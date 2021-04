CDU-voorzitter Armin Laschet en CSU-voorzitter Markus Söder zijn bereid om Angela Merkel op te volgen als bondskanselier. Dat hebben ze beiden bekendgemaakt in de marge van de bijeenkomst van de partijtop over de opvolging van Merkel.

Laschet liet weten dat Söder en hij een lang gesprek gevoerd hebben met elkaar. 'We hebben laten weten dat we bereid zijn om kandidaat-bondskanselier te zijn', zegt hij. 'Het is onze bedoeling om, in de situatie waarin het land verkeert en met een bondskanselier die haar ambt verlaat, om zoveel mogelijk eenheid te bereiken tussen CDU en CSU. Er staat veel op het spel.'

Söder verklaarde dat hij een open en vriendschappelijk gesprek voerde met Laschet. 'We hebben vastgesteld dat we allebei geschikt zijn en allebei bereid zijn', zei hij. Als de CDU, de grote zus binnen de Duitse christendemocraten, bereid is om zijn kandidatuur breed te ondersteunen, dan wil hij kandidaat zijn, aldus Söder. Indien hij niet gekozen wordt, dan zullen de twee partijen even goed blijven samenwerken, zegt hij nog.

Indien Söder wint, wordt hij de eerste voorzitter van CSU -de Beierse, meer rechtse zusterpartij van CDU- die kandidaat-bondskanselier is.

CDU komt steeds meer onder druk te staan om een nieuwe kandidaat-bondskanselier te kiezen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 september, nu Angela Merkel voor het eerst in zestien jaar geen kandidaat meer is. Bovendien doet de partij het minder goed in de peilingen. Dat is voor sommige parlementsleden een argument om Söder te kiezen als voorzitter, omdat die volgens peilingen populairder is bij de Duitsers. De gematigde deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen,, Laschet geldt als de favoriet van de partijtop.

Het is nog niet duidelijk wanneer de beslissing over de kandidaat-bondskanselier genomen zal worden. Laschet zei zondag aan de krant Bild am Sonntag dat hij denkt dat de knoop vrij snel doorgehakt zal worden.

De winnaar zal het onder meer moeten opnemen tegen minister van Financiën Olaf Scholz, die als lijsttrekker van de sociaaldemocratische SPD is gekozen. De rechts-populistische AfD, de grootste Duitse oppositiepartij, besloot zaterdag op haar partijcongres om de keuze voor een lijsttrekker nog voor zich uit te schuiven.

Laschet liet weten dat Söder en hij een lang gesprek gevoerd hebben met elkaar. 'We hebben laten weten dat we bereid zijn om kandidaat-bondskanselier te zijn', zegt hij. 'Het is onze bedoeling om, in de situatie waarin het land verkeert en met een bondskanselier die haar ambt verlaat, om zoveel mogelijk eenheid te bereiken tussen CDU en CSU. Er staat veel op het spel.' Söder verklaarde dat hij een open en vriendschappelijk gesprek voerde met Laschet. 'We hebben vastgesteld dat we allebei geschikt zijn en allebei bereid zijn', zei hij. Als de CDU, de grote zus binnen de Duitse christendemocraten, bereid is om zijn kandidatuur breed te ondersteunen, dan wil hij kandidaat zijn, aldus Söder. Indien hij niet gekozen wordt, dan zullen de twee partijen even goed blijven samenwerken, zegt hij nog. Indien Söder wint, wordt hij de eerste voorzitter van CSU -de Beierse, meer rechtse zusterpartij van CDU- die kandidaat-bondskanselier is. CDU komt steeds meer onder druk te staan om een nieuwe kandidaat-bondskanselier te kiezen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 september, nu Angela Merkel voor het eerst in zestien jaar geen kandidaat meer is. Bovendien doet de partij het minder goed in de peilingen. Dat is voor sommige parlementsleden een argument om Söder te kiezen als voorzitter, omdat die volgens peilingen populairder is bij de Duitsers. De gematigde deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen,, Laschet geldt als de favoriet van de partijtop. Het is nog niet duidelijk wanneer de beslissing over de kandidaat-bondskanselier genomen zal worden. Laschet zei zondag aan de krant Bild am Sonntag dat hij denkt dat de knoop vrij snel doorgehakt zal worden. De winnaar zal het onder meer moeten opnemen tegen minister van Financiën Olaf Scholz, die als lijsttrekker van de sociaaldemocratische SPD is gekozen. De rechts-populistische AfD, de grootste Duitse oppositiepartij, besloot zaterdag op haar partijcongres om de keuze voor een lijsttrekker nog voor zich uit te schuiven.