bestempelde verkiezingszege van Loekasjenko in de zomer van 2020.

