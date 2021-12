Rusland heeft bevestigd dat het land op 10 januari bilaterale gesprekken zal houden met de Verenigde Staten in de Zwitserse stad Genève. Beide landen zullen het er onder meer hebben over de spanningen rond Oekraïne.

Eerder had het Witte Huis al laten weten dat de gesprekken zouden plaatsvinden. Het gaat om een bijeenkomst in het kader van de strategische veiligheidsdialoog die president Joe Biden en Vladimir Poetin tijdens hun top in Genève in juni zijn overeengekomen, die hoofdzakelijk de beheersing van hun kernwapens als doel heeft.

Militaire interventie

Maar ook de situatie in Oekraïne zal aan bod komen. Rusland heeft tienduizenden troepen gestationeerd aan de grens met het partnerland van de NAVO. Het Westen vreest een mogelijke militaire interventie van Moskou tegen Kiev.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, bevestigde de gesprekken in Genève aan persbureau TASS.

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, had eerder al beslist de NAVO-Rusland Raad op 12 januari 2022 bijeen te roepen vanwege de toegenomen spanningen tussen Moskou en het Westen.

Ontwerpverdragen

Rusland legde onlangs twee ontwerpverdragen op tafel om elke uitbreiding van de Atlantische alliantie, met name naar Oekraïne, te verbieden en een einde te maken aan de westerse militaire activiteiten bij de Russische grenzen. Volgens Moskou is dit de enige manier om de spanningen te doen afnemen.

De vorige bijeenkomst van de NAVO-Rusland Raad dateert van 5 juli 2019.

Op 12 januari komt ook het militaire comité van de NAVO bijeen: de stafchefs van de legers vergaderen dan gedurende twee dagen op de zetel van de alliantie in Brussel.

